Gabriel Quadri eilte von Qatar Airways gegen Ebrard: „Ein weiterer Fehler der Kanzlei“

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Gabriel Quadri, diputado del PAN, ofreció una conferencia de prensa donde invitó a personas afectadas en los conflictos del crimen organizado en el estado de Chiapas. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Nach dem Leiter des Außenministeriums (SRE) reiste Marcelo Ebrard auf der Suche nach Investitionen in Länder des Nahen Ostens und versicherte bei seiner Rückkehr über seine sozialen Netzwerke, dass die katarische Fluggesellschaft Flüge vom umstrittenen internationalen Flughafen Felipe Angeles haben werde (AIFA).

Der Amtsinhaber wurde jedoch von dem Unternehmen abgelehnt, das Reuters versicherte, dass das Unternehmen keine Pläne habe, Flüge von AIFA einzurichten.

Dies führte zur Unzufriedenheit und Klärung des Kanzlers, der versicherte, dass die Verhandlungen mit der Fluggesellschaft bald offiziell aufgenommen werden würden.

Aus diesem Grund trat der umstrittene Abgeordnete der Nationalen Aktionspartei (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, der einer der Kritiker der Regierung von Andrés Manuel López Obrador (AMLO) war, gegen diese Tatsache ein.

Qatar Airways desmintió al secretario de Relaciones Exteriores por asegurar que la aerolínea volaría desde el AIFA (REUTERS/Fadi al-Assaad) REUTERS

Der blaue und weiße Abgeordnete, der über seinen Twitter-Account aktiv geblieben ist, erklärte, dass die Kanzlei nur einer Touristenreise in den Nahen Osten gewidmet sei und dass das, was sie über die Fluggesellschaft behauptet hatten, nur ein weiterer „Fehler“ sei.

Ebrard reiste nach Indien, Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate, um Investitionen nach Mexiko anzuziehen.

In Katar wurden diese Verhandlungen jedoch geführt, um eine Reisehotline für die Weltmeisterschaft einzurichten, die Ende des Jahres aufgrund der hohen Nachfrage nach Reisen zu diesen Terminen stattfinden wird.

Nach mehreren Tagen völliger Stille sagte die Fluggesellschaft, sie habe „keine Pläne, am internationalen Flughafen Felipe Angeles in Mexiko-Stadt ihren Betrieb aufzunehmen“.

Kurz darauf gaben sie eine weitere Klarstellung heraus, in der sie versicherten, dass es „informelle Gespräche“ über Flüge nach Mexiko-Stadt mit der mexikanischen Regierung gegeben habe und dass „beide Parteien in dieser Angelegenheit in engem Kontakt bleiben werden“. Sie gaben jedoch nicht an, wann solche Diskussionen stattfinden würden.

El Aeropuerto ha sido criticado por el bloque opositor, entre ellos Gabriel Quadri (REUTERS/Luis Cortes) REUTERS

Die AIFA wurde kritisiert, weil sie nur sechs Flüge innerhalb des Staatsgebiets und einen internationalen Flug nach Venezuela mit der Aerobus-Linie hat. Sie versicherten zwar, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 Flüge in die Vereinigten Staaten geben wird.

Diese Aussagen wurden zusätzlich zu den Wasserproblemen, den wenigen in Betrieb befindlichen Start- und Landebahnen und der Gestaltung des Flughafens gegen das Projekt verwendet und von Quadri selbst verwendet, der wiederholt erwähnt hat, dass er versichert hat, dass er, wenn er Präsident wird, die Santa Lucia schließen wird Flughafen.

Der Abgeordnete hat auch mehrere Kommentare gegen AIFA, eines der Flaggschiffprojekte von AMLO, abgegeben und es als Avionera-Kraftwerk bezeichnet. Er sagte auch, dass er den Bau des internationalen Flughafens von New Mexico (NAIM) am Texcoco-See fortsetzen werde.

Nach diesen Aussagen des Abgeordneten wurde über seine „wirklichen“ Interessen an der Wiedereröffnung des NAIM gesprochen, denn als das Projekt in den letzten sechs Jahren in der Entwicklung war, hatte es Verträge in der Stadtentwicklung.

Angesichts dieser Situation erwähnte Quadri nur, dass er zuvor im privaten Sektor gearbeitet habe, und bemerkte, dass López Obrador stattdessen nie gearbeitet habe.

LESEN SIE WEITER:

Die AIFA wird ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 Flüge in die USA anbieten

INAI forderte von AIFA Informationen zu seinem biometrischen Datensystem an