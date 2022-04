„Erotische Linien“: Die niederländische Serie über das Aufdecken in den achtziger Jahren

„Erotic Lines“ rekonstruiert die Jahre des Endes des Kalten Krieges und die Entstehung von Hotlines. (Netflix)

Eine andere Serie, die uns die Realität junger Menschen 1987 in Amsterdam hautnah zeigt: Erotische Linien. Basierend auf 06‑Cowboys, einem Buch von Fred Saueressig, das über den Aufstieg der Sex-Call-Hotlines in den 1980er Jahren berichtet, ist es eine der neuesten Veröffentlichungen von Netflix.

Die Hauptfigur dieser Fiktion ist eine Psychologiestudentin, Marly Salomon (gespielt von Joy Delima), die beschließt, eine Teilzeitstelle bei Teledutch, der Gesellschaft der Brüder Frank (Minne Koole) und Ramon Stigter (Chris Perters), anzunehmen. Sie schufen die erste erotische Linie in Europa, die sich später auf der ganzen Welt ausbreitete.

Diese Brüder werden Millionäre, weil das Geschäft Wunder wirkt. In der Zwischenzeit. Marly ist in einen Katarakt von Emotionen versunken und weiß nicht genau, wie sie ihren Job in ihr Leben bringen soll. Wie lebt man seine eigene Sexualität, während man in einem Unternehmen arbeitet, das direkt mit den sexuellen Wünschen anderer Menschen hinter einer Telefonleitung verbunden ist? Der Transformationsprozess, den die junge Frau durchlaufen wird, ist der Schlüssel zum Verständnis der Intensität dieser Serie.

Das Eintauchen in erotische Linien lädt uns ein, den Moment der Explosion der Jugend in Amsterdam zu verstehen, der am Ende des Kalten Krieges eine intensive Erkundungsphase erlebte. Es war genau diese Stadt, die diese neue Generation gründete, die ähnliche Erfahrungen auf dem Rest des Kontinents machen würde. Nicht nur in Bezug auf sexuelle Aufdeckung, sondern auch in Bezug auf eine neue Droge, die bleiben würde, Ekstase und die Revolution, die neue Musikgenres wie House beinhaltete, ein Stil, der sich völlig von allem unterscheidet, was bisher gehört wurde.

Die Serie wurde von Pieter Bart Korthuis kreiert und wird von Tomas Kaan und Anna van der Heide inszeniert. Die Besetzung wird unter anderem von Joes Brauers, Julia Akkermans, Charlie Chan Dagelet, Abbey Hoes und Benja Bruijning vervollständigt.

