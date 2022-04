Dies sind die Bestimmungen in Cali für eine sichere Karwoche

Die große Woche beginnt und die Kolumbianer bereiten ihre Taschen für eine der wichtigsten Zeiten des Tourismus des Landes vor. Ebenso haben alle lokalen Verwaltungen zusammen mit den zuständigen Behörden unterschiedliche Maßnahmen und Kontrollen, um den Seelenfrieden der Bürger zu gewährleisten und Notfälle zu vermeiden. Aus diesem Grund hat Präsident Jorge Iván Ospina vom Büro des Bürgermeisters von Santiago de Cali die Bestimmungen seines Verwaltung. für den optimalen Fluss von Vallecaucanern und Touristen innerhalb der Hauptstadt des Tals.

Der Präsident der Caleños gab an, dass von seiner Regierung aus drei Hauptfronten als Notfallplan behandelt werden, um dieses wichtige Gedenken religiöser Natur erfolgreich durchzuführen, das Ungläubige auf die gleiche Weise nutzen, um es mit ihrer Familie zu teilen und Neues zu entdecken setzt.

Angesichts des zu dieser Zeit hohen Fischfleischkonsums forderte Ospina das Gesundheitsministerium auf, in den Zentren, in denen dieses Produkt als heikler Input gilt, ständig zu überwachen. Besondere Vorsicht ist geboten. Im Gegenzug wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass der gelbe Alarm deklariert wird, um rechtzeitig auf Notfälle reagieren zu können.

Die gesundheitlichen Hinweise des Bürgermeisters waren spezifisch, erklärte er: „Wir brauchen die öffentliche Gesundheit, um alle Aufgaben des Schutzes der Bürger vor Lebensmittelvergiftungen oder Lebensmittelinfektionen zu erfüllen, um sie zu entwickeln. Sie müssen die Kühlkette überwachen, die verschiedenen Fischverkäufe in der Stadt Santiago de Cali, aber auch, dass es den gelben Alarm verordnet, damit die Krankenhäuser alle Kapazitäten haben, um im Rahmen der Karwoche mit Eventualitäten fertig zu werden“.

Es gibt auch 400 Transitagenten, die die Einwohner von Caleños an den sechs Ausgängen der Stadt begleiten und die wichtigsten hervorheben: die Straße zum Meer, die Ausfahrt nach Yumbo, Palmira und Jamundí, Gemeinden rund um die Hauptstadt Valle del Cauca. In diesem Fall wurden alle Fahrer vom Mobilitätssekretariat aufgefordert, ihre Straßenausrüstung und ihren Feuerlöscher mitzunehmen. Die Behörden werden den Exodusplan ab diesem Wochenende begleiten und am Donnerstag und Karfreitag für die Brücke verstärkt.

Die Kontrolle der Straßen wird als gemeinsame Aufgabe zwischen der Verwaltung, dem Transitministerium und den Behörden durchgeführt. Zu diesem Thema sagte Bürgermeister Ospina: „Das Mobilitätssekretariat ist dafür verantwortlich, den Exodusplan und den Rückkehrplan zu entwerfen sowie die Verkehrswachen zu den verschiedenen Parkplätzen zu begleiten, wo die Karwoche gefeiert wird. entweder in den Schutzhügeln oder in den verschiedenen Kirchen der Stadt Cali.“ Darüber hinaus bleibt der Pico y Placa an normalen Tagen, also Montag, Dienstag und Mittwoch, in Kraft.

Auf der anderen Seite besteht eine der Haupttraditionen von „la caleñidad“ darin, nach Buga oder in die Stadt selbst zu fahren. nach Cristo Rey und zum Hügel der Drei Kreuze aufzusteigen, ein Plan, der normalerweise als Familie durchgeführt wird und darauf abzielt, die Pilgerseele der Gemeindemitglieder zu demonstrieren, weshalb Einschränkungen und Vorkehrungen für den Aufstieg zu diesen Hügeln werden durch umfangreiche Einsätze zwischen der Verwaltung und den Polizeibehörden getroffen.

Laut Jorge Iván Ospina sollte das Sekretariat für Risikomanagement dafür verantwortlich sein, den Transit der Einwohner von Caleños zu den Hügeln und Kirchen zu gewährleisten.

„Der einheitliche Kommandoposten (PMU) muss installiert werden, der alle Aufgaben und Verpflichtungen leiten muss, die beim Aufstieg zu den Schutzhügeln von Christus dem König oder den Drei Kreuzen zu erfüllen sind. Dort muss Wachsamkeit und Kontrolle herrschen, damit es nur bis 1 Uhr nachmittags aufsteigt, und es muss auch kontrolliert werden, dass Kinder unter 4 Jahren, schwangere Frauen, Menschen mit Alkohol oder unter psychoaktiven Wirkungen nicht aufgenommen werden. Überwachen Sie ebenfalls, dass der Aufstieg nur durch den Chipichape-Korridor erfolgt. Darüber hinaus muss mit dem Ministerium für Mobilität, Justiz und Polizei ein ganzer Einsatz durchgeführt werden, um das Leben und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten“.

