Die USA schätzen, dass Russland mehr als 60.000 Rekruten mobilisieren will, um seine Kampfkraft zu erhöhen

FOTO DE ARCHIVO: Soldados rusos en un tanque durante unas maniobras realizadas en el óblast de Leningrado, Rusia, en esta imagen cedida publicada el 14 de febrero de 2022. Ministerio de Defensa de Rusia/Cedido a través de REUTERS

Die Vereinigten Staaten berichteten, dass Moskau 15 bis 20 Prozent der Kampfkraft verloren habe und nun versuchen werde, mehr als 60.000 Rekruten und Reservisten in der Ostukraine zu mobilisieren, um die Beschlagnahme der östlichen Donbass-Region zu verstärken.

Die Zahl der taktischen Einheiten in der russischen Grenzstadt Belgorod, 80 Kilometer nördlich von Charkow, wäre von 30 auf 40 gestiegen, berichtete ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter am Freitag.

Dies bedeutet, dass in den letzten Tagen 10.000 weitere Soldaten in den Osten des Landes gezogen sind, wie das amerikanische Netzwerk ABC News erklärte. „Wir glauben, dass dieses Gebiet als Versorgungsgebiet für russische Truppen dienen wird. Wir haben Hinweise darauf gesehen, dass sich einige Einheiten in Richtung Belgorod bewegen „, gestand er.

Ebenso hat der US-Verteidigungsbeamte behauptet, dass Russland seine Energie und Anstrengungen auf den Süden und Osten des Landes konzentriert. „Es ist schwer genau zu sagen, wo sich diese (Soldaten) befinden, aber wir haben gesehen, wie sie zugenommen haben“, sagte er.

Un alto funcionario de Defensa norteamericano informó que Moscú ha perdido entre el 15 y el 20 por ciento de sus fuerzas de ataque STRINGER | EFE

Andererseits versicherte er, dass der „Kampf“ der letzten acht Jahre in der Region dazu beigetragen hat, beide Armeen mit dem Gelände, den Bevölkerungszentren und den Kommunikationswegen „vertraut“ zu machen, sodass er „einen Kampf mit Messern“ erwarte. „Das könnte sehr blutig und sehr hässlich sein“, sagte er.

Der Pentagon-Sprecher John Kirby sagte letzte Woche, es gebe Berichte, die voraussagen, dass Zehntausende von Reservisten mobilisiert wurden, um russische Einheiten an der Grenze zum Donbass nach dem Verlust ihrer Truppen in der Nordukraine zu verstärken.

Darüber hinaus versicherten die ukrainischen Streitkräfte am Dienstag, dass Russland „Truppen neu gruppieren“ und „seine Bemühungen“ auf die Vorbereitungen für eine Militäroffensive im Osten des Landes in Bezug auf die Region Donbass konzentrieren werde, in der sich die selbsternannten Republiken Donezk und Lugansk befinden.

„Ziel ist es, die volle Kontrolle über das Gebiet der Regionen Donezk und Lugansk zu erlangen. Der russische Feind versucht, die Position der Einheiten in den Einsatzgebieten Tavrita und Pivdennobuzhsky zu verbessern „, betonte der Generalstab der ukrainischen Armee in einer Nachricht auf seinem Konto im sozialen Netzwerk Facebook.

(Mit Informationen von Europa Press)

