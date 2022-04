Die Ukraine berichtete, dass russische Truppen während ihrer Besetzung in der Stadt Bucha Minderjährige vergewaltigten

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Investigators look at the bodies of civilians who Ukrainian officials say were killed during Russia's invasion and then exhumed from a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Die Menschenrechtskommissarin des ukrainischen Parlaments, Liudmila Denisova, prangerte am Freitag an, dass russische Truppen Minderjährige während ihrer Besetzung der Stadt Bucha in der Nähe der Hauptstadt Kiew vergewaltigten.

Denisova veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite einen Beitrag, in dem der Fall von mindestens zwei Minderjährigen, einem vierzehnjährigen Mädchen und einem elfjährigen Jungen, aufgeführt ist, die angeblich von den russischen Besatzern vergewaltigt wurden.

In diesem Zusammenhang forderte Denisova die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Vereinten Nationen auf, diese Fakten zu untersuchen.

„Es gibt keinen Ort auf der Erde oder in der Hölle, an dem sich diese rassistischen Kriminellen vor Rache verstecken können“, sagte der ukrainische Abgeordnete, der darauf bestand, dass Vergewaltigung durch die Genfer Konvention über humanitäre Völkerrecht von 1949 „strengstens verboten“ sei.

Auf der anderen Seite hat die Krywyj Rog Military Administration - eine Stadt im südlichen Teil des Landes zwischen Mikolaev und Saporischschja - laut der deutschen Agentur DPA auch Fälle ukrainischer Zivilisten gemeldet, die von russischen Soldaten vergewaltigt wurden.

ANGRIFF IN KRAMATORSK

Mindestens 50 Menschen wurden getötet, darunter vier Kinder, und weitere 100 wurden an diesem Freitag bei einem Raketenangriff auf Kramatorsk verletzt Station, einer Stadt in der Ostukraine, wo Hunderte von Menschen darauf warteten, dass ein Zug die Region verließ.

„Mehr als 30 Menschen wurden getötet und mehr als 100 wurden nach einem Raketenbeschuss auf der Station verletzt (...) Dies ist ein vorsätzlicher Angriff „, sagte Oleksander Kamyshin, Leiter der ukrainischen Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia, in Telegram.

Augenblicke später berichteten die Rettungsdienste, dass es mindestens 50 Todesfälle gab.

Der ukrainische Präsident Volodymir Zelensky sagte am Freitag, er erwarte eine „starke globale Reaktion“ der ersten Weltmächte nach dem russischen Angriff auf den Bahnhof in der ukrainischen Stadt Kramatorsk in der Region Donezk.

„Wie das Massaker in Bucha muss der Raketenangriff in Kramatorsk, wie viele andere russische Kriegsverbrechen, eine der Anklagen vor (internationalen) Gerichten sein, was sicherlich passieren wird“, sagte der ukrainische Präsident in seiner Abendrede laut einer Erklärung des Präsidenten.

Zelensky sagte, es werde weltweit Anstrengungen geben, um festzustellen, was „Minute für Minute“ während der Invasion Russlands in die Ukraine passiert ist. „Wer hat was gemacht, wer hat die Befehle gegeben. Woher kam die Rakete, wer trug sie, wer gab den Befehl und wie wurde der Angriff koordiniert „, fügte der Präsident hinzu und warnte, dass „Verantwortung unvermeidlich ist“.

„Russische Staatsppropagandisten hatten es so eilig, die Verantwortung für den Angriff auf ukrainische Streitkräfte zu verlagern, dass sie Russland versehentlich die Schuld gaben“, sagte er und fügte hinzu, dass die russische Nachrichtenagentur Sputnik berichtete, dass der Angriff „zugefügt worden sei, während die Raketen noch in der Luft waren“.

(Mit Informationen von Europa Press)

