Die fünf Schlüssel zur ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen

FILE PHOTO: A combination picture shows five of the twelve candidates for the 2022 French presidential election, L-R: Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, French President Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, leader of far-left opposition La France Insoumise (France Unbowed - LFI) political party, Valerie Pecresse, head of the Paris Ile-de-France region and Les Republicains (LR) right-wing party candidate, Eric Zemmour, French far-right commentator and leader of far-right party "Reconquete!", after the official announcement in Paris, France. Picture taken in 2021 and 2022. REUTERS/Staff/File Photo

Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen, die morgen, Sonntag, stattfinden wird, muss fünf wichtige Fragen beantworten.

WIRD DER STIFT MACRON ÜBERTREFFEN?

Keine Umfrage prognostiziert dies, aber der Trend geht dahin, dass die rechtsextreme Marine Le Pen seit mehreren Tagen Fortschritte macht, während der Kandidat für die Wiederwahl, der Zentrist Emmanuel Macron, stagniert.

In einigen Umfragen beträgt sogar der Unterschied zwischen den beiden weniger als drei Punkte, was innerhalb der Fehlerspanne liegt. Wenn diese Dynamik anhält, könnte der rechtsextreme Kandidat an diesem Sonntag einen sehr symbolischen Sieg erringen, der als Sprungbrett für die zweite Runde dienen würde, die am 24. April stattfinden wird.

Dafür hat er eine gute Stimmenreserve unter denen, die sich jetzt für den rechtsextremen Eric Zemmour entscheiden (9% der Abstimmungsabsicht), der in den Umfragen einen Abwärtstrend markiert hat.

Macron y Le Pen en una reunión de 2019 (Reuters) REUTERS

Es wäre ein persönlicher Erfolg für die Kandidatin, die gesehen hat, dass viele ihrer Hauptverbündeten sie zugunsten von Zemmour verlassen haben und dass sie die Strategie, die umstrittensten Achsen ihres Programms wie Einwanderung oder Antieuropäismus zu glätten, bestätigt sehen würde.

WIRD MÉLENCHON DIE ZWEITE RUNDE ERREICHEN?

Der linke Kandidat wiederholt, was er in der zweiten Runde sieht, obwohl ihn die optimistischsten Umfragen 4 Punkte vom zweiten Platz entfernt haben.

Aber Jean-Luc Mélenchon, der im Alter von 70 Jahren vor seiner dritten Runde im Elysée steht, beschleunigt im letzten Abschnitt mit Forderungen nach einer „nützlichen Abstimmung“ und versucht, die linken Wähler zusammenzubringen.

Es ist ein klarer Aufruf an den Wähler des Umweltschützers Yannick Jadot (5% Wahlabsicht), des Kommunisten Fabien Roussel (3%) und der Sozialistin Anne Hidalgo (2%), die ihm den nötigen Schub geben können, um Le Pen zu überwinden und das persönliche Gespräch von vor fünf Jahren zu vermeiden.

ENTHALTUNG AUFZEICHNEN?

Die Höhe der Teilnahme ist das große Unbekannte dieser ersten Runde, da der endgültige Prozentsatz weitgehend von den Ergebnissen abhängt. Es gibt mehrere Umfragen, die sicherstellen, dass die Enthaltung bei etwa oder über 28,4% liegen kann, ähnlich wie 2002, dem höchsten in der Geschichte der Fünften Republik.

Inmitten einer Pandemie und des Krieges in der Ukraine hat die Kampagne weniger Interesse als in der Vergangenheit an einer Präsidentschaftswahl geweckt, den bevorzugten Wahlen der Franzosen, die normalerweise zu 80% der Volkszählung führten.

La apatía domina el ambiente político (Reuters) REUTERS

Fast zwei Drittel der Franzosen geben an, nicht an dieser Wahl interessiert zu sein, und 12% gaben sogar zu, dass sie nicht wussten, dass es an diesem Sonntag einen Wahltag gab.

Neben der Frage der Teilnahme steht die der Unentschlossenen, da fast ein Drittel derjenigen, die angeben, zur Wahl zu gehen, immer noch nicht wissen, für wen oder sagt, dass sie die Stimmzettel in letzter Minute ändern können.

WIRD DER GEMÄSSIGTE RECHTE FLÜGEL DAS SCHLECHTESTE HISTORISCHE ERGEBNIS HABEN?

Fünf Jahre nach ihrer ersten Abwesenheit in der zweiten Runde ist die gemäßigte Rechte erneut auf dem Weg, nicht im entscheidenden Duell zu stehen, und wenn die Umfragen stimmen, weist ihre Kandidatin, die Präsidentin der Region Paris, Valérie Pécresse, auf das schlechteste Ergebnis in der Geschichte von Jacques de Gaulles Partei hin. Jacques Chirac oder Nicolas Sarkzoy.

Im Jahr 2017 war der ehemalige Premierminister François Fillon, der von einem Korruptionsskandal heimgesucht wurde, weniger als eine halbe Million Stimmen davon entfernt, Le Pen zu schlagen, verließ die „gaullistische“ Partei jedoch zum ersten Mal in ihrer Geschichte aus der zweiten Runde.

Pécresse wurde in einer für Militante geschlossenen Primarvereinigung gewählt und ist in den Umfragen auf rund 9% gefallen, was aus den jüngsten Umfragen hervorgeht, die bereits begonnen haben, die inneren Wunden zwischen Anhängern des härtesten und gemäßigtesten Flügels wieder zu öffnen.

TODESSTOSS FÜR DIE SOZIALISTISCHE PARTEI?

Die Kandidatin der Sozialistischen Partei, die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat es nicht geschafft, ihre Kampagne zur Durchdringung der Linken zu erreichen, und die Umfragen haben sie auf 2% gebracht, sogar unter die Schwelle, bei der der Staat die Kampagnenausgaben erstattet (5%).

Weit entfernt von den 6,4%, die Benoît Hamon im Jahr 2017 hatte, der das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Partei von François Mitterrand unterzeichnete, fünf Jahre nachdem François Hollande der zweite sozialistische Präsident wurde, der in allgemeinem Wahlrecht gewählt wurde.

Das angekündigte Debakel könnte das Überleben der Partei in Frage stellen, die zwischen der Linie von Hidalgo und der ihres ersten Sekretärs Olivier Faure unterbrochen wurde.

(Mit Informationen von EFE)

