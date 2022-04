Der Direktor der Nationalen Polizei forderte Geschwindigkeit bei der Untersuchung des sexuellen Missbrauchs eines Patrouillenbootes in Atlántico

Während seines Besuchs in Barranquilla (Atlántico), wo der 13. Ameripol-Gipfel stattfand, forderte General Jorge Luis Vargas, Direktor der Nationalen Polizei, die Justizbehörden auf, den Fall sexuellen Missbrauchs, bei dem ein Patrouillenboot der Institution Opfer von zwei Kindern wurde seiner Begleiter.

„Wir bitten die Staatsanwaltschaft, auch dieser Untersuchung Priorität einzuräumen. Wir bieten unseren Kollegen die gesamte physische, medizinische und psychologische Unterstützung. Alle Rechtsprotokolle werden angewendet, damit sie schnell eingehalten werden „, hoben sie in der Zeitung El Heraldo hervor, was der hohe Beamte sagte.

In der Zwischenzeit betonten sie in La W Radio, dass die Polizei das Büro des Generalstaatsanwalts der Nation umfassend unterstützt, damit der Fall geklärt werden kann.

„Alles, was sie von uns verlangt haben, wurde ihnen gegeben, damit der Fall so schnell wie möglich geklärt werden kann“, zitierten sie im Radio darüber, was General Vargas sagte.

In El Heraldo gaben sie an, dass die Institution selbst die entsprechenden Untersuchungen durchführt.

„Hoffen wir, dass wir mit dem neuen Disziplinargesetz so schnell wie möglich eine rechtliche und strafrechtliche Klärung erhalten können“, sagte er.

Der sexuelle Angriff gegen die uniformierte Frau fand am vergangenen Samstag, dem 2. April, statt, nachdem das Opfer berichtet hatte, was passiert war, und zwei ihrer Kollegen im Integrierten Polizeiinformationssystem (Sipol) als Täter identifiziert hatte.

Die Veranstaltungen wären am Samstag, dem 27. März, präsentiert worden, als die in Puerto Colombia (Atlántico) geborene Frau mit zwei Uniformen der Institution, die Teil derselben Spezialität waren, in eine Bar im Viertel Restrepo in Bogotá ging.

Das Patrouillenboot reichte die öffentliche Beschwerde über seine sozialen Netzwerke ein. So begann die Geschichte dieser Nacht: „Schon in jungen Jahren war es mein größter Traum, Polizist zu werden. Dank meiner Eltern habe ich es geschafft, diesen großen Traum zu erfüllen, aber heute erfüllen sich genau acht Tage totaler Tragödie.“

Als sie an der Bar angekommen war, tranken sie und die beiden Beamten der Nationalpolizei eine Flasche Whisky, während sie normal sprachen. Nach einiger Zeit im Establishment verliert die Frau ihr Gedächtnis und liegt auf einer Plattform in der Nähe des Ortes.

Dies erklärte die Mutter des mutmaßlichen Opfers gegenüber der Zeitung El Heraldo in Barranquilla: „Sie landete auf einer Straße, es gibt ein Video, in dem die Polizeibeamten, ihre Gefährten, sie Vulgitäten anriefen. Danach baten sie um ein Taxi und brachten sie in die Wohnung, in der sie lebt, und dort fand der Missbrauch statt „, sagte die Mutter.

In ihrer öffentlichen Beschwerde schrieb die uniformierte Frau: „Niemand weiß, was ich erlebt habe, und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass jemand anderes es lebt. Heute habe ich beschlossen, es öffentlich zu machen, mit der Absicht, dass mir jemand helfen kann, ich habe große Angst, Angst vor allem, was mir und meiner Familie passieren könnte“, sagte sie.

„Seit dem 27. März 2022 kann ich überhaupt nicht schlafen, ich habe meinen Appetit verloren und das alles, weil zwei Personen, die ich damals als Freunde betrachtete, mich vergewaltigten. Und ich war nicht schuld „, fuhr er fort.

Am Sonntag, als sie nackt und ohne Erinnerung aufwachte, erfuhr der Beamte, dass sie vergewaltigt worden war. „Ich verstehe nicht, wie sie als Mitarbeiter in der Lage sein könnten. Auch Streifenpolizisten sein! Ich verstehe auch nicht, dass dieselbe Polizei, die ich so sehr liebe, mir nicht hilft, einen Prozess zu beschleunigen, damit sie für das bezahlen kann, was sie getan hat. Ich brauche wirklich Hilfe. Ich kann das nicht mehr machen „, beendete er sein Schreiben.





