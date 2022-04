César Hildebrandt: „Die Ablehnung der Bevölkerung delegitimiert Castillo, den Schatten des Präsidenten und den Conato des Parlaments“

A demonstrator waves a Peruvian flag during a protest against Peru's President Pedro Castillo after he had issued a curfew mandate which was lifted following widespread defiance on the streets, as protests spiraled against rising fuel and fertilizer prices triggered by the Ukraine conflict, in Lima, Peru April 5, 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Dies war eine der kritischsten Wochen für Pedro Castillos Mandat. Zusätzlich zu einem Verkehrsstreik aufgrund der hohen Kraftstoffpreise wurde in Lima und Callao eine überraschende Ausgangssperre hinzugefügt, die Tausende von Menschen mit einem Marsch gegen die Regierung angefochten hatten.

Der Journalist César Hildebrandt verwies in seiner Sektion „Matices“ in der Wochenzeitung „Hildebrandt in seinen Dreizehn“ auf diese Situation. In seiner Kolumne „Das Ende der Geschichte“ bekräftigt der Meinungsführer, dass die friedliche Lösung dieser Situation darin besteht, dass der Präsident zurücktritt, wie vor Wochen gefordert. Ihre Abreise ist eine unabdingbare Option. Die andere Alternative ist Gewalt, Chaos, Wut, die Menschen und Mobs zusammenbringt.

Er erklärt, dass Vizepräsidentin Dina Boluarte eine kurze Übergangsregierung übernehmen muss, die Parlamentswahlen der Exekutive und des Kongresses fordert.

Er argumentiert, dass eine effektive Regierung erforderlich sei, um einer Situation wie der jetzigen zu begegnen. Es erforderte einen Führer, um Entscheidungen zu treffen, aber Castillo war eine ständige Enttäuschung. „Es ist nicht so, dass uns eine Regierung fehlt, die dem Anlass gerecht wird. Das große Problem ist, dass wir nicht einmal eine Regierung haben. Es ist nicht möglich, dieses Gremium entmutigter verantwortungsloser Menschen als „Exekutivgewalt“ zu bezeichnen, angeführt von einem Mann, der Hitlers Autobahnen als Beispiel für Planung nennt „, sagt Hildebrandt.

Für den Journalisten ist es unmöglich zu erwarten, dass Castillo die Dinge richtig macht, weil er Narzissmus, Ignoranz und schlechte Gesellschaft hat „(vor allem Cerrón, was sein eigener Covid ist) ihn in den Abgrund ziehen. Seine Wahrnehmungsdefizite entstellen die Landschaft.“

Es deutet darauf hin, dass Castillo der Mann ist, der ohne Betrug oder Makel zum Präsidenten der Republik gewählt wurde , „der uns vor der fujimoristischen Unterwelt gerettet hat, die der rechte Flügel, stur wie ein Maultier, erneut gelöst hat. Der Anti-Fujimorismus stimmte für ihn und die Ablehnung des langweiligen und falschen Neoliberalismus vervollständigte die Aufgabe.“

KEINE AUSREDEN

Hildebrandt hält es für schmerzhaft, dass eine Regierung populärer Herkunft so endet, und behauptet auch, dass es eine Medienverschwörung gegen sie gegeben habe. Aber das rechtfertigt seine Handlungen nicht. Er nennt als Beispiel die mexikanische Regierung von Andrés Manuel López Obrador, die sich der Armee der rechten Presse und des Fernsehens gestellt hat. Und trotz der Tatsache, dass es vor heftigen Pressekonferenzen steht, behält es nach vier Regierungsjahren weiterhin 66% der Unterstützung der Bevölkerung und steht kurz davor, die Dauerhaftigkeit seines Regimes einem Referendum zu unterziehen.

Er zieht eine weitere Parallele zum ehemaligen chilenischen Präsidenten Salvador Allende, für den die Presse das Leben unmöglich machte. Aber selbst im Jahr seines Todes gewann Allende Wahlen.

„Es gibt keine rechte Verschwörung, die eine Regierung zerstören kann, die wirklich vom Volk unterstützt wird. Chiles pro-nationalsozialistischer rechter Flügel musste La Moneda bombardieren und Allende zum Selbstmord zwingen, um eine Regierung loszuwerden, die ihre Unterstützung ungeschlagen behielt.

Das ist bei Pedro Castillo nicht der Fall „, sagt er.

Stattdessen argumentiert er, dass die Aufgabe, Castillo zu beenden, die Arbeit seiner selbst war. „Jeden Tag, zu jeder Zeit und bei jeder Präsenz hat uns der Präsident der Republik mit Begeisterung gezeigt, wie kurz sein Umfang ist, die tödliche Natur ihrer Nichtigkeit, seine schreckliche Berufung zum Unsinn, das gespenstische Argument, mit dem er seine Unverständlichkeit formulierte.

Es ist an der Zeit, aus der Würde der Bürger zu sagen, dass dies ein Ende haben muss „, betont er.

