80-jähriger Großvater wurde ermordet, weil er ihn von einer Farm in der Region Catatumbo (Norte de Santander) gestohlen hatte

In der Region Catatumbo (Norte de Santander) ereignete sich ein schrecklicher Gewaltakt, bei dem ein 80-jähriger Großvater durch Stabschläge von Kriminellen getötet wurde, die die Farm ausraubten, auf der sich der ältere Erwachsene in der ländlichen Gegend der Gemeinde Convención befand.

Die Informationen wurden durch einen Bericht des Blu Radiosenders veröffentlicht, in dem sie darauf hinwiesen, dass die Mörder aus Venezuela stammten und das Opfer zu einer schweren Kopfverletzung schlugen, die zu seinem Tod führte.

Der ältere Erwachsene wurde von einem Arbeiter begleitet, der es schaffte, vom Tatort zu fliehen und der Polizei zu berichten, was mit der Polizei passiert war. Der Mann wurde auch von Kriminellen verletzt und in einem Krankenhaus in der Gemeinde behandelt.

Von dort berichteten sie im Radio, berichtete der Überlebende, dass die Mörder nach dem Produkt suchten, das durch den Verkauf von Panela hergestellt wurde, eine Aktivität, die sie auf dieser Farm ausübten.

Es sei daran erinnert, dass die Region Catatumbo eine der konfliktreichsten in Kolumbien ist, wo illegale bewaffnete Gruppen wie die Eln, Dissidenten der ausgestorbenen FARC-Guerilla und der Golfclan, dort kriminalisiert werden.

Genau diese Gruppen bestreiten die Wege des Drogenhandels durch Venezuela und aufgrund der wenigen Möglichkeiten, die die Bevölkerung hat, fanden sie illegale Ernten als ihren Lebensunterhalt. Die kolumbianischen Behörden haben diese Praxis jedoch fortgesetzt, weshalb die Bauern Anfang dieser Woche protestierten.

Die Campesino Association of Catatumbo (Asuncat), die den Sprecher für das Thema übernahm, bestätigt, dass die nationale Regierung die im endgültigen Friedensabkommen vereinbarten Bestimmungen nicht eingehalten hat.

„Wir kennen die Schwierigkeiten, die eine Blockade auf den Straßen mit sich bringt und die wirtschaftlichen Aussichten in der Region verschlechtern könnte, aber angesichts der vollständigen Aufgabe des Staates ist dies die einzige Alternative, die erreicht werden muss“, sagte Aleider Contrerar, Führer von Asunciat, gegenüber RCN Mundo.

Das Hauptproblem würde mit der Substitution illegaler Ernten zusammenhängen. Es wird darauf hingewiesen, dass sie keine Lösungen von der nationalen Regierung, sondern auch von den lokalen Behörden erhalten haben.

In Asuncat betonen sie, dass die Bauern am stärksten betroffen sind, weil sie aufgefordert werden, Koka-Pflanzen zu vernichten, aber es wurde ihnen keine faire Lösung für das Drogenproblem in Catatumbo im Ausland gezeigt. Sie sagen, dass die Gemeinden den Ankündigungen der nationalen Regierung nicht glauben, da sie aufgefordert wurden, illegale Ernten durch den Anbau von Palmen, Kakao und Vieh zu ersetzen, aber dies stagnierte.

„Die Umsetzung des Friedensprozesses war sehr langsam. Der Gouverneur hat nicht nachgekommen, es wird erwartet, dass er den Dialogtisch mit dem Regionalpräsidenten reaktiviert, während ein Streik noch im Gange ist. Die Verantwortung liegt bei der nationalen Regierung, die nicht auf die Bedürfnisse der Bauerngemeinden reagiert hat „, ratifizierte Contreras.

Daher werden sich die Mitglieder von Asuncat im Sektor Campo Seis in der ländlichen Gegend von Tibú (Norte de Santander) treffen, um einen Plan zu erstellen und zu definieren, wie sie ihre jeweiligen Mobilisierungen in den verschiedenen Gemeinden des Catatumbo durchführen werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass im vergangenen Jahr die Landwirte als Reaktion auf die Ankündigungen der nationalen Regierung, die Ausrottung von Kokakulturen in mehreren Gemeinden in der Region Catatumbo zu reaktivieren, auch Demonstrationen abhielten.

Die Regierung hat illegale Pflanzen mit Glyphosat besprüht oder manuell mit Gewalt angewendet, dies war jedoch nicht wirksam. Bei der Verwendung der Chemikalie ist anzumerken, dass dies nicht mehr möglich ist, da das Verfassungsgericht die Resolution aufgehoben hat, die die Verwendung von Glyphosat zur Ausrottung illegaler Kulturen in Kolumbien befürwortet. Das Oberste Gericht ordnete die nationale Regierung an, vorherige Konsultationen mit den von dem Herbizid betroffenen Gemeinden durchzuführen.





