Wer ist Gussy Lau, Angela Aguilars Freund

Kürzlich sind einige Fotos durchgesickert, auf denen Angela Aguilar sich mit ihrem Freund Gussy Lau küsste. Diese Bilder lösten alle möglichen Reaktionen aus, da viele Fans der Sängerin beeindruckt von dem 15-jährigen Unterschied zwischen den beiden, begannen sie außerdem, das Privatleben des Komponisten zu untersuchen.

Gussy Lau wurde am 6. Juni 1988 in Mocorito, Sinaloa, geboren. Sein richtiger Name ist Luis Abraham Buelna Vea, oder zumindest ist er so bei Spotify registriert. Innerhalb dieser Plattform machte der 33-jährige Künstler eine Playlist, in der er alle seine Kompositionen von regionalen Mexikanern sammelte.

Christian Nodal, Cuitla Vega, Kaliber 50, Ariel Camachos Los Plebes del Rancho, Grupo Firme und La Arrolladora Banda El Limón sind nur einige der Künstler, für die Gussy geschrieben hat, aber sein Repertoire umfasst auch die Familie Aguilar.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Von dem Moment an, als die Bilder durchgesickert waren, hieß es in einigen Versionen, dass Pepe Aguilar, der Vater der jungen Frau, sehr wütend auf Gussy gewesen wäre, weil sie professionell zusammengearbeitet hätten. Es sei darauf hingewiesen, dass sich der berühmte Sänger in dieser Hinsicht bisher nicht öffentlich positioniert hat.

Die Lieder von Ángela Aguilar, die ihr aktuelles Paar komponiert hat, sind There where they see me und Se disguizado, Es ist wahrscheinlich, dass sie sich getroffen haben, während sie Vereinbarungen getroffen oder Verträge zu diesen Fragen des regionalen Mexikaners unterzeichnet haben.

Auf der anderen Seite, Lassen Sie sie sagen, was sie sagen, und La quiero igualita sind Lieder, die von Gussy Lau komponiert wurden und die Pepe bzw. Leonardo Aguilar gesungen haben. Die Spotify-Wiedergabeliste enthält im Rahmen seiner Karriere mehr als 90 Songs.

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

Derzeit ist das Instagram-Profil von Ángela Aguilars Freund privat, da der gebürtige Sinaloa sicherlich viel unerwünschte Aufmerksamkeit von Hunderten von Menschen erhalten hat. Es ist jedoch zu sehen, dass er mehr als 60.000 Follower in diesem sozialen Netzwerk hat - einschließlich Angela Aguilar selbst -.

Im Jahr 2019 gewann der 33-jährige Komponist einen Latin Grammy in der Kategorie Best Mexican Regional Song. Das Lied, mit dem er diesen Preis von der Latin Academy of Recording Arts and Sciences gewann, war Christian Nodals No Count on You Bad.

Zwei Jahre später gewann Gussy den gleichen Preis für das Lied Here Below, das auch von Christian Nodal gespielt wurde. Zu beachten ist, dass der Komponist bei beiden Liedern mit Edgar Barrera zusammenarbeitete.

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Obwohl Luis Abraham Gussy Lau ausgewählt hat, um sich in der Kunstwelt bekannt zu machen, hat er auch einige Lieder mit René Humberto Lau signiert. Vor ein paar Wochen gab Angela Aguilar bekannt, dass ein mysteriöser Brocken ihr ein Arrangement von 1.500 Rosen gegeben und in ihr Hotel geschickt hatte.

Als die junge Sängerin nach dem Namen des Verehrers befragt wurde, weigerte sie sich rundweg, ihre Identität mitzuteilen: „Ich kann nichts sagen, absolut nichts, sie töten mich.“ Er ließ sehen, dass er es vorzog, seine Beziehung zu Gussy privat zu halten, obwohl in diesem Monat niemand wusste, dass es um ihn ging.

Ángela Aguilars Privatsphäre wäre durch das Auslaufen der Fotos verletzt worden, da sie kürzlich sagte, sie habe nicht die Absicht, ihre Romanze öffentlich zu machen, aber angesichts des Drucks Gussy war derjenige, der die Existenz von Romantik bestätigte.

„Etwas sehr Einfaches, das wirklich aus dem Zusammenhang gerät. Ein Bild von Angela und mir ist im Umlauf. Ok, wir sind zusammen und um Ihnen die Geschichte nicht zu lange zu erzählen, gehen wir seit Mitte Februar aus, denn ein paar Wochen, dann war das kein Problem, alles wurde privat gehandhabt „, erklärte er.

