Wann werden die Ergebnisse der Konsultation zum Widerruf des Mandats bekannt sein?

Nach dem Tag der Bürgerbeteiligung, der am 10. April von 8.00 bis 18.00 Uhr geplant ist, und nach der Stimmenauszählung werden die Ergebnisse der Übung am Sonntagabend veröffentlicht, um absolutes Vertrauen und Transparenz zu schaffen.

Mit dem Widerruf des Mandats soll festgestellt werden, ob der derzeitige Präsident Andres Manuel López Obrador bis zum Ende seiner sechsjährigen Amtszeit an der Macht bleibt. Laut der offiziellen Website des National Electoral Institute (INE) ist es das Instrument der Teilnahme von den Bürgern aufgefordert, den frühzeitigen Abschluss der Leistung der Person, die den Vorsitz der Republik innehat, auf der Grundlage des Vertrauensverlusts zu bestimmen.

Auf der Twitter-Seite veröffentlichte das INE, die für diese Übung zuständige Stelle, ein audiovisuelles Material, aus dem hervorgeht, dass es am Sonntag, dem 10. April, ab 20 Uhr (Zentralzeit) die Berechnungen des Mandatswiderrufs den Bürgern zur Verfügung stellen wird in Echtzeit durchgeführt.

Ausübung des Mandats

Das Endergebnis wird am Montag, dem 11. April, bekannt gegeben, wie der Präsident des Nationalen Wahlinstituts (INE), Lorenzo Córdova, auf einer Pressekonferenz des INE bekannt gegeben hat“

„Am 10. April wird es ein schnelles Zählsystem mit einer Stichprobe von 1.800 Zellen geben, mit dem wir noch am selben Abend eine verlässliche Schätzung der Teilnahme und des Ergebnisses der Konsultation erhalten können.“

Damit die Bürger ihr Wahlrecht in einem der 57.000 516-Boxen in der Nähe ihres Hauses ausüben können, müssen Sie den folgenden Link eingeben, um herauszufinden, welches Feld jeder Person zugewiesen ist: https://ubicatucasilla.ine.mx

Sobald der Ort gefunden wurde, müssen Sie mit dem gültigen Wählerausweis (INE) teilnehmen. Autorisiertes Personal wird vor Ort anwesend sein, um zu überprüfen, ob alles rechtmäßig gemacht wurde, und ist dafür verantwortlich, jeder Person einen Stimmzettel mit der folgenden Aufschrift zu geben:

„Stimmen Sie zu, dass Andrés Manuel López Obrador, Präsident der Vereinigten Mexikanischen Staaten, sein Mandat aufgrund von Vertrauensverlust widerrufen lassen oder bis zum Ende seiner Amtszeit in der Präsidentschaft der Republik bleiben sollte?“

Sobald der Wähler seinen Stimmzettel erhalten hat, können die Bürger antworten, ob sie zustimmen oder nicht, und mit einem Popcorn die Option auswählen, die sie in Betracht ziehen. Es sollte niemals vergessen werden, dass die Abstimmung frei und geheim ist, daher sollte niemand Maßnahmen ergreifen, mit denen er etwas über seine Position erfährt.

INE

Es ist auch wichtig anzumerken, dass kein Beamter den Willen der Bürger leiten oder in ihn eingreifen kann „es ist Beamten verboten, Hinweise zu machen, die den Widerruf des Mandats fördern oder in irgendeiner Weise den Willen der Bürger bei dieser Übung leiten könnten“, kommentierte Cordova.

Lorenzo Cordova hat die Bevölkerung über die offizielle Website des INE und durch die Verbreitung von Nachrichten in sozialen Netzwerken zur Teilnahme an dieser demokratischen Übung eingeladen.

„Wir werden etwa 92 Millionen Stimmzettel drucken und jeder Bürger wird einen Stimmzettel darauf warten lassen. Im Gegensatz zur Volksberatung werden wir sogar installieren, etwa 300 Sonderumfragen, eine in jedem Bezirk, damit Wähler auf der Durchreise, die nicht in ihrer Sektion sind, in ihrem Haus wählen können wenn sie wollen „, stimmte der INE-Direktor zu.

