Video: Warum Juliette Pardau in Kolumbien Steuern zahlt, aber nicht wählen kann

Ein wenig beeindruckt waren die Anhänger von Juliette Pardau, Schauspielerin, die Teil von Produktionen wie „Pa“ quererte“, „Die auserwählte Enkelin“ und dem Remake von „Bis Silber trennt“ war, als sie durch eine Runde „Fragen und Antworten“ einige Bedenken löste, die ihre Instagram-Follower hatten. Die Dynamik, die er nannte „Wir haben vor einiger Zeit nicht gesprochen. #PreguntenPues“, wollte Ihre Position zu den Präsidentschaftswahlen wissen.

Seine Antwort ließ mehr als einen Gedanken zurück, denn es ist bekannt, dass Pardau 1986 am 21. August in Caracas, Venezuela, geboren wurde, aber aufgrund ihres Berufs und der Beziehung, die sie zu ihrem Schauspielkollegen Julián Román hat, in Kolumbien lebt.

„Ich wähle immer noch nicht in Kolumbien, weil ich noch ein Ausländerzertifikat habe, das heißt, ich bin ein Ausländer, der auf dem Land lebt. Ich habe Verpflichtungen wie Steuern zu zahlen, aber ich habe kein Wahlrecht, so ist der Zweck“, antwortete der talentierte Künstler.

Eine andere Sache, die er in seiner Antwort argumentierte, war, dass „das Wahlrecht ausschließlich Bürgern mit Staatsangehörigkeit vorbehalten ist“.

Die Schauspielerin wies darauf hin, dass sie keine Staatsangehörigkeit habe und daher ihr Wahlrecht nicht ausüben könne.

Hier ist Juliette Pardaus Antwort :

Vor einigen Tagen gab die Schauspielerin bekannt, dass sie nach den Aufnahmen einiger Szenen in der neuen Version der erfolgreichen Seifenoper „Bis Silver Separate“, in der sie die Rolle der intensiven Freundin der Protagonistin spielt, bekannt als „La Pajarita“, in den Knien ziemlich verletzt wurde, weil die Szenen etwas geladen enthielten Bewegungen der Emotionen.

Das könnte Sie interessieren: Die Verwaltung von Bogotá hat drei Parkplätze wiederhergestellt, die unregelmäßig von privat betrieben wurden

Aus ihren Geschichten auf Instagram erkannte die Schauspielerin, wie ihre Knie nach den oben genannten Dreharbeiten mit Prellungen waren. „Ich komme vorbei, weil ich gestern einige sehr bewegende Szenen hatte und irgendwann während der Probe sagten meine Klassenkameraden zu mir: Juliette, ich glaube, du bist aufgeregt.“

In der Tat schien es, dass die einzige in der Besetzung, die den Schaden an ihren Knien nicht bemerkte, sie selbst war, obwohl natürlich alles sehr oberflächlich war und nichts Ernstes passierte, zumindest aufgrund dessen, was in ihren InstaStories zu sehen war. Pardau schrieb sogar über das, was seine Kollegen sagten: „Ich denke, sie hatten recht“, gefolgt von einem Emoticon, das vor Lachen weinte.

Es ist erwähnenswert, dass Pardau ein Set mit Carmen Villalobos teilen wird, die Teil des Remakes von „Café mit dem Aroma einer Frau“ war, Lorna Cepeda, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía und anderen Künstlern der nationalen Show.

Am 10. März fragte sie ein Benutzer, ob sie sich jemals mit ihrem Körper unsicher gefühlt habe, worauf Pardau antwortete:

„Öfter als ich die Wahrheit möchte, weil klar ist, dass ich nicht übergewichtig bin, aber der Fitnesspfad ist nicht mein Favorit, es ist schwierig für mich, und die Wahrheit ist, dass wenn ich nicht gut esse, es auch zeigt“, sagte die Schauspielerin.

Pardau setzte seine Antwort fort und versicherte, dass er, anstatt sich auf die Mängel seines Körpers zu konzentrieren, immer versucht habe, eine gute Gesundheit zu erhalten, anstatt das Aussehen seiner Körperfigur zu erhalten. „Schließlich ist das sehr subjektiv und es wird diejenigen geben, die denken, dass es sehr hoch ist, andere werden denken, dass es sehr dünn ist, also nichts, um jemandem außer sich selbst zu gefallen“.

LESEN SIE WEITER:

„Es war für mich im Pyjama in einen Nachtclub“: Jhoan López erzählte, was mit Cintia Cossio passiert ist dass sie mit ihren Freunden ausgegangen sind und ihr nicht das Handy beantwortet haben