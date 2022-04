UN Women und das Internationale Olympische Komitee ermöglichten die Eröffnung von Sporträumen für 1.236 Mädchen aus gefährdeten Stadtteilen

In Argentinien üben 60 Prozent der Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren keine außerschulischen körperlichen oder sportlichen Aktivitäten aus. Durch die Fokussierung auf Frauen steigt der Prozentsatz auf 70%. Diese Daten stammen vom Social Observatory of Sport, das vom Institut für Höhere Sozialstudien der Universität San Martín und dem Ministerium für Tourismus und Sport der Nation verwaltet wird. Darüber hinaus gehören 74,2 Prozent der Gesamtzahl der Jugendlichen, die keine außerschulische körperliche Aktivität ausüben, zum niedrigsten sozioökonomischen Niveau und 71,7 Prozent leben in Dörfern oder Siedlungen.

Als Reaktion auf dieses Problem beschlossen die UN Women und das Internationale Olympische Komitee, das One Victory Leads to Another (UVLO) -Programm in der Stadt Buenos Aires umzusetzen. Die Initiative besteht darin, physisch und emotional sichere Räume für Sport zu schaffen, um Führung, Selbstwertgefühl, Gesundheit, wirtschaftliche Stärkung und die Verhinderung geschlechtsspezifischer Gewalt zu stärken. Es ist ein Vorschlag für Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren, die in gefährdeten Gegenden leben.

UVLO entstand in Brasilien als soziales Erbe der Olympischen Spiele 2016 in Rio. In Argentinien wurde daran gedacht, es nach den Olympischen Jugendspielen umzusetzen, die 2018 stattfanden und schließlich 2021 stattfanden.

Con el apoyo de ONU Mujeres, el Comité Olímpico Internacional y otras entidades internacionales, 46 organizaciones comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires abrieron espacios deportivos para 1.236 chicas de entre 13 y 18 años durante 2021 (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Weltweit schätzt Unicef, dass Mädchen 40% mehr Zeit für die Pflege aufwenden als Jungen. Mehr Hausarbeit bedeutet weniger Zeit zum Spielen, Lernen und Sport treiben. Die Ungleichheit nimmt mit zunehmendem Alter von Mädchen zu, denn wenn sie zwischen 10 und 14 Jahre alt sind, verbringen sie 50% mehr Zeit für die Pflege.

Beim Übergang in die Pubertät erhalten Frauen weniger Anreize als ihre männlichen Altersgenossen, haben weniger Autonomie gegenüber ihrem Körper und stehen in der Verantwortung, ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit zu schützen. Sport fördert nicht nur die körperliche und geistige Gesundheit, sondern ist auch ein wirksames Instrument, um Geschlechterstereotypen und -rollen abzubauen, die zu Diskriminierung, Gewalt und Ungleichheiten führen. Laut der Fiscal Unit Specialized in Violence Against Women sind etwa 90% der Opfer sexueller Gewalt im Land Frauen. Fast 40% sind unter 18 Jahre alt.

Das Ziel von UVLO ist es, geschlechtsspezifische Ungleichheiten und Stereotypen zu entwaffnen und die volle Entwicklung im Jugendalter und ein Leben ohne Diskriminierung und Gewalt zu fördern.

Im Jahr 2021 wurde die Initiative in der Stadt Buenos Aires mit Unterstützung von Women Win und in Zusammenarbeit mit der Stiftung für das Studium und die Forschung von Frauen (FEIM), der SES Foundation - Nachhaltigkeit, Bildung, Solidarität und dem Ministerium für menschliche Entwicklung und Lebensraum der Regierung von die Stadt Buenos Aires. In 46 Gemeinschaftsorganisationen wurden Workshops und Sportpraktiken abgehalten, um zur umfassenden Ausbildung junger Frauen in vier Themenbereichen beizutragen: Führung und Selbstwertgefühl; sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte; Rechte und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen; sowie berufliche und finanzielle Ziele und Planung.

Räume für sie

„Wir gingen von der Diagnose aus, dass es in beliebten Stadtteilen im Allgemeinen keinen Platz für Jugendliche gibt. Wenn Sie sich auf die Mädchen konzentrieren, können Sie sehen, dass sie sich mit Pflege oder Hausarbeit beschäftigten. Es gab keine Freizeit- oder Sportvorschläge für sie „, sagt Nayla Procopio, Koordinatorin der UVLO-Implementierung durch FEIM.

Im ersten Jahr der Pandemie wurde eine Kartierung durchgeführt, um mehr über die Organisationen zu erfahren und festzustellen, ob das Programm umgesetzt werden konnte. Dann wurden die Basen und Verbindungen zusammengefügt. Im Januar 2021 wurde der Vorschlag zur Einführung abgeschlossen.

Die Ausbildung der Moderatoren und Ausbilder begann am 26. Januar. Die erste Schulungsphase umfasste 10 virtuelle Treffen der Organisation Empodera, die das Programm bereits in Brasilien umgesetzt hatte. Dort sollte die Methodik des Programms vermittelt und darüber nachgedacht werden, warum es sich um ein exklusives Sportprogramm für Mädchen handelt, darüber nachzudenken, wie physisch und emotional sichere Räume für die Teilnehmer des Programms geschaffen werden können und wie sie bei Missbrauch vorgehen und Erfahrungen austauschen und von den verschiedenen lernen pädagogisch und Umsetzung des Programms.

Eine der Herausforderungen, mit denen das Programm auf lokaler Ebene konfrontiert war, hatte mit der Heterogenität der 46 beteiligten Organisationen zu tun. „ Es gab alles, von Clubs mit mehr Struktur und Erfahrung bis hin zu Speisesälen, in denen zum ersten Mal Aktivitäten für Jugendliche angeboten wurden . Einige Organisationen hatten ihre eigenen Einrichtungen, um den Vorschlag zu entwickeln, andere gingen zu öffentlichen Gerichten oder großen Parks „, sagt Procopio.

Las adolescentes le dedican un 50 % más de tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que sus pares varones y tienen menos oferta de espacios para el deporte y la recreación (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Eine weitere Herausforderung waren territoriale Verhandlungen. „Wir mussten Tage und Zeiten mit Gruppen von Männern in den Räumen verhandeln. In einigen Fällen war alles in Ordnung, in anderen gab es Situationen, in denen bewertet wurde, dass das, was generiert wurde, nicht gut, riskant war und ein anderer Platz gesucht wurde „, sagt Procopio.

Ein Erlebnis

Anabela Rodríguez ist Präsidentin des Malvinas Argentinas Club, einer der Organisationen, die sich im Parque Chacabuco befindet. „Die Mädchen kamen jeden Samstag. Es gab zwei Gruppen von zwanzig Personen: eine von 10 bis 12 Uhr und die andere von 12 bis 14 Uhr. Handball, Fußball, Hockey und Volleyball wurden geübt. Wir haben ein öffentliches Gericht benutzt und es ist uns mit viel Mühe gelungen, die Gemeinde dazu zu bringen, zu verstehen, dass dieser Bereich von 10 bis 14 für sie war „, sagt er.

Rodríguez erinnert sich, dass die Mädchen, die hauptsächlich in Bajo Flores lebten, zunächst sehr individualistisch aussahen. „Ein Satz, der häufig gehört wurde, lautete: „Wenn Sie nicht auf sich selbst aufpassen, kümmert sich niemand um Sie“. Im Sport bedeutete dies, dass sie den Ball nicht bestanden haben. Wir arbeiten viel an Groupality. Am Ende des Jahres sagten die Mädchen, sie hätten sich nicht allein gefühlt und das Zusammensein habe sie stärker gemacht „, sagt sie.

Rodríguez geht davon aus, dass der Club in diesem Monat die Sportveranstaltungen wieder aufnehmen wird: „Die Idee ist, weiterhin Vorschläge für Mädchen zu erstellen und weiterhin in einem Gender-Schlüssel zu arbeiten“.

Wie ist die Methodik

Der Slogan lautete, dass jede Nachbarschaftsorganisation einen Trainer und einen Moderator haben sollte. Die Initiative wurde von 128 Trainern und Moderatoren umgesetzt. „Das Programm setzt sich dafür ein, dass Moderatoren und Coaches mit Organisationen verbunden sind. Dies ist die verbleibende installierte Kapazität in dem Gebiet „, sagt Daniela Devoto, Koordinatorin der Implementierung von UVLO durch die Fundación SES.

Die ersten Treffen fanden zwischen März und Oktober letzten Jahres statt. „Wir kamen zu einer Zeit, als viele Teenager aufgrund der Pandemie den Kontakt zu Netzwerkräumen verloren hatten“, sagt Lisa Solmirano, Referentin für UN Women.

Der Vorschlag erreichte 1.236 Jugendliche, die in beliebten Stadtteilen lebten. UVLO gelang es, das Selbstvertrauen zu stärken und den Zugang zu Informationen über Gesundheit, Rechte, wirtschaftliche Stärkung und Finanzplanung zu erleichtern.

Los talleres de Una Victoria Lleva a la Otra incluyen, además de la práctica deportiva, espacios de reflexión e información sobre salud y derechos (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Die Methodik des Programms ist von einem von der Women Win-Organisation entwickelten Modell inspiriert und basiert auf zwei Säulen: Zugang zu Sport in sicheren Räumen und Entwicklung von Lebenskompetenzen. Diese Strategie wird durch vier Module umgesetzt, die innerhalb eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten im Format eines Workshops mit fünfundzwanzig Teilnehmern pro Gruppe durchgeführt werden. In der ersten Stunde führen die Teilnehmer einige Sportübungen durch, die von Lehrern durchgeführt werden, die in der Methodik geschult wurden. In der zweiten Stunde nimmt dieselbe Gruppe von Mädchen an Dialogen, Theater, Videoausstellungen und Spielen teil, unter anderem an Dynamiken, die von einem Moderator begleitet werden.

Nach einer ersten Umsetzungsphase konzentriert sich die UVLO auf die Verbreitung der Methodik durch Seminare und Workshops und die Sensibilisierung des privaten und öffentlichen Sektors für das Potenzial eines solchen Ansatzes zur Erreichung der Ziele der Gleichstellung der Geschlechter. „Das Programm hat ein sehr hohes Skalierbarkeits- und Reproduzierbarkeitspoten Ich denke, dass es selbst in den Provinzen im Landesinneren mehr Wirkung haben könnte „, sagt Solmirano.

Zu den Auswirkungen von UVLO sagt die UN-Frauenvertreterin: „Mit dem Programm konnten wir bestätigen, dass jugendliche Mädchen sich für Sport interessieren, wenn ihnen sichere Räume für die Ausübung angeboten werden . Es muss immer mehr Sportvorschläge mit geschlechtsspezifischer Perspektive geben. Viele der Mädchen am Ende des Programms fühlten sich befähigt und selbstbewusster, ihre Stimme zu äußern. Ein weiterer interessanter Effekt war der Ausbau der Community-Netzwerke. Die Organisationen haben sich miteinander verbunden und von Methoden für die Arbeit mit dieser Altersgruppe erfahren.“

El modelo de Una Victoria Lleva a la Otra es formar una entrenadora y una facilitadora en cada espacio para que puedan continuar con las actividades de forma autónoma (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Das beste Ergebnis: Bleib zusammen

Magali Sahakian ist 19 Jahre alt, studiert Techniker in sozio-gemeinschaftlicher Intervention an der National University of Avellaneda, ist Futsal-Spieler in einem Nachbarschaftsclub und war UVLO-Moderator in einem Zentrum in Cildañez. Sie ist Mitglied der politischen Organisation La Colectiva.

Die Fundación SES lud La Colectiva zur Teilnahme am Programm ein und kümmerte sich von der Organisation um die Registrierung. Flyer wurden verteilt und durch Mundpropaganda verbreitet. Die Treffen fanden samstags statt und es wurde entschieden, Volleyball zu üben.

„In der Nachbarschaft, in der ich an der Reihe war, war das größte Problem, dass es Mädchen schwer fiel zu reden. Als im Reflexionsraum eine Frage gestellt wurde, antwortete niemand. Im Laufe des Programms wurde Vertrauen aufgebaut und sie öffneten sich viel. Es gab sehr reiche Debatten, in denen viel gelernt wurde. Wir konnten uns nach Themen erkundigen, die wir früher eingebürgert hatten „, sagt Sahakian.

Heute ist die Gruppe noch aktiv und das ist das beste Ergebnis. Sahakian fasst zusammen: „Die Mädchen organisieren sich, um im Avellaneda Park miteinander Volleyball zu spielen. Sie werden nie wieder allein sein, sie werden nicht länger das Gefühl haben, mit niemandem sprechen zu können. Das Weben von Netzen ist eine sehr wichtige Sache, die Ihr Leben verändert.“

_________

Dieser Hinweis ist Teil der Solutions for Latin America-Plattform, einer Allianz zwischen INFOBAE und RED/ACTION.