Staatsanwaltschaft beantragt 36 Monate Untersuchungshaft für Bruno Pacheco und die Neffen des Präsidenten

Am 7. April beantragte die Staatsanwaltschaft 36 Monate Präventivhaft für die sieben, die wegen des mutmaßlichen Verbrechens verschärfter Absprachen in krimineller Organisation im Zusammenhang mit dem Fall Provías Decentralized (Puente Tarata III) untersucht wurden. Der Befehl umfasst auch den ehemaligen Sekretär des Präsidentenbüros, Bruno Pacheco, und die beiden Neffen von Präsident Pedro Castillo, Bruder Vasquez Castillo und Gian Marco Castillo.

Dieser Antrag wird von der Fünften Geschäftsstelle der zweiten auf Korruptionsverbrechen in Lima spezialisierten Staatsanwaltschaft bearbeitet, angeführt von Staatsanwalt Karla Zecenarro Monge. Die untersuchten Personen, die in die Untersuchungshaft aufgenommen wurden, sind:

1. Der ehemalige Generalsekretär des Regierungspalastes, Bruno Pacheco Castillo.

2. Der ehemalige Direktor von Provías Decentralized, Victor Valdivia Malpartida.

3. Der Beamte dieser Einheit, Edgar Vargas Mas.

4. Der Geschäftsmann Zamir Villaverde Garcia.

5. Geschäftsmann Luis Carlos Pasapera Adrianzén.

Es sollte betont werden, dass die vorläufige Inhaftierung eine in Artikel 261 der Strafprozessordnung geregelte Maßnahme ist, mit der eine untersuchte Person für kurze Zeit ihrer Freiheit beraubt werden soll, um sie an der Flucht zu hindern. Wenn es sich um einen häufigen Fall handelt, wird es für einen Zeitraum von 72 Stunden oder drei Tagen durchgeführt, da es sich jedoch um einen komplexen Fall handelt, dauert es bis zu 10 Tage. In diesem Fall wurde es aufgrund seiner Komplexität für 36 Monate ausgestellt.

Andererseits hat die Staatsanwaltschaft auch die restriktive Maßnahme zum Auftreten des Auftretens beantragt (mit der vorläufige Mittel zur Gewährleistung der Zwecke eines Strafverfahrens sichergestellt werden) , um:

1. Der Beamte von Provías Decentralized, Alcides Villafuerte Vizcarra.

2. Geschäftsfrau Karelim López Arredondo.

3. Geschäftsmann Marco Pasapera Adrianzén.

4, Geschäftsmann Hector Pasapera Lopez.

5. Geschäftsmann Victor San Miguel Velasquez.

BRUNO PACHECO UND CASTILLOS NEFFEN BLEIBEN AUF FREIEM FUSS:

Der ehemalige Sekretär des Präsidialbüros und die Neffen des Präsidenten treten jedoch weiterhin nicht für Gerechtigkeit auf. Daher hat das Innenministerium sie in das Prämienprogramm aufgenommen.

„Sofort wurde auf der Ebene des stellvertretenden Ministeriums für innere Ordnung beantragt, zu den meistgesuchten zu gehören und eine Belohnung zu erhalten“, sagte die Behörde, da die genannten Personen von der Staatsanwaltschaft während einer Operation, gegen die ein Haftbefehl gestellt werden sollte, nicht gefunden werden konnten sie.

„Dieser gesamte Bericht wurde bereits formalisiert und dem internen Sektor übergeben, um gemäß den bereits regulierten Bestimmungen vorzugehen. Im Laufe der Stunden sollte diese Belohnung herauskommen und als eine der meistgesuchten angesehen werden „, fügte er hinzu.

Für Informationen über den Verbleib von Bruno Pachecho werden S/30.000 Sohlen angeboten. Für Informationen über den Verbleib von Fray Vasquez Castillo und Gian Marco Castillo Gómez werden S/ 15.000 Sohlen angeboten.

Insgesamt hat Mininter die fünf Flüchtlinge, die am Fall Puente Tarata III beteiligt waren, in dieses Prämienprogramm aufgenommen. Die Aufnahme dieser fünf Personen wurde von der Rewards Against Crime Evaluation Commission (Cercri) genehmigt.

ANDERE GEFANGEN

Während der oben genannten Operation, bei der ein Haftbefehl gegen die Beteiligten in Kraft gesetzt werden sollte, wurden der Geschäftsmann Zamir Villaverde, Víctor Valdivia Malpartida und George Pasapera festgenommen.

Darüber hinaus berichtete der Befehlshaber der PNP, dass sie sich freiwillig der Justizbehörde vorgestellt haben : 1. Hector Pasapera Lopez, 2. Victor San Miguel Velasquez und 3. Luis Pasapera Adrianzen. Andere beteiligte Namen sind die von Edgar Vargas Mas und Alcides Villafuerte Vizcarra, wobei insgesamt elf Personen von der Staatsanwaltschaft überliefert wurden.

LESEN SIE WEITER

Die jüdische Vereinigung von Peru reagierte auf Aníbal Torres mit einem Zitat von Hitler: „Könnten Sie das nicht erwähnen Inkas und ihr riesiges Straßennetz?“