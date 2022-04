SpaceX startete die erste private Mission mit drei Touristen zur Internationalen Raumstation

Die erste private Reise zur Internationalen Raumstation wird heute von Cape Canaveral, Florida, USA, aus gestartet.

Der Start ist für die lokale 11H17 (15H17 GMT) vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, geplant. Seit 2000 sind mehrere Neulinge zur ISS gereist. Russland hat letztes Jahr ein Filmteam und einen japanischen Milliardär geschickt. Aber sie alle taten es an Bord von Sojus-Raketen und in Begleitung von Kosmonauten.

Diesmal ist es das Unternehmen Axiom Space, das die Reise in Zusammenarbeit mit SpaceX und der NASA organisierte und für die Nutzung seiner Station vergütet wurde. Der Befehlshaber der Mission mit dem Namen Ax-1 ist der Spanisch-Amerikaner Michael López-Alegría, ein ehemaliger Astronaut, der bereits auf der ISS war.

Die anderen Mitglieder des Teams zahlten zig Millionen Dollar, um Teil der Mission zu sein, die bei einem Aufenthalt im Orbitallabor 8 Tage im Weltraum dauern wird. Die Rolle des Piloten übernimmt der Amerikaner Larry Connor, Inhaber einer Immobilienfirma.

Ebenfalls mit an Bord sind der Kanadier Mark Pathy, Leiter einer Investmentfirma, und der ehemalige Pilot Eytan Stibbe, Mitbegründer eines Investmentfonds. Stibbe wird der zweite israelische Astronaut in der Geschichte sein, nach Ilan Ramon, der 2003 bei der Explosion des US-Space Shuttle Columbia nach seiner Rückkehr von der ISS getötet wurde.

