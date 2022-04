Sergio Mayer bezeichnete Gustavo Adolfo Infante im Fall von Hector Parra als „Frauenfeind und Macho“

Der Schauspieler-Sänger Sergio Mayer startete sich gegen den Showjournalisten Gustavo Adolfo Infante aufgrund der Aussagen des Fahrers zum Fall von Hector Parra, der von seiner Tochter Alexa Parra des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs beschuldigt wurde.

In einem Video, das auf seinem Twitter-Account veröffentlicht wurde, bezeichnete der ehemalige Abgeordnete der Morena-Partei den Gastgeber von De Primera Mano als Frauenfeind und Macho, weil er Alexa Parra nach seinen Aussagen bezüglich der Beschwerde, die er gegen seinen Vater eingereicht hatte, erneut zum Opfer gebracht hatte.

„Wer erklärt Gustavo Adolfo, dass dies Frauenfeindlichkeit genannt wird? Was kann man mit der Unfähigen seines Anwalts anprangern, um einen Abgeordneten anzuprangern, weil er ein minderjähriges Opfer sexuellen Missbrauchs unterstützt hat, das mich des angeblichen Einflusshandels beschuldigt, um die Aufmerksamkeit von einer Strafverfolgung gegen den mutmaßlichen Täter abzulenken und dass dies einfach als Korruption bezeichnet wird „, kommentierte der ehemalige Garibaldi.

„Wer erklärt Gustavo Adolfo, dass die Nutzung der gesamten Struktur eines Fernsehsenders, um Frauen anzugreifen, zu verspotten und ständig anzugreifen, weil sie Frauen sind und sich nicht mit ihnen verbinden, als geschlechtsspezifische Gewalt bezeichnet wird?“ „, fügte er hinzu.

Sergio Mayer pidió que los medios no den espacio a Gustavo Adolfo (Foto: Twitter)

„Wer erklärt Ihnen, dass Sie einen ehemaligen Sekretär für öffentliche Sicherheit um Unterstützung bitten, um Sie frei zu lassen, weil Sie ein Reporter sind und sie Sie betrunken verhaftet haben und Sie mit einer Frau gehen, die niemand wissen möchte, das ist Einflussnahme?“ , sagte er.

Schließlich forderte der Geschäftsmann die Medien auf, dem Unterhaltungsjournalisten aufgrund der Kommentare, die er während seiner Programme äußert, keinen Raum zu geben: „Sie sollten keine Frauenfeinde und Sexisten in ihren Reihen haben, nur für eine kleine Bewertung. Und es geht nicht darum, die Meinungsfreiheit von irgendjemandem einzuschränken, sondern um die Ausrottung der Gewalt gegen Frauen.“

Es war im Juni letzten Jahres, als beide Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsindustrie in Mexiko mitten in einer Live-Übertragung in einer starken Diskussion mitwirkten. Bei dieser Gelegenheit nahm Mayer an dem Programm unter der Leitung von Gustavo Adolfo auf Imagen Televisión teil, an dem er von verschiedenen Kontroversen befragt wurde, an denen er beteiligt war, z. B. die Art und Weise, wie José Joses Erbe an seine Kinder und Tantiemen gelöst wurde, sowie die Unterstützung gab er Ginny Hoffman und Alexa Parra.

El junio de 2021 protagonizaron un discusión en vivo (Foto: Twitter@deprimeramano)

Mayer wurde nach den Motiven und der Herkunft des Geldes befragt, das er dem Prinzen des Liedes gab, und antwortete: „Sohn, ich könnte dir sagen, was dir wichtig ist“. Darüber hinaus versicherte der ehemalige Garibaldi, dass er nicht nur zur Befragung zum Set gekommen sei, sondern Gustavo Adolfo nach den Anschuldigungen befragen solle, die er gegen ihn erhoben hatte und die er seinen Aussagen zufolge mit keinem offiziellen Dokument nachweisen konnte.

Die Diskussion verschärfte sich, weil Infante Mayer „trácala“ und „tranza“ nannte und seine „kleine Macht“ als Stellvertreter missbraucht hatte.

Bei der Behandlung des Falls von Héctor Parra lud Sergio den Journalisten ein, ihn wegen Einflusshandels zu melden: „Ich fordere den Mann auf, zu beweisen, dass er Einflussnahme hat, und die Beschwerde einzureichen. Zwei Anwälte plus er sind drei Beschwerden gegen mich, und ich werde meine Zuständigkeit aufgeben, damit der Mann die Beschwerde einreichen kann. Wenn sie [...] nicht überprüfen, lassen Sie den Herrn zurücktreten, um die Inkongruenz zu beweisen.“

