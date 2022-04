Riva Palacio schlug bei AMLO vor, weil er „mit allen gekämpft hat“: „Wutanfall Junge“

Die jüngsten Zusammenstöße von Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gegen den Obersten Gerichtshof, INE-Berater, US-Kongressabgeordnete oder Künstler, die sich gegen den Maya-Zug aussprachen, zogen allerlei Kritik am mexikanischen Präsidenten auf sich.

Dies ist der Fall des Journalisten Raymundo Riva Palacio, der in seiner jüngsten Kolumne für Ejecentral der Ansicht war, dass die Fähigkeit, Andrés Manuel López Obrador in Erstaunen zu versetzen, immer überraschend sein wird, insbesondere wenn es um seine ständigen Klagen geht.

Denn laut dem Autor sind sie für den Präsidenten von Mexiko alle gleich. Von Joe Biden, seinem amerikanischen Amtskollegen, bis zum mexikanischen Schauspieler Eugenio Derbez, dem Vorsitzenden des INE, Lorenzo Córdova oder dem Europäischen Parlament.

„In seinem Kopf gibt es keine hierarchische Struktur, sondern einen Eintopf von Emotionen“ und „seine kriegerische Inkontinenz ist erstaunlich“, waren einige der Begriffe, die im oben genannten Text verwendet wurden.

Riva Palacio aseguró que AMLO piensa en salir impune de todas las peleas en las que se ha enfrascado últiammente EFE/FRANCISCO GUASCO EFE

Dies, so betonte er, sei auf die Tatsache zurückzuführen, dass AMLO „eine Maschine des Grolls und der unermüdlichen Aggression trägt“, die jeden beleidigt, dass Halbwahrheiten oder direkt sogar Lügen.

All dies wäre auch auf das „immense Selbstwertgefühl“ zurückzuführen, das der Autor beim mexikanischen Präsidenten erkennen kann, wodurch er alle anderen mit Verachtung sieht.

Diese Aussagen kamen, nachdem AMLO gegen den Obersten Gerichtshof der Nation vorgegangen war, weil die Richter angeblich wenig Interesse an der Elektrizitätsreform gezeigt haben, deren Kern gegen die Bestimmungen der geltenden Gesetzgebung verstößt.

Und bevor er sich fragte, ob sie ihre Leistung auf das mexikanische Volk richten, schloss er mit dem Satz, an den Riva Palacio in der Zukunft der gesamten sechsjährigen Amtszeit am meisten erinnert: „Und lass sie nicht zu mir kommen, dass das Gesetz das Gesetz ist, erzähl mir nicht die Geschichte, dass das Gesetz das Gesetz ist.“

AMLO arremetió contra la SCJN por la Ley Eléctrica y Ley de Austeridad FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia | Andrea Murcia

Er zählte auch AMLOs Worte gegen die Gruppe der US-Kongressabgeordneten auf, die einen Brief an Außenminister Antony Blinken und Staatsanwalt Merrick Garland über Alejandro Gertz Manero schickten, in dem sie darauf hinweisen, dass er „die Justiz angreift“.

Der Präsident sagte, dass die Ansätze der US-Demkraten auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass seit ihrer Wahlkampfsaison Interessen involviert sind, um mit „sie sind falsch, nicht informiert und damit schließe ich: (...) Wir akzeptieren keine Einmischung“.

Schließlich erinnerte Riva Palacio daran, dass AMLO die Minister des Obersten Gerichtshofs disqualifizierte, indem sie sie als „Arbeitgeberanwälte“ bezeichnete, weil sie das 10-jährige Veto von ehemalige Beamte, damit sie im privaten Sektor arbeiten können.

„Es ist abscheulich, dass die Minister keine Standards setzen oder diese Beschränkungen aufheben. Stellen Sie sich vor: Einige Leute, die bei Pemex arbeiten und Informationen darüber haben, wo sich die archäologischen Stätten befinden und auf private Initiative arbeiten werden. Das ist Korruption „, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Andrés Manuel López Obrador fue criticado por Raymundo Riva Palacio, quien consideró que sus constantes enojos los debe a "su inmensa autoestima" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

Nach den oben genannten Folgen erklärte der Journalist Raymundo Riva Palacio abschließend, dass sich López Obrador „manchmal wie ein Wutanfall verhält, ein schlecht erzogenes und selbstsüchtiges Kind“.

Obwohl er glaubt, dass er im Laufe der Jahre und unter Umständen mit allem davonkommen könnte, könnte es auch zu einer Drehung kommen, soweit ihm seine Feindseligkeit, Aggression und Beleidigungen zurückgegeben werden.

„Wir werden sehen, wie diejenigen reagieren werden, die er misshandelt hat. Im Moment deutet alles darauf hin, dass es nicht ungestraft bleibt „, schloss der Journalist in seiner jüngsten Kolumne für Ejecentral.

LESEN SIE WEITER: