Putins zwei Töchter traten auf die schwarze Liste der EU und wurden zusammen mit 214 anderen bestraft

Laut einer offiziellen Liste, die am Freitag veröffentlicht wurde, hat die EU die beiden erwachsenen Töchter und mehr als 200 Personen des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Rahmen ihres jüngsten Sanktionspakets für den Moskauer Krieg in der Ukraine auf die schwarze Liste gesetzt.

Diejenigen auf der Liste, zu der auch 18 Unternehmen gehören, sind in allen 27 Ländern der Europäischen Union mit Beschlagnahmungen und Reiseverboten konfrontiert.

Die Vereinigten Staaten und Großbritannien hatten bereits Putins zwei Töchter sanktioniert: Maria Vorontsova und Katerina (oder Ekaterina) Tikhonova, geboren 1985 bzw. 1986.

Seine Mutter ist die Ex-Frau des russischen Führers Lyudmila, dessen Scheidung von Putin 2013 angekündigt wurde.

Der Kreml hatte die Einzelheiten des Lebens von Putins Töchtern sehr gut gehütet.

Die EU-Mitgliedstaaten hatten bereits Anfang dieser Woche zugestimmt, aber ihre schwarze Liste trat erst am Freitagabend mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft, wofür Übersetzungsarbeiten in 24 Sprachen verfügbar sein müssen.

Maria Vorontsova

Insgesamt 216 Personen wurden auf die schwarze Liste der EU aufgenommen, darunter Putins Nachkommen.

Weitere bemerkenswerte Einträge waren: Herman Gref, Direktor der größten börsennotierten Bank Russlands, der Sberbank, Oligarch Oleg Deripaska, Eigentümer von Waffenfabriken, Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konashenkov, weitere Mitglieder der ultrareichen Familie Rotenberg in der Nähe von Putin; und Mitglieder der politischen Verwaltungen, die von Russland unterstützte separatistische Enklaven in der Ostukraine betreiben.

Die EU sagte, Vorontsova stehe auf der Liste, weil es Nomenko mitbesaß, ein Unternehmen, das „an Russlands größtem privaten Investitionsprojekt im Gesundheitswesen beteiligt ist“. Daher wurde davon ausgegangen, dass es von der russischen Regierung profitierte und in einem Sektor tätig war, der ihm Einkommen verschaffte.

Laut Nachrichtenberichten ist sie angeblich mit einem in Russland geborenen niederländischen Geschäftsmann verheiratet.

Die EU-Liste enthielt ihre Schwester Tikhonova, weil sie „derzeit die Entwicklungsinitiative Innoopraktika leitet, die von wichtigen russischen Unternehmen finanziert wird, deren Direktoren Mitglieder des inneren Kreises der Oligarchen sind, die Präsident Putin nahe stehen“. Daher wurde auch festgestellt, dass es vom Kreml profitierte und an der Einkommensgenerierung teilnahm.

Katerina Tikhonova baila con Iván Klimov durante el Mundial de Rock'n'Roll en Krakow, Polonia, en 2014 (REUTERS/Jakub Dabrowski) REUTERS

In einigen Erklärungen hat Putin bekannt gegeben, dass seine Töchter mehrere europäische Sprachen sprechen, eine Universitätsausbildung in Russland erhalten haben und in diesem Land leben. Außerdem hat er eine Enkelin. Sonst ist nicht viel bekannt, denn der Kreml hält Putins Familienleben vom öffentlichen Rampenlicht fern.

Laut russischen Medienberichten ist Vorontsova Endokrinologe bei einem großen staatlichen medizinischen Forschungsunternehmen, das sich auf die Krebsbehandlung konzentriert.

Russische Medien identifizieren Tichonova als Mathematiker, der eine Wissenschafts- und Technologiestiftung leitet, die mit Russlands führender staatlicher Universität verbunden ist. Tikhonova ist auch eine professionelle akrobatische Rock-and-Roll-Tänzerin und hat laut Presseberichten an renommierten internationalen Wettbewerben teilgenommen.

Die Europäische Union hat Putin selbst bereits wegen der Invasion der Ukraine ein Einfrieren der Vermögenswerte auferlegt, während sie versucht hat, den Druck auf den russischen Präsidenten und seinen inneren Kreis durch die Invasion der Ukraine zu erhöhen.

Das jüngste EU-Sanktionspaket verbietet den Import russischer Kohle, verhindert, dass russische Schiffe in europäische Häfen einfahren, und erweitert die Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor und den Handel.

(Mit Informationen von AFP)

