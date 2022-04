Pepe Aguilar feierte mit seinen Töchtern nach dem Angela Aguilar-Skandal

Nachdem Ángela Aguilar auf das Durchsickern einiger Fotos mit Gussy Lau reagiert und in einem Video darauf hingewiesen hatte, dass sie war enttäuscht und traurig, dass sein Image als Künstler durch diese Enthüllung beschädigt wurde. Die Aguilar-Dynastie zeigte, dass Skandale kein Grund für den Zerfall der Familie sind.

Und es ist so, dass Angelas Brüder und Pepe Aguilar selbst sich getroffen haben, um Aneliz Geburtstag zu feiern. Über ihre jeweiligen Instagram-Accounts zeigten die Mitglieder dieser bekannten Familie einige Details der unterhaltsamen und liebevollen Feier.

Aneliz ihrerseits zeigte ihren Geburtstagskuchen, der zweistöckig und mit schwarzem Fondant bedeckt war. Es hatte auch ein „A“, das auf die Initiale des Mädchens anspielte, und war mit Kerzen, goldenen Federn, einer weißen Blume und der Bildunterschrift „Happy Birthday Aneliz“ verziert.

Ángela felicitó a su hermana (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Angela brauchte nicht lange, um ihrer Schwester zu gratulieren, und teilte eine Reihe von Instastories mit, in denen sie zu verschiedenen Zeiten zu sehen ist mit ihrer Schwester geteilt: von einem Ausflug ins Fitnessstudio bis zwei Uhr auf einer Party.

Auch die Sängerin von Hits wie There, wo sie mich sehen, sie hat dir während der Feier von Aneliz 'Geburtstag einen zarten Moment gegeben oder tatsächlich gezeigt, wo ihre Schwester und Pepe Aguilar in einem Sessel lachen sehen.

In den Clips aus Leonardo Aguilars Bericht kann Aneliz auch an einem Tisch sitzen sehen, während Pepe Aguilar neben ihm steht und die ganze Familie Las Mañanitas singt und der gefeierte vorerst traurig ist.

Los Aguilar son reconocidos por su talento musical (Foto: EFE)

Und die gesamte Feier fand während der Kontroverse um Ángela Aguilar statt, die es schwer hat ihr Leben, aufgrund von Bildern, die ohne ihre Zustimmung veröffentlicht wurden.

Noch am vergangenen Donnerstagabend hat die 18-jährige Sängerin ein Video in ihre sozialen Netzwerke hochgeladen, in dem sie darlegte, wie sich diese Situation nicht nur auf persönlicher, sondern auch beruflicher Ebene auf sie ausgewirkt hat.

„Ich bin traurig, enttäuscht, ich kann nicht glauben, dass ich dieses Video mache; meine Seele tut weh. Ich fühle mich verletzt, ich fühle mich verletzt durch die Möglichkeit, meine eigene Privatsphäre zu haben, über mein Leben, meinen Körper, mein Image entscheiden zu können „, prangerte sie in einem Clip an.

La hija de Pepe Aguilar se mostró vulnerable en el video que compartió en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

In Bezug auf die veröffentlichten Bilder sagte Angela, sie vertraue einer Person, die sie enttäuscht habe, da die Bilder, die zirkulieren, nicht nur ihr Privatleben, sondern auch den Arbeitsbereich betreffen.

„Es hat mich finanziell und liebevoll getroffen, geschweige denn, welches Gesicht kann ich meiner Familie geben?... Obwohl ich nicht einverstanden war, habe ich mich in eine Position gebracht, in diese Position, und das war falsch von mir; und das war mein Fehler „, erklärte der Sänger.

Die Dolmetscherin sagte, sie verstehe Frauen, die durch die Verbreitung von Bildern ohne ihre Zustimmung verletzt werden, und spiegelte sich in ihnen wider, von denen sie sagte, sie unterstütze.

