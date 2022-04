Pedro Castillo trifft sich auf dem 5. Dezentralen Ministerrat von Puno mit regionalen Führern

Der Präsident der Republik, Pedro Castillo, leitet den fünften dezentralen Ministerrat in der Region Puno. An der Sitzung nahmen der Leiter des Ministerkabinetts, Aníbal Torres, die Staatsminister, der Regionalgouverneur von Puno, Germán Alejo Apaza, sowie Bürgermeister der Provinzen und Bezirke teil.

Während des Treffens wird an der territorialen Entwicklungsagenda von Puno gearbeitet, basierend auf der Priorisierung der Forderungen der Region, Lücken zugunsten der Bevölkerung zu schließen.

Zuvor war Präsident Pedro Castillo an der Lieferung von mehr als 14 Tonnen Produkten für die Versorgung von 682 Einwohnern des Bezirks Huata in Puno beteiligt, wo er die Unterstützung der am stärksten gefährdeten Familien in dieser Gerichtsbarkeit des Landes bekräftigte.

Das Staatsoberhaupt wurde von der Ministerin für Entwicklung und soziale Eingliederung, Dina Boluarte, begleitet.

ANIBAL TORRES

Mehr als eine Stunde zu spät eröffnete der Leiter des Ministerkabinetts die Sitzung mit einer Rede, in der er es vermied, Adolf zu erwähnen Hitler, nutzte aber den Moment, um es mit dem ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori zu vergleichen, und erklärte, dass „selbst der erfahrenste Kriminelle positive Arbeit leisten kann“.

Er erwähnte auch, dass er sich nicht an die Position des Premierministers klammert und dass „wir die Regierung von Pedro Castillo von überall aus unterstützen werden, weil wir nicht wegen der Position hier sind, sondern um die Interessen des Landes zu verteidigen“.

„Er war der vermittelte Autor für die Entführung, Folter und Zerstückelung der Schüler von La Cantuta sowie für das Verbrennen ihrer Überreste und die heimliche Beerdigung auf dem Weg von Lima nach Cieneguilla. Kann ich einfach sagen, dass du nichts Gutes getan hast? Ich würde die Wahrheit vermissen. Ich bin eine ehrliche Person und sage die Wahrheit, ich habe vor nichts Angst, weil ich mich nicht an die Position klammere. Ich habe gelernt, mit meiner Arbeit zu überleben und nicht nur um Jobs zu betteln, wie es andere in 200 Jahren republikanischen Lebens getan haben „, fügte er hinzu.

Auf der anderen Seite, abgesehen von der Kontroverse, wies er darauf hin, dass die Ministertreffen auf den Treffen dazu geführt hätten, dass 91% oder 98% des Inselguanos für die Verteilung an nationale Landwirte und den Rest exportiert werden. sowie die Regel, die die Verwendung von frischer Milch und ein Minimum erlaubt Prozentsatz des Milchpulvers für die Herstellung des Produkts in seiner verdampften Version.

Der Leiter des PCM wies darauf hin, dass eine solche Maßnahme den nationalen Gewinnern zugute kommt und einen bestimmten Sektor stört, der durch die Bestimmung geschädigt wird. In diesem Punkt betonte er, dass die Regierung gewählt wurde, um zugunsten der Mehrheit der Peruaner zu regieren.

„Wenn wir Demokraten sind, müssen wir den Willen des Volkes respektieren, denn das ist Demokratie, das ist Rechtsstaatlichkeit“, betonte er.

Torres Vásquez wiederholte seinen Aufruf, politische Diskrepanzen und Misserfolge zu überwinden, um eine Einigung zu erzielen und Peru voranzutreiben, um an den dringendsten Bedürfnissen der Bevölkerung zu arbeiten.

In diesem Zusammenhang gratulierte es dem Kongress der Republik zur Genehmigung des Gesetzes, das die Exekutive geschickt hatte, um Produkte aus dem Basiskorb von der allgemeinen Umsatzsteuer (IGV) zu befreien.

„Wir müssen zusammenarbeiten und wir warten darauf, dass der Kongress das Autogramm des Gesetzes sendet, um es sofort zu veröffentlichen, weil der Magen der Peruaner es nicht mehr aushalten kann“, sagte er.

Der Leiter des PCM erwähnte auch, dass die Exekutive einen Gesetzentwurf zur Reform der Verfassung vorgelegt habe, um Monopole, Oligopole, beherrschende Positionen, Horten und Spekulationen zu beseitigen.

