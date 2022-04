Ostern in Peru: Überprüfen Sie den Preis für Flug- und Bustickets für diesen Feiertag

Die Osterzeit im Land ist einer der am meisten erwarteten Termine für Peruaner, die im Rahmen des Landes Reisen ins Landesinnere unternehmen inländische touristische Aktivitäten. Derzeit haben die Behörden Flexibilitäten in Bezug auf Coronavirus-Beschränkungen vorgelegt. Auf diese Weise können Reisende mit dem Bus und/oder Flugzeug reisen, um die Kultur und Gastronomie zu genießen, die jede Ecke Perus bietet.

Wenn Sie Zweifel am Ausnahmezustand im nationalen Straßennetz haben, wirkt sich dieses Dekret nicht auf das Land aus Transportunternehmen oder Touristen, die auf der Straße unterwegs sind. Laut PNP wird diese Maßnahme keine Auswirkungen auf Personen haben, die sich bewegen und leise Sehenswürdigkeiten besichtigen, da sie sich speziell an „Personen richtet, die Straßen blockieren und ernsthafte Störungen der Ordnung verursachen“.

Wenn Sie diese Informationen kennen, können Sie mit der Planung Ihrer Reise in den Osterferien 2022 fortfahren. Im Folgenden finden Sie eine Liste der ungefähren Preise für Tickets mit Flugzeug und Bus, die aufgrund der sozialen Situation im Land steigen könnten.

El Camino Inca. (foto: Tours a Machu Picchu desde Cusco) Tours a Machu Picchu desde Cusco

PREIS DER TICKETS NACH CUSCO

Reisende können Bustickets ab 185 Sohlen als Teil einer Grundversorgung pro Person finden. Wenn Sie mit dem Flugzeug anreisen möchten, finden Sie Flüge ab 746 Sohlen pro Abschnitt, sodass der Transit direkt ohne Zwischenstopps erfolgt. Eine Hin- und Rückfahrt kann ungefähr 1500 Sohlen kosten.

PREISE DER TICKETS NACH AREQUIPA

Im Fall dieses Ziels, bekannt als die Weiße Stadt, finden Touristen Bustickets ab 135 Sohlen mit Abfahrten am Morgen, Nachmittag und Nacht. Bei Flügen können Sie Abflüge von 505 Sohlen oder 136$ wählen. Empfehlung: Wenn Sie Zahlungen in Fremdwährung tätigen, überprüfen Sie den Wechselkurs im Voraus.

PREIS DER TICKETS NACH AYACUCHO

Dies ist eines der historischen und religiösen Ziele, die in die religiösen Feste eintauchen, die im April stattfinden. Für diese Daten kann ein Landticket 230 Sohlen kosten. Ein billiges Flugticket würde ungefähr 510 Sohlen kosten.

Una vista general de los Uros en Puno, Perú. Europa Press/Contacto/John Milner Europa Press

PREIS DER TICKETS NACH PUNO

Mit ungefähr anderthalb Stunden Reisedauer können Sie Juliaca mit einem Flug erreichen, der ab 55 Dollar kosten würde, wobei die Anwesenheit von Billigfluggesellschaften im Land als Referenz dient. Im Falle einer Mobilisierung auf dem Landweg würde es 190 Sohlen als Grundtarif kosten. Bitte beachten Sie, dass für lange Reisen spezielle Services angeboten werden, um Ihren Transfer komfortabel zu gestalten.

PREIS DER TICKETS NACH ICA

Das Land des peruanischen Pisco und der köstlichen Weine heißen Sie zu Ostern willkommen. Der einzige Zufahrtsweg ist auf dem Landweg, entweder mit einem privaten Fahrzeug oder in einem Unternehmen. Ein Ticket kann ungefähr 70 Sohlen kosten. Die meisten Unternehmen haben stündliche Abfahrten, sodass Sie leichter auf einen Sitzplatz zugreifen können.

PREIS DER TICKETS NACH TRUJILLO UND PIURA

Um beide Ziele zu erreichen, haben Sie die Möglichkeit, Luft und Land zu erreichen. Wenn Sie mit dem Bus herumkommen möchten, finden Sie in Unternehmen Tickets von 170 Sohlen. Wenn Sie mit dem Flugzeug anreisen, können Sie Optionen von 440 Sohlen überprüfen. Da es sich um ein Gebiet mit aktiver touristischer Aktivität während des ganzen Jahres handelt, steigen die Preise zu besonderen Terminen.

PREIS DER TICKETS NACH IQUITOS

Um mit dem Flugzeug nach Iquitos zu gelangen, finden wir Flüge ab etwa 64 Dollar oder 237 Sohlen. Kann ich über Land reisen? Die Antwort lautet nein. Dies ist eine Stadt ohne Landanschluss in Peru, daher sind die einzigen Möglichkeiten, dorthin zu gelangen, per Flugzeug oder Fluss. In Cusco finden Sie beispielsweise Anschlussflüge.

PREIS DER TICKETS NACH PUCALLPA

Um dieses Ziel im peruanischen Dschungel zu erreichen, müssten wir einen Flug mit einem Preis ab 203 Sohlen bezahlen. Wenn es auf dem Landweg ist, betragen die ungefähren Kosten pro Person 95 Sohlen. Um weitere Optionen zu finden, befindet sich eine der Alternativen im Plaza Norte Terrestrial Terminal, in dem eine große Anzahl von Unternehmen zusammenkommt, die Personen- und Pakettransportdienste anbieten.

[Die detaillierten Informationen entsprechen einer Analyse, die von den Herausgebern von Infobae Peru durchgeführt wurde, wobei die Zielseiten von Unternehmen, die im Land für Tickets von 1 Person tätig sind, als Informationsquelle dienen]

Así se celebra Semana Santa en Perú, el periodo de reflexión entre creyentes.

WANN SIND DIE OSTERFEIERTAGE?

Laut dem offiziellen Kalender, der unser Land regiert, ist es am Donnerstag, den 14. und Freitag, den 15. April, als Feiertag gekennzeichnet. Basierend auf den Vorjahren können diese arbeitsfreien Tage bis Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. verlängert werden, damit die Peruaner den Inlandstourismus betreiben können, eine der Aktivitäten, die seit März 2020 in Peru am stärksten von der Pandemie betroffen sind.

REGIONEN, DIE DEN TOURISMUS AKTIVIEREN

Laut einem offiziellen Bericht von Promperú sind dies die Regionen, die nach wochenlangem Stillstand aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie im ganzen Land ein Wachstum im Verhältnis zur Reaktivierung verzeichnen werden.

75% Cusco

Arequipa bei 55%

50% Ica

Puno bei 50%

Lima bei 35%

Laut Mincetur wären ab Januar 2022 Nordamerika (37%), Südamerika (35%) und Europa (23%) die Regionen, die am meisten in unser Land reisen werden.

