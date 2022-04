„Mussolini und Hitler waren gut darin, Millionen in Todeslagern zum Tode zu transportieren“, so der unverblümte Kommentar von Jo-Marie Burt von der George Mason University

Der Chef des Kabinetts der Regierung von Pedro Castillo, Aníbal Torres, löste eine Welle der Ablehnung von der zu erwähnende Adolf Hitler als Vorbild im Autobahnbauprogramm im nationalsozialistischen Deutschland.

„Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Italien und Deutschland waren genau wie wir. Aber einmal besucht Adolf Hitler Norditalien und [Benito] Mussolini zeigt ihm eine Autobahn, die von Mailand nach Brescia gebaut wurde „, sagte Torres.

„Hitler sah das, er ging in sein Land, füllte es mit Autobahnen und Flughäfen und machte Deutschland zur ersten Wirtschaftsmacht der Welt“, fügte Torres während des dezentralen Ministerrates am Donnerstag in der Stadt Huancayo hinzu, dem Castillo später beitrat.

Der Professor für Lateinamerikastudien an der George Mason University, Dr. Jo-Marie Burt, sprach sich aus und schloss sich der absoluten Ablehnung von Politikern, Historikern und der allgemeinen Bevölkerung an.

„Und gerade als Sie dachten, dass die Dinge in Peru nicht surrealer werden könnten, bezeichnet der Premierminister Mussolini und Hitler als Modelle für die Infrastrukturentwicklung. Sie waren besonders gut darin, Züge zu bauen, die Millionen in Todeslagern zu Tode transportierten „, sagte er auf Twitter.

Die deutsche und die israelische Botschaft in Lima äußerten sich ebenfalls und wiesen die Behauptungen von Torres zurück, der sich entschuldigen musste Stunden später.

„Hitler war ein faschistischer und genozidaler Diktator, in dessen Namen der schlimmste Krieg aller Zeiten von Deutschland aus geführt und ein Völkermord an 6 Millionen Juden begangen wurde. Angesichts dieses Szenarios ist Hitler keine geeignete Referenz als Beispiel für irgendeine Art „, sagte die deutsche Gesandtschaft auf ihrer Facebook-Seite.

Die israelische Botschaft sagte, dass die Regime von Mussolini und Hitler kein Beispiel für Wohlstand oder Fortschritt seien.

„Wir bedauern, dass der politische Diskurs in Peru Referenzen wie Hitler und Mussolini als Beispiel für Wohlstand enthält. Regime des Todes und des Terrors können kein Zeichen des Fortschritts sein „, teilte er auf seinem Twitter-Account mit.

Stunden später, am Ende der Kabinettssitzung und in Anwesenheit von Castillo, entschuldigte sich Torres erneut: „Wenn ich ihn beleidigt habe, entschuldige ich mich beim Botschafter Israels und wir werden persönlich sprechen.“

„Wenn wir als Beispiel für die Fortschritte Deutschlands auf den Straßen der Kommunikation angegeben hätten, ist das eine echte Tatsache. Das heißt nicht, dass Adolf Hitler nicht als großer Verbrecher angesehen wird „, fügte er hinzu.

Zeitungen wie The Guardian und The Washington Post wiederholten diese bedauerlichen Aussagen ebenfalls.

„Das Lob des peruanischen Premierministers für Hitler löst eine Protestwelle aus“, berichtet The Guardian auf seiner Website. Die Washington Post ihrerseits erklärt auf ihrem Portal: „Premierminister von Peru nennt Hitler als Vorbild, provoziert Empörung“.

Die Leiterin des peruanischen Kongresses, María del Carmen Alva, twitterte empört, dass „das, was Premierminister Aníbal Torres sagte, der den genozidalen Hitler lobte, Tausende von Peruanern beleidigt hat“.

„Eine Schande, die Ministerpräsident Aníbal Torres als Beispiel für einen Faschisten und Völkermord wie Hitler nennt. Wir verstehen jetzt, woher fehlerhafte Maßnahmen [der Regierung] kommen, wie die gescheiterte „Ausgangssperre“, die am Dienstag in Lima verhängt wurde „, sagte der regierende Gesetzgeber Alex Flores im selben sozialen Netzwerk.

„Wir hätten es vorgezogen, wenn es sich nicht auf die Verdienste Hitlers bezieht. Es ist ein Unsinn, der die sechs Millionen Opfer des jüdischen Völkermords beleidigt „, sagte Fernando Carvallo, Moderator des RPP-Kanals und Radiosenders.

Dies ist nicht das erste Mal in seinen zwei Monaten im Amt, dass Torres, ein 79-jähriger Anwalt, Hitler erwähnt, weil er im März den inhaftierten ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori mit dem Nazi-Chef verglich und erklärte, dass „niemand für seine guten Werke beurteilt wird, er wird wegen seiner schlechten Taten beurteilt“.

