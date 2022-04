'Mexicanizaron' zu Coldplay mit lustigen viralen Memes: „Du kannst dich jetzt bewerben“

Coldplay, die Band aus Großbritannien, die nach Mexiko kam, um großartige Shows anzubieten, ist bereits viel mehr als eine Poprockband. Jetzt wurden sie zu einem der meistveröffentlichten Memes des Tages, was sie komplett mexikanisch macht.

Coldplay hat aufgrund seiner letzten Music Of The Spheres World Tour, die seit Ende März 2022 und bisher drei Bundesstaaten der Republik durchquerte, fast 14 Tage mit ihren jeweiligen Nächten in Mexiko verbracht.

In Mexiko begann es am 25. und 26. März im BBVA-Stadion in Monterrey in Nuevo León, das vollständig ausverkauft war. In diesen wurden sie wie auf der gesamten Tour von Carla Morrison, mexikanischer Künstlerin, als Vorgruppe begleitet.

Das Datum folgte am 29. März im Akron-Stadion in Guadalajara, und dann eröffneten sie drei historische Konzerte im Sol Forum des Autódromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt. Die ausgewählten Daten waren der 3., 4., 6. und bis zum 7. April 2022. Alle Standorte wurden verkauft.

Es ist nicht sicher bekannt, ob sie sich noch in Mexiko befinden, aber nach zwei Wochen, wahrscheinlich mehr, wenn sie früher auf mexikanischem Gebiet ankamen, konnten die Fans davon ausgehen, dass sie verschiedene Einstellungen, Tricks oder Geheimnisse angenommen haben, die nur in diesem Land zu sehen sind.

Dies wurde sofort zu einem Twitter-Trend, bei dem die Mitglieder von Coldplay in alltägliche Lebenssituationen in den Hauptstädten des Landes verwickelt waren, in denen sie phantasievoll vorgingen.

Dies waren einige der besten und sie fügten sogar Bildmontagen hinzu:

Die Jungs von Coldplay sind schon so lange in Mexiko, dass sie mit ihren Punkten ihr kleines Haus Infonavit herausgenommen haben.

Die von Coldplay sind schon so lange in Mexiko, dass sie bereits für ihre jeweilige Licuachela nach Tepis gegangen sind.

Die Leute von Coldplay sind schon so lange in Mexiko, dass sie, wenn Sie ihnen guten Morgen sagen, Ihnen „Nachmittag, jetzt“ antworten.

Die Leute von Coldplay sind schon so lange in Mexiko, dass sie bereits sagen „Hier kommt dein Onkel“, wenn der Toningenieur ankommt, um sie zu begrüßen.

Die Leute von Coldplay sind schon so lange in Mexiko, dass sie sogar „nein danke“ sagen, wenn sie jemand um Almosen bittet.

Coldplays sind bereits in den Konsultationen für Wahlbeauftragte berechtigt.

Die von Coldplay sind schon so lange in Mexiko, dass sie ihren Mais bereits mit Chili bestellen, von dem er juckt.

Diejenigen von Coldplay können jetzt für eine Vertretung kandidieren /sie können bereits über den Widerruf des Mandats abstimmen /rate mal, wer kandidieren wird.

Die Leute von Coldplay sind schon so lange in Mexiko, dass sie bereits Eimer voller Zement aufgestellt haben, um ihren Parkplatz bei ihrer Rückkehr vom Konzert beiseite zu legen.

Die Leute von Coldplay sind schon so lange in Mexiko und haben diese (Marke des Impfstoffs) bereits am Arm.

Es war nicht das einzige Mem, an dem sie beteiligt waren. Wieder einmal führte der Name Alfredo Adame die Comic-Trends in Mexiko an, als wer auch immer ein Kandidat für den Bundesabgeordneten war, der erneut in einem öffentlichen Kampf mitspielte. Wie erwartet wurde der Kampf in sozialen Netzwerken viral und alle Arten von Spott und Memes wurden gegen den Schauspieler entfesselt.

Einer der neuesten Trends war ein Video, das von einem Benutzer produziert wurde, in dem es nicht nur in Zeitlupe und umgekehrt eine Aufnahme des Kampfes war begleitet von Musik von Coldplay.

Die Ausgabe wurde schnell viral und erreichte Tausende von Reaktionen, da sie zwei aktuelle Themen kombinierte und sie zu einem komödiantischen Video zusammenführte, in dem wir auch im Detail sehen können, wie Adame über Stühle stolperte und zu Boden fiel.

