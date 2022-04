Martin Liberman reagierte auf Aníbal Torres' Lob von Adolf Hitler: Brutal und ignorant!

Der Leiter des PCM, Aníbal Torres, ist in eine Kontroverse verwickelt - bis zu dem Punkt, dass sie nach seinem fragen Abfahrt — eines großen Sektors der peruanischen und internationalen Staatsbürgerschaft für seine Kommentare, in denen er den Nazi-Völkermord Adolf Hitler lobte Er war ein gutes Beispiel für das Management beim Bau von Autobahnen in Deutschland in den ersten Jahren seiner Amtszeit, in den 1930er Jahren.

„Einmal besucht Adolf Hitler Norditalien und Mussolini zeigt ihm eine von Mailand aus gebaute Autobahn. Hitler sah das, er ging in sein Land und füllte es mit Autobahnen und Flughäfen und machte es zur ersten Wirtschaftsmacht der Welt „, sagte der Premierminister, obwohl seine Version ungenau ist, da Konrad Adenauer, Bürgermeister von Köln (1917-1933), den Bau mehrerer Autobahnen vorschlug . Die vom Ministerpräsidenten mitteilten Ereignisse ereigneten sich während des dezentralen Ministerrates, der in der Region Junín stattfand.

Obwohl er später versuchte, sich zurückzuziehen und zu „klären“, worauf er sich bezog, sind seine Aussagen bereits Teil der weit verbreiteten Kritik. Neben den Erklärungen der israelischen und deutschen Botschaft schloss sich ein Sportkommentator der Kritik an. Das ist Martin Liberman, ein Sportjournalist aus Argentinien, der auf seinem offiziellen Twitter-Account starke Worte gegen den peruanischen Premierminister schrieb: „Brutal und ignorant!“ .

Die Aussage des Journalisten ist auf seinem offiziellen Konto bereits viral geworden, bis sie mehr als tausend Likes und Kommentare hatte, in denen sie seine persönliche Meinung gegen die Aussagen von Aníbal Torres stützen. Manche nennen es eine „internationale Verlegenheit“.

Martin Liberman responde a Aníbal Torres por comentarios de elogio a Hitler. Captura: Twitter.

WEITERE FÜHRENDE KONTROVERSEN

Gestern Morgen nannte der Anwalt in einem Interview bei Blu Radio in Kolumbien die Presse auch „Putsch“ und sagte voraus, dass wir anwesend sind die letzten Tage der Regierung von Pedro Castillo, obwohl das Staatsoberhaupt nichts über einen Rücktritt von seinem Amt erwähnt hat.

„Nun, in Peru ist alles möglich. Ich sage noch einmal, dass dies im Land nichts Neues ist. In fünf Jahren hatten wir fünf Präsidenten und drei Kongresse. Wir versuchen zu überwinden, wir versuchen, mit der anderen Partei in Dialog zu treten, aber die Gegenpartei betrachtet nur ihr Interesse, nämlich Monopole und Oligopole „, sagte er dem Radiosender.

Dies verbreitete das Gerücht, dass er seinen Rücktritt vom Amt eingereicht hatte, eine Nachricht, die er auf einer Pressekonferenz am Nachmittag bestritt. Ein weiterer Kommentar des Premierministers lief im Innenausbau jedoch nicht gut. Es stellt sich heraus, dass Torres die Arbeit und Ausbildung der peruanischen Nationalpolizei kritisierte, indem er sie als „mangelhaft“ bezeichnete.

„Wir müssen zugeben, dass unsere Polizei nicht in ausreichender Anzahl existiert. Auf der anderen Seite ist seine Vorbereitung, wir erkennen es auch, mangelhaft „, sagte er. „Ich gebe nur ein Beispiel, die Medien haben auch hier im Ausland gesehen, dass sieben Polizisten keine Person festnehmen können“, fügte er hinzu.

Die Reaktion war schnell und Mininters Amtsinhaber Alfonso Chávarry reagierte auf Torres' Kritik am KKW. Dem stimme ich nicht zu. Ich stimme nicht zu. In Peru gibt es Demokratie und jeder spricht, was er denkt, und ich werde Ihnen sagen, dass ich mit dieser Position nicht einverstanden bin, weil ich die Nationalpolizei im Hintergrund kenne. Es ist eine historische Institution mit großartigen Fachleuten und Männern, eine Institution, die Peru sie zu einer Zeit gerettet hat „, sagte er zu Beginn seiner Rede.

LESEN SIE WEITER

Aníbal Torres kündigte während des nationalen Streiks eine „strenge Kontrolle“ der Zapfpreise an

Der SUTEP-Marsch fand friedlich und reibungslos auf der Abancay Avenue statt