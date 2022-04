Kolumbien meldet an diesem Freitag, den 8. April, 320 neue Fälle von Covid-19

Estudiantes atienden en clase en un colegio de Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Das Gesundheitsministerium meldete an diesem Freitag, dem 8. April 2022, 320 neue Fälle von Covid-19 in Kolumbien. In den letzten 24 Stunden wurden 25.189 Tests verarbeitet, von denen 10.500 PCR und 14.689 Antigene sind.

In dem Bericht wurde auch festgestellt, dass am letzten Tag zehn Kolumbianer an der Krankheit gestorben sind. Auf diese Weise erreicht das Land seit Beginn der Pandemie insgesamt 139.703 Todesfälle aufgrund des Virus.

Reporte del covid-19 en Colombia este viernes 8 abril de 2022

Durch die Aggregation aller Zahlen erreichte Kolumbien insgesamt 6.087.443 Infektionen, von denen 3.699 aktive Fälle sind und 5.920.596 positiven Fällen entsprechen, bei denen die Krankheit bereits überwunden wurde.

Es gibt 175 Konglomerate im Land. Die Gebiete sind: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantik, Barranquilla, Bogota, Bolivar, Boyaca, Buenaventura, Caldas, Caqueta, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Nörte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

So läuft die Impfung im Land

Der jüngste Bericht des Gesundheitsministeriums zeigt auch, dass ab 11:59 Uhr am Mittwoch, dem 6. April 2022, in Kolumbien bereits insgesamt 81.433.240 Dosen des Impfstoffs gegen Covid-19 angewendet wurden.

Reporte del Plan Nacional de Vacunación en Colombia este viernes 8 de abril de 2022

Demselben Bericht zufolge beläuft sich die Zahl der Kolumbianer mit dem vollständigen Impfplan, dh diejenigen, die bereits die beiden biologischen Dosen erhalten haben, derzeit auf 28.645.656 Personen, während 6.370.816 Personen mit Einzeldosen geimpft wurden. Ebenso wurden 10.714.600 Auffrischungsdosen angewendet.

In ähnlicher Weise wurden am letzten Tag insgesamt 86.911 Impfstoffe angewendet, von denen 23.388 für die zweite Injektion bestimmt waren, während weitere 4.418 Einzeldosen waren.

Der Gesundheitsminister Fernando Ruiz sagte, dass nach 14 Monaten die Phase des Nationalen Impfplans abgeschlossen sein werde und die Impfungen der Bevölkerung im Rahmen des erweiterten Impfprogramms PAI fortgesetzt werden.

Ab nächster Woche wird die Massenschließung im ganzen Land beginnen, wo sie eine Volkszählung der verfügbaren Impfstoffe sowie der Personen durchführen werden, die gegen das Virus geimpft wurden. Also werden wir in Bogotá beginnen.

„Wir kommen aus einem Modell, in dem wir die Prozesse übernommen haben, die aus dem EPI kamen, aber wir haben neben einer Betriebsstruktur verabschiedet, in der fast 84 Millionen Impfstoffe gegen Covid-19 angewendet wurden“, sagte der Minister, der auf die Notwendigkeit hinweist, in eine institutionalisierte Phase überzugehen, in der die Impfung gegen Coronavirus ist in die regelmäßige Immunisierung integriert.

„Wir werden Minsalud-Teams mit der Superintendency of Health entsenden, um zu überprüfen, wie viele gesendet wurden, wie viele sich in den Lagern befinden, wie viele in die Gemeinden geliefert wurden und sich in den Kühlschränken befinden und wie viele bereits vorhanden sind. Dies dient zur Validierung der Konten, was der zweite Punkt ist, die Überprüfung der Zählungen“

LESEN SIE WEITER: