INE befahl, Spots aus PAN und MC für verleumderische Ausdrücke in Tamaulipas und Aguascalientes zu entfernen

Leticia Gonzalez, selected as a polling station officer by the National Electoral Institute (INE) receives voting materials ahead of the mid-term elections on June 6, in Juarez, on the outskirts of Monterrey, Mexico June 3, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

In Übereinstimmung mit einem Urteil des Wahlgerichts der Federation Judiciary (TEPJF) hat das Nationale Wahlinstitut (INE) Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um zwei Fördermaßnahmen zurückzuziehen: eine von der Bürgerbewegung (MC) und eine andere von der National Action Party (PAN).

Laut Aussage der autonomen Stelle werden in beiden Fällen die Werbemaßnahmen zurückgezogen, weil sie solche verleumderischen Straftaten enthalten, während es sich in einem Fall um den Vorwurf eines Verbrechens oder einer falschen Handlung handelte.

Im ersten Fall prangerte die PAN den MC wegen Verleumdung an, die sich aus der Verbreitung der Werbeaktion Contraste Aguascalientes in ihrer Version für Radio und Fernsehen zum Nachteil des blau-weißen Kandidaten für das Gouverneur des Unternehmens María Teresa Jiménez ergab.

Diese Beschwerde wurde von der INE-Beschwerde - und Beschwerdekommission analysiert, die feststellte, dass sie unzulässig war. Die Oberste Kammer der TEPJF widerrief jedoch die Vereinbarung der Unangemessenheit und argumentierte, dass „ein Risiko besteht, das über die stärkere Beeinträchtigung eines Rechts oder eines wesentlichen Grundsatzes in Wahlangelegenheiten hinausgeht“.

La panista Teresa Jiménez busca gobernar el estado (Foto: Twitter@TereJimenezE)

Dies „muss geschützt werden, um Aussagen zu vermeiden, die sich negativ auf die freie und informierte Abstimmung auswirken könnten“, da die Anzeige den folgenden Satz enthielt: „Wenn sie so als Bürgermeisterin gestohlen hat, stellen Sie sich als Gouverneur vor“, der vorläufig die Anklage eines Verbrechens oder einer falschen Handlung darstellt gegen den PAN-Kandidaten.

Daher muss MC diese Werbeaktion innerhalb von 12 Stunden zurückziehen und durch generisches Material ersetzen. In der Zwischenzeit wird das INE die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, indem es Konzessionäre informiert, die die Werbung nicht über das Büro der Exekutivdirektion für Vorrechte und politische Parteien verbreiten.

Andererseits wurde die PAN im Bundesstaat Tamaulipas angewiesen, die Werbung zurückzuziehen, diesmal weil sie verleumderische Äußerungen gegen mehrere Beamte der Partei Movimiento Regeneración Nacional (Morena) enthielt.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto está presidida por la consejera Claudia Zavala (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM,) Isaac Esquivel | Isaac Esquivel

Diese Beschwerde wurde von Morenas Stellvertreter Erasmo Gonzálex Robledo wegen angeblicher Verleumdung in den Promo CAM TAM S1 und CAM TAM S2 eingereicht, in denen angegeben wird, dass der Stellvertreter und andere Parteifiguren mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen und Teil des organisierten Verbrechens sind.

Zu den Sätzen gehören: „Sie sind Teil des organisierten Verbrechens“ oder „Sie wurden für ihre politische Karriere bezahlt, benutzten ihre Privatflugzeuge, Luxuspanzerwagen und mehr.“

Die Mitglieder der Kommission entschieden, dass die beantragten Vorsichtsmaßnahmen gewährt werden sollten, da die oben genannten Sätze nicht in die Meinungsfreiheit und das Recht auf Information fallen, da „sie die Anklage eines Verbrechens oder einer falschen Handlung gegen“ den Abgeordneten darstellen könnten“ ohne dass es ein Minimum an Wahrhaftigkeit in Bezug auf die Fakten gibt, die es ermöglichen würden, diese Behauptungen zu stützen“.

Daher wurde die PAN angewiesen, die Werbung durch generisches oder Reservematerial für den Inhalt von CAM TAM S1 in seiner Fernsehversion zu ersetzen, während die Kommission feststellte, dass sie in CAM TAM S2 kritische Meinungsäußerungen des Senders bezüglich der Art und Weise der Morena enthielt Regierungen haben sich in der Region entwickelt.

Daher wurde die Zuschreibung falscher Tatsachen oder Verbrechen an eine bestimmte Person in der zweiten Aktion nicht klar bemerkt.

