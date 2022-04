In Medellín nehmen sie mutmaßliche Mörder von zwei Personen aus der LGBTIQ+-Community gefangen

Die Behörden in Medellín sind in Alarmbereitschaft, weil in diesem Jahr bisher sechs Menschen aus der LGBTIQ+-Gemeinschaft in der Stadt unter seltsamen Umständen getötet wurden, was ihn dazu bringt, darüber nachzudenken, ob es ein Förderer sein könnte. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden mehrere der Leichen an Hand und Fuß gebunden gefunden, mit mechanischer Erstickung und Anzeichen von Gewalt.

Bis heute wurden die Morde an Juan Danilo Bedoya Roman, Sahmir Javier Gonzápez Sarmiento, Juan David López Alzate, Osvaldo Adolfo Botero Giraldo, Hernán Macias López und Gustavo Alberto Arango Jaramillo bestätigt.

In den meisten Fällen wurden die Opfer über digitale Plattformen vorgeladen, um Menschen zu treffen und sich nach ersten Untersuchungen auf gelegentliche sexuelle Begegnungen zu einigen. Der Bürgermeister von Medellín, Daniel Quintero, sagte, dass die Plattform „Grindr“ eine der Anwendungen sein wird, die eingegriffen wurden, um Hinweise auf diese Verbrechen zu finden.

Am Nachmittag dieses Donnerstags, dem 7. April, bestätigte die Untersuchungsstelle die Festnahme zweier mutmaßlicher Täter der Morde an Osvaldo Adolfo Botero und Gustavo Alberto Arango, die im Januar und Februar dieses Jahres bei Einzelfällen stattfanden.

Botero Giraldo, 45, wurde am 11. Januar leblos in einer Wohnung im Viertel La Castellana gefunden, während Arango Jaramillo, 52, am 1. Februar tot in einem Hotelzimmer im Stadtzentrum aufgefunden wurde.

Es könnte Sie interessieren: Ein weiteres Mitglied der LGBTIQ+ Community wurde in Barranquilla ermordet

Die Behörden haben noch keine Einzelheiten zu diesen Erfassungen veröffentlicht. Nach Angaben der Sektionsstaatsanwaltschaft von Medellín wurden gemeinsame Arbeitstische mit der Justizpolizei des CTI und der SIJIN-Polizei der Nationalen Polizei eingerichtet, um die Ermittlungsverfahren in jedem dieser Fälle zu beschleunigen.

Der Generalstaatsanwalt der Nation, Francisco Barbosa Delgado, betonte: „Ein Team unter der Koordination des stellvertretenden Staatsanwalts schreitet in einer Ermittlungslinie voran, die die Analyse der Fälle insgesamt berücksichtigt. Infolgedessen hat die Sektionsdirektion Medellín eine spezielle Arbeitsgruppe gebildet, die von Staatsanwälten unterstützt wird, die Erfahrung in dieser Art von Kriminalität haben und die Arbeit mit der zentralen Ebene der Staatsanwaltschaft artikulieren „, sagte der Beamte.

In diesem Zusammenhang „werden die Fakten unter Berücksichtigung der sexuellen Orientierung der Opfer untersucht und versucht festzustellen, ob dies mit dem Auftreten der Ereignisse zusammenhängt oder nicht, ohne andere mögliche Motive auszuschließen“, heißt es in der Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft.

Um diese Fakten zu klären, boten die lokalen Behörden eine Belohnung von bis zu 80 Millionen Pesos für Informationen an, die zur Gefangennahme der Verantwortlichen führten. Auf die gleiche Weise luden sie die Mitglieder dieser Gemeinschaft ein, jedes Ereignis zu melden, das ihr Leben oder ihre körperliche Unversehrtheit gefährden könnte.

Es könnte Sie interessieren: Die LGBTIQ+-Community prangert Risiken für die Verwendung von Dating-Apps in Medellin an

„Wir bekräftigen die Einladung, die soziale Notrufleitung Medellín 123, Módulo Diverso, zu nutzen, um alle Maßnahmen oder Situationen zu melden, die das Leben, die Integrität und die Sicherheit der LGBTIQ+-Bevölkerung bedrohen oder gefährden, sowie die von der Nationalen Polizei zur Verbreitung von Informationen eingerichteten Linien im Zusammenhang mit Morden an diesen Bürgern „, betonten sie.

Zwischen 2020 und 2021 wurden in Kolumbien 98 LGBTIQ+ Menschen getötet, wie das Büro des Bürgerbeauftragten berichtete. Die meisten dieser Gewaltakte wurden in Abteilungen der kolumbianischen Karibik registriert, mit 28 Fällen, gefolgt von Antioquia, mit 15, Valle del Cauca, mit 8, der Kaffeeregion mit 7 und in anderen Gebieten des Landes insgesamt 19 Fälle.

LESEN SIE WEITER:

Gouverneur von Santander kündigt rechtliche Schritte gegen den Abgeordneten an, weil er ihn „paraco und korrupt“ genannt hat