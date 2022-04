„Ich habe alles in meiner Macht stehende getan“: Lalo Spain hat keinen Aufruf zur Bioserie von Chespírito erhalten

Nach mehr als einem Jahr, in dem er seine Begeisterung für die Teilnahme an der angekündigten Bioserie von Roberto Gómez Bolaños, gespielt vom erinnerten Chespirito, gezeigt hat, verliert Lalo Spain nicht die Hoffnung, in dem vom Sohn des verstorbenen Schauspielers geleiteten Projekt mitzuspielen.

Und trotz der Tatsache, dass der Schauspieler aus Vecinos in den letzten Monaten bereits Charakterisierungen der im Casting zu berücksichtigenden Charaktere von Chespirito durchgeführt hatte, ist dies das Datum, an dem der Histrion keinen Anruf von der Produktion von Roberto Gómez Fernández erhalten hat.

In einem kürzlichen Treffen mit der Presse sagte der Schauspieler, der Márgara Francisca zum Leben erweckt, dass er nicht mit den Direktoren der Bioserie in Kontakt gekommen sei, dies könnte jedoch auf die Verzögerung der Produktion zurückzuführen sein.

„Später weiß ich es nicht mehr. Ich verstehe, ich habe ein Gerücht gehört, dass die Serie bis zum nächsten Jahr geht, also weiß ich nicht, ich habe bereits alles getan, was in meiner Macht stand. Wenn ich dran bin, ist das cool und wenn nicht, gibt es eine Menge Arbeit. „, sagte er.