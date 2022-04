Gewalt in Michoacán: Ein Notar wurde in Uruapan ermordet

Ricardo Alberto Esparza, 187 Notar, wurde vor seinem Büro in der Gemeinde Uruapan, Michoacán, getötet, nachdem bewaffnete Männer ihn mehrmals erschossen hatten.

Berichten zufolge überließ der Anwalt seinen Arbeitsplatz wie üblich seinem geparkten Fahrzeug, und sobald er versuchte einzusteigen, näherten sich die Mörder ihm und erledigten ihn. Sein Körper wurde neben seinem Auto auf dem Boden gelassen.

Sobald der Vorfall angekündigt wurde, kamen Sicherheitsbeamte in die Gegend und sperrten ab, um die ersten Ermittlungen des Verbrechens durchzuführen, während gleichzeitig eine Operation begann, die Schuldigen zu verfolgen und zu finden.

Bisher verurteilte der Gouverneur von Michoacán diesen Mord und erklärte, dass sie mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten werden, um den Mord aufzuklären. Er drückte auch seine Solidarität mit der Familie Esparza und der Rechtsgemeinschaft aus, denen er ihnen versicherte, dass er den Frieden der Organisation suchen werde.

El gobernador de Michoacán condenó el homicidio (Foto: Twitter)

Der Notarverband seinerseits veröffentlichte eine kurze Erklärung, in der er die Tatsache verurteilte, und forderte die Behörden von Michoacán auf, das Motiv des Verbrechens zu klären und Gerechtigkeit für seinen Kollegen anzuwenden.

„Wir fordern die zuständigen Behörden auf, die Entwicklung gerichtlicher Ermittlungsverfahren effizient durchzuführen, damit eine solch schreckliche Tat nicht ungestraft bleibt“, heißt es in dem Dokument.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Opfer als Bruder von Jaime Esparza Cortina identifiziert wurde, der während der Verwaltung von Salvador Jara Guerrero im Jahr 2014 Regierungssekretär von Michoacán war.

Bisher gab die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Michoacán (FGE) bekannt, dass sie eine Ermittlungsmappe eingerichtet hat, um den Mord an Ricardo Esparza Cortina zu klären, der sich an diesem Donnerstagnachmittag im Viertel Ramón Farías in Uruapan ereignete.

Laut der Beschreibung der örtlichen Behörde zogen die Mitarbeiter der multidisziplinären Gruppe gegen 15.00 Uhr in die Durango Street, wo der Mord des Notars begangen wurde, der auf den ersten Blick Wunden hatte, die durch Projektile einer Schusswaffe verursacht wurden, die verursacht wurden wenn sie ihre Büros verlassen.

(Foto: Secretaría de Gobernación de michoacán)

Während der Inspektion durch die Beamten auf der Baustelle wurden einige Gehäuse lokalisiert, die wahrscheinlich von der Mordwaffe ausgewiesen wurden. Schließlich betonte die FGE, dass sie die Ermittlungsakte fortsetzt, die die Klärung der Fakten ermöglichen.

Eine weitere Person, die diesen Mord ebenfalls verurteilte, war der Bundesabgeordnete von Michoacán, Carlos Torres Piña, der einen Nachruf des Innenministeriums teilte, der den Vorfall bedauerte. Er berichtete auch, dass sie an den notwendigen Untersuchungen teilnehmen werden.

Luis Navarro García, Sekretär für Verwaltung und Finanzen der Regierung von Michoacán, veröffentlichte ebenfalls eine Nachricht in den sozialen Medien. „Wir verurteilen nachdrücklich den Mord an dem Notar Ricardo Alberto Esparza Cortina, der sich heute in Uruapan ereignet hat. Wir sprechen ihren Familien, Freunden und der gesamten notariellen Vereinigung unser aufrichtiges Beileid aus „, schrieb der Beamte.

Schließlich nutzte Guillermo Valencia, Präsident der Institutionellen Revolutionären Partei (PRI) der Institution, die Gelegenheit, den Bruder des Opfers zu umarmen und diesen Mord und die Gewalt im Staat zu verurteilen.

„Es tut mir sehr leid für das Verbrechen gegen Ricardo Esparza Cortina, einen Notar von Uruapan, der vor seinem Büro feige ermordet wurde. Ich verurteile nachdrücklich die Gewalt, die jeden Tag um die Familien Michoacán trauert. Ich umarme gemeinsam meinen lieben Freund Jaime Esparza Cortina für den tragischen Tod seines Bruders und mein Beileid an seine Familie „, sagte er.

LESEN SIE WEITER

Wer sind die Russen und welche Rolle spielen sie im inneren Krieg des Sinaloa-Kartells?