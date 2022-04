Fotos von Britney Spears erregten den Verdacht einer Reise nach Playa del Carmen

Vor einigen Tagen begann Britney Spears, Inhalte in ihren sozialen Netzwerken zu teilen, wo sie Hinweise darauf gegeben hat, dass sie in Mexiko Urlaub macht. Obwohl sie nicht enthüllt hat, an welchem Strand sie das Meer genießt, behaupten Twitter- und Instagram-Nutzer, dass sie sich in Playa del Carmen befindet.

Seit dem 3. April letzten Jahres hat Britney Fotos und Videos über Instagram mit ihrem Verlobten Sam Asghari geteilt, wo sie ihre Tage am Strand zeigt. Da es einige Landschaften gezeigt hat, die laut Internetnutzern Yucatan oder Quintana Roo ähneln, sagten die meisten, dass es sich um Playa del Carmen handeln könnte.

Sam compartió esta foto, en donde confirmó que está en México con Britney (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Es war Ashgari, der enthüllte und bestätigte, dass sie sich beide in Mexiko befinden, aber er hat nicht erwähnt, in welchem Bundesstaat oder Hotel. In einem Beitrag, in dem er eine Reihe von Fotos teilte, in denen er vor dem Strand posiert, sagte Sam, er sei dankbar in der Bildunterschrift und habe zusätzlich zum Hashtag #MexicanBatman ein Emoji der Flagge Mexikos gesetzt. Sam hat in Tulum auch eine Hutmarke markiert.

In dem ersten Video, das Spears über ihren Urlaub erzählte, sieht sie glücklich aus mit ihrem Verlobten und Haustier, die in einem kleinen Boot reisen. Er filmte auch einen Sonnenuntergang, mit dem er nachwies, dass er am Strand ist.

Britney compartió varias fotografías con Victoria, su asistente. Asimismo publicó un corto video donde ambas pasean en bicicleta (Foto: Instagram/@britneyspears)

Außerdem veröffentlichte sie eine Reihe von Fotos mit Victoria Asher, ihrer persönlichen Assistentin, die sie auch auf ihrer Reise begleiten würde. In diesen Bildern wurde Victoria umarmt dargestellt, ohne Kleidung und in einem Pool.

Das Video, das die größte Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich zog, war das, in dem es oben ohne, jetzt aus dem Sand des Strandes und mit einigen Leuten im Publikum, erneut gezeigt wurde.

Aufgrund des Luxus, der in den Videos und Fotos gezeigt wird, die Britney und ihr Freund geteilt haben, spüren ihre Fans, dass dies ein teures Hotel ist, in dem ihre Privatsphäre vor Menschen geschützt ist, die sie finden und belästigen wollen.

(Foto: Instagram/@britneyspears)

Darüber hinaus bestätigte die Toxic-Dolmetscherin, dass sie sich in einem Resort befindet, in dem Paparazzi nicht erlaubt sind, sodass niemand in ihre Privatsphäre einbricht. In dieser Veröffentlichung dankte er seinem Anwalt dafür, dass er ihm diesen Ort empfohlen hatte, weil er es genießen konnte, „zum ersten Mal in meinem Leben“ nicht von der Presse belästigt zu werden und sich so zu verhalten, wie er möchte.

Eine andere Sache, die ihre Fans überraschte, war, dass die Princess of Pop Sam zuerst als ihren „Ehemann“ bezeichnete, aber es ist nicht bekannt, ob sie tatsächlich ihre Hochzeit feierten.

(Foto: captura de pantalla)

Die amerikanische Presse sagt, dass der Sänger in Mexiko ist, weil sich herausstellte, dass Jason Alexander auf seinem Instagram-Account mitteilte, dass er angeblich auch im Land ist, obwohl dies abgelehnt wurde.

Auf der anderen Seite erinnerten sich die Internetnutzer daran, dass Spears letzten Dezember ihren 40. Geburtstag in Mexiko feierte. Bei dieser Gelegenheit teilte er auch nicht mit, wo er Urlaub machte, aber er teilte ein kurzes Video mit einigen Aufnahmen seines Hotels und seines Kuchens, und in der Beschreibung schrieb er: „Mexiko war in Ordnung“.

LESEN SIE WEITER: