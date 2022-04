Elite auf Netflix: So sehen Sie sich die vollständigen Folgen aller Staffeln an

In Abwesenheit beliebter Schauspieler wie Dana Paola und Ester Expósito ist die Erfolgsserie Elite ist mit seiner fünften Staffel auf die Netflix-Plattform gekommen, die uns vorstellt neue Mitglieder von Las Encinas. Obwohl die Geschichte eine radikale Wendung nehmen wird, um diesen Gesichtern Platz zu machen, ist es mehr als klar, dass Wildheit und Geheimnisse alle in der neuen Produktionszeitleiste vereinen werden.

Wer sind die Schauspieler, die die Geschichte fortsetzen werden? Sie haben den Ruf angenommen, ihre Charaktere am Leben zu erhalten: Omar (Omar Ayuso), Samuel (Itzán Escamilla), Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós), Philippe (Pol Granch), Mencia (Martina Cariddi), Ari (Carla Diaz) und Patrick (Manu Ríos).

SOBRE ELITE 5

Nach Phillipes katastrophaler Silvesterparty und Guzmans Flucht gefährdet das Geheimnis von Armandos Tod die aufkeimende Liebe zwischen Samuel und Ari. Auf der anderen Seite begann Rebeca eine Reise, um ihre Selbstfindung zu motivieren. Omar tut alles, um sich von der Trennung mit Ander zu erholen.

Hinzu kommt der Auftritt von Bilal, der seine Beziehung zu Samuel behindern wird. Phillipes Geständnis des Missbrauchs, Patricks unkontrollierbare Wutanfälle, Benjamins Wunsch nach Rache, ein Geschenk, das Armando Mencia gab und das ein Geheimnis verbirgt, das „die Benjamine“ zerstören könnte, ein Pakt des Schweigens zwischen 'Samu' und Rebeca, der schnell zerbrechen und die schlimmsten Folgen haben wird, ist die Zusammenfassung der Liste der unglücklichen Ereignisse, die in dieser neuen Staffel, die auf Netflix verfügbar ist, zu erklären versucht werden.

ELITE: EPISODEN UND MEER

Diese ursprüngliche Produktion der Streaming-Plattform ist in fünf Teile unterteilt, außerdem wurden Kurzgeschichten hinzugefügt, die parallele Geschichten zeigen einiger Charaktere, obwohl nicht alle Teil der Besetzung der fünften Staffel sind.

Staffel 1 (8 Folgen)

Staffel 2 (8 Folgen)

Staffel 3 (8 Folgen)

Staffel 4 (8 Folgen)

Kurzgeschichten: Phillipe Caye Felipe (3 Teile)

Kurzgeschichten: Samuel Omar (3 Teile)

Kurzgeschichten: Patrick (3 Teile)

Kurzgeschichten: Ander Omar Alexis (3 Teile)

Kurzgeschichten: Nadia Guzman (3 Teile)

Kurzgeschichten: Guzmán Caye Rebe (3 Teile)

Kurzgeschichten: Carla Samuel (3 Teile)

Staffel 5 (8 Folgen)

1. Ich habe ihn getötet.

2. Alles geht

3. Fesselt mich

4. Der Körper

5. Bitte sag die Wahrheit

6. Du kannst meine Liebe nicht kaufen

7. giftig

8. Deine und meine Seite der Welt

IN WIE VIELEN TAGEN KANN ICH DIE GANZE SERIE SEHEN?

Unter Berücksichtigung der jüngsten Premiere von Elite 5 können Fans von Serien, die mehrere Produktionen gleichzeitig sehen möchten, wie folgt bestellt werden. Um den Faden der Geschichte nicht zu verlieren und wenn sie eine Episode pro Tag sehen möchten, können Sie alle Staffeln in nur zwei Monaten abschließen.

Wenn Sie Freizeit haben, um sich dieser Netflix-Produktion zu widmen, können Sie dies natürlich in kürzerer Zeit erreichen. Es ist sogar bekannt, dass es Fans gibt, die in nur zwei Tagen komplette Serien mit mehr als 3 Staffeln gesehen haben.

WAS IST MIT DANA PAOLA PASSIERT?

Wenn wir über Präsenzen sprechen, die die Essenz der Serie zusammenbringen, ist es unvermeidlich, Lucrecia, eine Rolle der mexikanischen Schauspielerin, nicht zu erwähnen Dana Paola. Obwohl viele erwarteten, dass sie diesen Charakter eingehend entwickeln würde, beschloss die Sängerin, anderen Aspekten ihrer künstlerischen Karriere einen Wert zu verleihen.

In einem Interview für das Programm „El hormiguero“ kommentierte der Künstler: „Als alles begann, sagte ich: 'Ich denke, ich muss meiner Musik zum ersten Mal eine Chance geben. Ich fing an, gute Songs zu schreiben, obwohl es mir schwer fiel zu akzeptieren, dass sie gut waren, dass ich in der Musik bleiben musste. Bis ich verstand, wozu ich fähig war und wir anfangen konnten zu sehen, wie es so war, musste ich zu Elite 4 „Nein“ sagen.

Und ja, es hat seine Mission erfüllt, da es in der Musikindustrie aktiv geblieben ist, neue Songs veröffentlicht und seine Stimme in neue Gebiete gebracht hat.