Dutzende sterben nach einem Angriff auf das Evakuierungszentrum in der Ukraine

(Bloomberg) Dutzende von Menschen wurden getötet und verletzt, nachdem Russland das Hauptevakuierungszentrum der Eisenbahn an der Ostflanke des von der Regierung kontrollierten Territoriums in Kiew bombardiert hatte, teilten ukrainische Beamte am Freitag mit.

Mindestens 39 wurden getötet und mehr als 80 verletzt, als mindestens eine russische „Tochka-U“ -Rakete mit Streumunition den Hauptbahnhof in Kramatorsk traf, einer Stadt etwa 75 Kilometer von Donezk entfernt, die von Separatisten kontrolliert wird, sagten Beamte.

Die Stadt sei zu einem Evakuierungszentrum geworden und biete täglich etwa 8.000 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kindern, die Möglichkeit, vor dem Krieg in Russland zu fliehen, sagte Bürgermeister Oleksandr Honcharenko. Die von Zelenski und dem Verteidigungsministerium veröffentlichten Fotos zeigten die Opfer, die in vollen Koffern verstreut waren. Der Angriff führte zu einer starken Verurteilung durch die Ukraine und die Europäische Union.

„Ohne Kraft oder Mut, uns auf dem Schlachtfeld zu stellen, zerstören sie zynisch Zivilisten“, schrieb Präsident Volodymir Zelensky auf Facebook.

Das russische Verteidigungsministerium lehnte die Verantwortung für den Angriff ab und behauptete, es habe den Einsatz des am Tatort gefundenen Raketentyps bereits eingestellt, berichtete Interfax.

Einige Stunden vor dem Angriff bombardierten russische Streitkräfte die einzige von der Regierung kontrollierte Eisenbahnverbindung von Kramatorsk in die westlichen Teile der Ukraine, teilte die Regionalbahn mit.

Mehr als 200.000 Einwohner der Region Donezk haben die Eisenbahn seit Kriegsbeginn am 24. Februar zur Evakuierung genutzt, sagte die Sprecherin der Regionalregierung, Tetyana Ihnatchenko, gegenüber der Ukraine 24 TV.

Der Gouverneur der Region Donezk, Pavlo Kyrylenko, sagte in einem informativen Video, dass der Vorfall ein absichtlicher Angriff auf Zivilisten sei.

„Sie wissen, wo sie angreifen müssen“, sagte er und versprach, die Evakuierungen aus dem Gebiet fortzusetzen, während sich die russischen Streitkräfte auf eine groß angelegte Offensive und Eskalation in der Region vorbereiten.

„Sie bombardieren alles: kritische zivile Infrastruktur, kritische medizinische Infrastruktur“, sagte Kyrylenko. „Der Feind wird vor nichts Halt machen.“

Die EU verurteilte den Angriff nachdrücklich, und der außenpolitische Chef Josep Borrell twitterte, es sei „ein weiterer Versuch, Fluchtwege für diejenigen zu schließen, die vor diesem ungerechtfertigten Krieg fliehen und menschliches Leid verursachen“.

Borrell und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, besuchen am Freitag Kiew, um Zelensky zu treffen.

