Dies sind die vier meistgesehenen Fiktionen auf Netflix der Welt

Die beliebtesten Fiktionen von Netflix-Verbrauchern wurden enthüllt, und in dieser Rangliste wurde eine lateinamerikanische Fiktion enthüllt, die argentinische Produktion Granizo (All Hail) mit Guillermo Francella, dem Schauspieler des Oscar-Preisträgers The Secret of His Eyes. Und wie erwartet erreichte Bridgertons zweite Staffel mit erstaunlichen Zahlen auch die Nummer 1.

In der zweiten Staffel von „Bridgerton“ konzentriert sich die Geschichte auf Viscount Anthony und seine Suche nach einer Frau. (Netflix)

Nach einer großartigen ersten Staffel, die das Universum der Serie bis zum Erscheinen des koreanischen Phänomens The Squid Game anführte, trägt dieser zweite Teil der Serie von Showrunnerin Shonda Rhimes die Krone der Königin mit fast 252 Millionen Stunden Betrachtung der meistgesehene Titel seit einer Woche auf der Liste der in englischer Sprache gesprochenen Fiktionen. Eine gute Figur, um mit der historischen Nummer 1, Squid Game, zu konkurrieren, die mit fast 572 Millionen dominiert.

Bridgerton, basierend auf Julia Quinns Romanen, fesselte nicht nur das Publikum so sehr, dass es die Top 10 in 39 Ländern integrierte, sondern veranlasste die erste Staffel auch, mit 53 Millionen Zuschauerstunden wieder auf den zweiten Platz zu klettern. In Nummer 3 folgte ihr die Reality-Show Is It Cake? (Ist es Kuchen?) mit 26,5 Millionen.

Ryan Reynolds spielt in dieser futuristischen Geschichte die Hauptrolle, in der er von Mark Ruffalo, Zoe Saldana und Jennifer Garner begleitet wird. (Netflix)

Unter den englischsprachigen Filmen belegte The Adam Project mit Ryan Reynolds, Zoe Saldaña und Mark Ruffalo mit fast 18 Millionen Stunden Spielzeit den ersten Platz. Dadurch konnte er auch Teil der Gruppe der beliebtesten Fiktionen in der Geschichte der Plattform sein: Er belegte mit 227 Millionen den 5. Platz.

Eine weitere Fiktion, die stark geworden ist, ist The Bubble (The Bubble), die neue Komödie von Judd Apatow, die es schaffte, mit mehr als 12 Millionen Stunden Platz 2 zu erreichen. In der Zwischenzeit traue der Dokumentarfilm niemandem: Auf den Spuren des Königs der Kryptowährungen überschritt er 12 Millionen.

Guillermo Francella, der Schauspieler des Oscar-Preisträgers „The Secret of Their Eyes“, ist der Protagonist des brandneuen Hits „Hail“. (Netflix)

In Bezug auf internationale Fiktionen führen Hail und Business Proposal (Business Proposal) jeweils zwischen Filmen und Serien. Der Film mit Guillermo Francella (The Clan, My Masterpiece) gehörte zu den Top 10 von 32 Ländern und belegte mit mehr als 24 Millionen Stunden Spielzeit den ersten Platz in der Weltrangliste. Es erzählt die Geschichte eines Meteorologen Miguel Flores, der bei einer Wettervorhersage einen Fehler macht und die Bevölkerung nicht vor dem Hagelfall warnt, der seine Popularität in kollektiven Hass verwandelt und ihn auf eine Reise emotionaler Entdeckung treibt.

Ein weiterer Film, der sich in dieser Kategorie sehr gut abzeichnete, war Black Crab (Black Crab) mit Noomi Rapace: Er erreichte die Top 10 von 78 Ländern und sammelte mehr als 11 Millionen Stunden. Damit rangierte Adam Bergs Arbeit, die sechs Soldaten in einer postapokalyptischen Welt bei der Durchführung einer mysteriösen Mission folgt, auf Platz 5 der Liste der beliebtesten Fiktionen der Weltrangliste.

Koreanische Serien faszinieren weiterhin das Publikum: „Job Proposal“ ist seit vier Wochen die Nummer 1. (Netflix)

Vielleicht als Vermächtnis der großen Wirkung von The Squid Game schaffen es koreanische Serien, ein großes Publikum zu erreichen. Ein Jobvorschlag ist ein Beispiel: Diese Fiktion, die auf moderne und intelligente Weise die Handlung des armen mädchenreichen Jungen aufgreift, steht seit vier Wochen mit 32,5 Millionen Stunden an der Spitze internationaler Fernsehproduktionen.

Es ist nicht nur der südkoreanische Titel in der Rangliste: Andere, die sehr gut messen, sind fünfundzwanzig einundzwanzig (fünfundzwanzig einundzwanzig), Juvenile Justice, Forecasting Love and Weather und die Zombie-Serie We're Dead (All of Us Are Dead), das nach 10 Wochen mit fast 9,5 Millionen beobachteten Stunden auf der Liste steht.

