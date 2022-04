Die USA sanktionierten ein russisches Schiffbauunternehmen und den weltweit größten Diamantenproduzenten

FILE PHOTO: A piece of diamond-bearing kimberlite on display in Yellowknife, Northwest Territories in Canada September 26, 2015. REUTERS/Susan Taylor/File Photo

Die Vereinigten Staaten haben am Donnerstag Sanktionen gegen den weltweit größten Diamantenproduzenten Alrosa und das Schiffbau-, Reparatur- und Wartungsunternehmen United Shipbuilding Corporation (USC) als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine verhängt.

„Diese Maßnahmen, die mit dem Außenministerium und in Abstimmung mit unseren Verbündeten und Partnern ergriffen wurden, spiegeln unsere anhaltenden Bemühungen wider, den Zugang des Kremls zu Vermögenswerten, Ressourcen und Wirtschaftssektoren einzuschränken, die für die Versorgung und Finanzierung von Putins Brutalität unerlässlich sind“, sagte der stellvertretende Finanzminister für Terrorismus und Financial Intelligence, Brian Nelson.

Das US-Finanzministerium erinnerte in einer Erklärung daran, dass Alrosa, ein Unternehmen, das für 90 Prozent der russischen Diamantenabbaukapazität verantwortlich ist, auch von Kanada, Großbritannien, Neuseeland und den Bahamas sanktioniert wurde.

„Die USC ist verantwortlich für den Bau fast aller Kriegsschiffe in Russland sowie für solche, die für ausländische Kunden gebaut wurden. Zusammen mit der Wiederernennung der USC ernannte das Außenministerium 28 Tochtergesellschaften und acht Vorstandsmitglieder „, sagte er in Bezug auf das Schiffbauunternehmen.

El Departamento del Tesoro norteamericano anunció medidas contra empresas rusas en respuesta a la invasión a Ucrania REUTERS

Aufgrund dieser Sanktionen gegen diese acht USC-Mitglieder sind ihr Eigentum und ihre Interessen in den Vereinigten Staaten „blockiert“. „Darüber hinaus wird jedes Unternehmen, das direkt oder indirekt zu 50 Prozent oder mehr einer oder mehreren blockierten Personen gehört, ebenfalls gesperrt“, fügte das Finanzministerium hinzu.

DER METZGER VON MAIUPOL

Die australische Regierung kündigte am Donnerstag die Verhängung von finanziellen Sanktionen und Reiseverboten gegen den Oberst der russischen Armee Michail Mizintsev mit dem Spitznamen „der Metzger von Mariupol“ sowie 64 weitere Russen und zwei Ukrainer für die Invasion Russlands in die Ukraine an.

Neben Mizintsev, der für die Bombardierung eines Theaters voller Zivilisten in der Stadt Mariupol verantwortlich gemacht wird, betreffen die Maßnahmen unter anderem den stellvertretenden Premierminister Dmitry Grigorenko und den Leiter der Wirtschaftsentwicklung, Maxim Reshetnikov, und andere hochrangige Beamte Australisches Außenministerium.

Auf der Liste stehen auch Galina Danilchenko, die von Russland als „Bürgermeisterin“ der ukrainischen Stadt Melitopol „eingesetzt“ wurde, sowie der ukrainische Gesetzgeber Oleg Voloshyn, der laut australischer Erklärung mit Russland zusammenarbeitet, um die Kiewer Regierung zu untergraben.

Die neue Sanktionsrunde kommt, nachdem Beweise für mögliche Kriegsverbrechen aus den Massakern an Zivilisten hervorgegangen sind, die russischen Streitkräften in der ukrainischen Stadt Bucha und anderen Dörfern in der Umgebung von Kiew zugeschrieben wurden.

(Mit Informationen von Europa Press)

