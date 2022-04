Daniel Urresti, Rafael López Aliaga und George Forsyth führen Umfragen für Limas Bürgermeisteramt

Am 7. Oktober 2022 finden die Kommunal- und Regionalwahlen in Peru statt. Laut der jüngsten Datum-Umfrage führt Daniel Urresti die Abstimmungsabsicht mit 21% an, gefolgt vom Leiter der Volkserneuerung und ultrarecht, Rafael López Aliaga, mit 19%. Auf dem dritten Platz und weiter entfernt liegt der ehemalige Bürgermeister von La Victoria, George Forsyth, mit 10%.

Ricardo Belmont belegt mit 7% den vierten Platz, gefolgt von Alberto Tejada (4%). Álvaro Paz de La Barra hat 3% und Eddie Cuellar hat 2%.

Der Vertreter der Popular Force, César Combina, erreicht kaum 1%.

22% gaben jedoch an, leer, fehlerhaft oder ohne Kandidaten abzustimmen, und weitere 10% entscheiden immer noch nicht, für welchen Kandidaten sie sich entscheiden würden.

Laut Faktenblatt wurde diese Umfrage national in der Zielgruppe der Männer und Frauen im Alter von 18 bis 70 Jahren durchgeführt und weist eine Fehlerquote von 4,5% auf.

KAMPAGNE FÜR DAS RATHAUS

Obwohl die Kandidaten der Regierungspartei und anderer politischer Parteien noch nicht bekannt sind, begann der Wettlauf um das Erreichen des Rathauses in den sozialen Medien, wo der Kandidat für die „Podemos“ -Partei nicht zögert, harte Kommentare gegen den derzeitigen Bürgermeister von Lima, Jorge Muñoz, abzugeben und rivalisierende Kandidaten.

Urresti, der Kandidat für die Präsidentschaft der Republik war, hat sich selbst zum „Fahnenträger“ gegen Kriminalität erklärt, und zu seinen Wahlversprechen gehört wie die anderen Kandidaten auch die Bekämpfung der Kriminalität in der peruanischen Hauptstadt, die von den Auftragsmördern, Schlägern und Venezolanern überwältigt wurde Mafia, die verschiedene Gebiete von Lima eingenommen haben.

Rafael López Aliaga von Popular Renewal bestätigte kürzlich seine Kandidatur für den Bürgermeister von Lima, aber die abfälligen Erklärungen des Kongresssprechers seiner Partei, Jorge Montoya, der am Vorabend sagte, er sei für die von der Regierung verordnete Immobilisierung, da er Informationen darüber hatte werden „die Hügel hinuntergehen, um die Stadt zu plündern“, haben den rechtsextremen Führer und seinen Wahlkampf verärgert.

López Aliaga sagte in einem Interview mit RPP, dass Montoyas Aussage in persönlicher Eigenschaft sei und nicht die Position seiner parlamentarischen Bank widerspiegele. „Dieser Satz hat mich verwirrt, ich rief ihn an und sagte ihm, er müsse sich entschuldigen, aber er hat sich nicht entschuldigt und ich musste mich entschuldigen und ich entschuldige mich als Partei für diesen unglücklichen Satz. Ich bin empört und stimme nicht zu, es wird Jorge Montoyas Verantwortung dafür liegen, was er meint, das ist ein abfälliger Satz „, sagte er.

In der Zwischenzeit wurde George Forsyth, der in der Abstimmungsabsicht an dritter Stelle steht, scharf dafür kritisiert, dass er sein Privatleben als Schaufenster genutzt hat, um die Volksabstimmung zu gewinnen. Vor einigen Jahren, vor dem Kommunalwahlkampf 2018, verlobte er sich und heiratete die Schauspielerin Vanessa Terkes. Seine Hochzeit wurde in den Medien gezeigt und diese Ausstellung half ihm, den Posten des Bürgermeisters von La Victoria zu gewinnen, eine Position, die er einige Jahre später für die Präsidentschaftswahlen zurücktrat, aber der Skandal seiner Trennung und des Vorwurfs der Aggression gegen seinen Ex-Partner kehrte die Ergebnisse um und scheiterte daran setzte ihn an die erste Stelle und seine Partei verlor ihre Wahlregistrierung, da sie 5 Prozent der Stimmen nicht erreichen konnte.

