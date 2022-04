Dani Alves versicherte, dass er kein Vermögen in Haaland investieren werde und gab an, welchen Megastar Barcelona unterzeichnen sollte

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 3, 2022 FC Barcelona's Dani Alves during the match REUTERS/Albert Gea

Dani Alves ist mit 45 Krönungen der meistbetitelte Fußballer der Fußballgeschichte und er ist auch einer der besten Rechtsverteidiger aller Zeiten, weshalb seine Meinung in Barcelona und von allen Fußballexperten gehört wird. In diesem Zusammenhang ist es kein Zufall, dass sich der Brasilianer diese Woche über den nächsten Passmarkt ausgesprochen und seine Augen darauf gerichtet hat, was der katalanische Club tun sollte.

Der 38-Jährige ist Teil des Blaugrana-Kaders, obwohl er während der gesamten Saison nur an 10 Spielen teilgenommen hat und von den Standorten Sport und Mundo Deportivo über die mögliche Ankunft von Erling Haaland in der Umkleidekabine des Culé konsultiert wurde. Der norwegische Kanonier mit einem aktuellen Vertrag mit Borussia Dortmund wird von den besten Clubs der Welt wie Manchester City, United, Liverpool und Real Madrid gesucht, und Barcelona nimmt ebenfalls an diesem Angebot teil.

Der ehemalige Spieler von Paris Saint-Germain und Juventus äußerte aufrichtig seine Meinung zu diesem Thema: „Ich würde den Rest nicht für Haaland wegwerfen. Ehrlich gesagt würde ich nicht viel Geld dafür ausgeben. In Mbappé ja, aber nicht in Haaland. Ich spiele Sportdirektor, aber ich würde zuerst auf Mbappé wetten. Es scheint mir in jeder Hinsicht vollständiger zu sein. Wenn Sie eine riesige Investition tätigen wollen, müssen Sie sie bestenfalls tätigen. Wenn es nach mir ginge, würde ich auf Mbappé wetten.“

Sein Kommentar fand auf europäischen Portalen Anklang, hauptsächlich weil Mbappé seine Verbindung zu PSG im Juni beenden wird und sie noch nicht erneuert hat. Es wird daher angenommen, dass er bereits zugestimmt hat, zu einem anderen Team zu kommen. Alles deutet darauf hin, dass sein Ziel Real Madrid sein wird. „Es ist das Beste, was es gibt, und für Barças Stil. Im Moment gibt es im Fußball keinen besseren als ihn „, bestand er auf dem 23-jährigen Franzosen.

Auf der anderen Seite wählte er die beiden Spieler aus, die seiner Meinung nach am rechten Rücken am meisten auffallen: „Ich mag Liverpools Alexander Arnold wirklich, ich mag Hakimi (von PSG) auch sehr, mit Aber ich mag, was er tut. Es gibt einen in Flamengo, er ist jung, ich mag die Art, wie er spielt und wie er das Spiel versteht (Matheuzinho)“.

Gleichzeitig räumte Alves im Rahmen der Entstehung einer neuen Generation von Fußballspielern mit großer Projektion von La Masia, Barcelonas Akademie wie Pedri oder Gavi, ein, dass derzeit ein großer Druck besteht, der direkt mit der Entwicklung kollidiert: „Der heutige Fußball tut dies nicht gib dir Zeit zu warten, bis junge Leute Fogueen nehmen. Der Sport fordert Sie ab sofort in vollen Zügen.“

