Coronavirus: Ein winziger Tropfen Speichel reicht aus, um eine andere Person zu infizieren

Das Coronavirus verbreitete sich 2019 von China auf die Welt und breitet sich immer noch aus. Einer der Vorteile, die es hatte, ist seine Ansteckungsfähigkeit, die mit den verschiedenen Varianten der Besorgnis, die erzeugt wurden, größer war. Eine Studie in Großbritannien ergab, dass nur ein Tropfen Husten oder Niesen von 10 Mikron ausreicht, um eine Person mit dem Coronavirus zu infizieren.

In einer umstrittenen Studie wurde festgestellt, dass er eine Gruppe von 36 Personen infizierte, die sich freiwillig mit dem Virus meldeten. Ziel der Studie war es zu verstehen, wie eine Infektion bei Personen auftrat, die dem Coronavirus ausgesetzt waren. Es wurde von Forschern des Imperial of College geleitet und in der Zeitschrift Nature Medicine vorgestellt.

Er gab auch bekannt, dass es nur zwei Tage dauert, bis eine Person, die die Infektion bekommt, das Virus auf andere verbreitet. Darüber hinaus wurden weitere Hinweise auf die Vorsymptomatik gefunden, dass sie ansteckend sind: Infizierte Menschen eliminieren eine große Anzahl der Viren, bevor die Symptome auftreten.

Die Studie umfasste die Infektion von 36 Personen mit dem Coronavirus, die bis zu zwei Wochen nach ihrem Krankenhausaufenthalt im März 2021 überwacht wurden. Dann folgten sie ihrer Entwicklung. Nicht jeder hat das Virus bekommen, obwohl er entlarvt war.

Die 36 Freiwilligen waren zwischen 18 und 30 Jahre alt und hatten keine Risikofaktoren für schweres Covid-19. Sie wurden mit einem kleinen Tropfen Flüssigkeit infiziert, die den ursprünglichen Coronavirus-Stamm enthielt. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Patienten stufenweise infiziert. Die ersten 10 Personen erhielten das antivirale Medikament Remdesivir, um das Risiko einer schweren Erkrankung zu verringern, obwohl dies als unnötig angesehen wurde.

Die Forscher überwachten die Patienten 24 Stunden am Tag, während sie zwei Wochen im Royal Free Hospital in London blieben. Von den 36 Patienten waren 18 infiziert. Zwei von ihnen entwickelten nie Symptome.

Diejenigen, die krank waren, hatten leichte Fälle von verstopfter Nase, Stauung, Niesen und Halsschmerzen. Keiner der Patienten entwickelte Lungenprobleme, möglicherweise aufgrund seiner guten Gesundheit oder der Tatsache, dass ihnen geringe Mengen an Virus verabreicht wurden.

Etwa 83 Prozent verloren ihren Geruchssinn, zumindest teilweise. Sechs Monate nach Abschluss der Studie hat eine Person ihren Geruchssinn noch nicht wiedererlangt, aber es geht ihm besser . Die Freiwilligen der Studie haben das Virus durchschnittlich etwa 6,5 Tage oder bis zu 12 Tage lang ausgestoßen, auch wenn sie keine Symptome hatten.

Professor Christopher Chiu vom Imperial College London war der Leiter der Forschung. „Unsere Studie enthüllt einige sehr interessante klinische Ideen, insbesondere in Bezug auf die kurze Inkubationszeit des Virus, die sehr hohe Virusausscheidung durch die Nase sowie die Nützlichkeit von Lateral-Flow-Tests mit möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit“, stellte er klar.

Die Forscher führten auch kognitive Tests durch, um das Kurzzeitgedächtnis und die Reaktionszeit der Freiwilligen zu überprüfen, obwohl die Daten ausgewertet werden.

Nachdem die Ergebnisse der Studie bekannt sind, gibt es verschiedene Perspektiven. Miles Davenport, Immunologe an der University of New South Wales in Sydney, Australien, war der Ansicht, dass „dies einen potenziell wichtigen Fortschritt bei der Bewertung der Wirksamkeit zukünftiger Impfstoffe und Medikamente darstellt. Dies eröffnet eine Reihe wichtiger Möglichkeiten, die Immunität in einer kontrollierten Umgebung zu untersuchen.“

Einige Forscher fragen sich jedoch, ob die durch die Studie gewonnenen Erkenntnisse wichtig genug sind, um die Risiken für die Teilnehmer zu rechtfertigen, z. B. die Möglichkeit langfristiger Nebenwirkungen. „Meiner Meinung nach ist immer noch nicht ganz klar, ob diese Studien ethisch gerechtfertigt sind, und ich warte darauf, was sie noch gefunden haben“, sagte Seema Shah, Bioethikerin an der Northwestern University of Chicago in Illinois, USA.

D ie Studien zur Exposition gegenüber kontrollierten Infektionen werden seit Jahrzehnten zur Untersuchung von Influenza, Malaria und zahlreichen anderen Infektionskrankheiten verwendet. Einige Forscher befürworteten die Durchführung solcher Studien mit dem Coronavirus in den ersten Monaten der Pandemie, um die Impfstoffentwicklung zu beschleunigen. Andere hielten solche Studien jedoch für zu gefährlich, um akzeptabel zu sein, als so wenig über das Virus bekannt war und nur wenige wirksame Behandlungen verfügbar waren.

Die Studie wurde von einer kommerziellen klinischen Forschungsorganisation mit Sitz in Dublin namens Open Orphan und ihrer Londoner Tochtergesellschaft HVivo unterstützt. Freiwillige erhielten 4.565 GBP (6.200 USD) für ihre Teilnahme, was mindestens zwei Wochen Quarantäne in einer hochrangigen Isolationseinheit des Royal Free Hospital in London beinhaltete.

