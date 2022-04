Claudia Sheinbaum ist eine Anwärterin, seit AMLO es bekannt gemacht hat: Ricardo Monreal

Foto de archivo. El senador mexicano Ricardo Monreal habla durante la entrega del acuerdo comercial TMEC entre Estados Unidos-México-Canadá en el edificio del Senado en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Jasso

Ricardo Monreal, Vorsitzender der Bank der National Regeneration Movement (Morena) im Senat der Republik, bekräftigte Seine politischen Absichten bei den Präsidentschaftswahlen 2024 versicherten jedoch, dass Claudia, Regierungschef von Mexiko-Stadt, Sheinbaum, ist der Lieblingskandidat des Präsidenten Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

In einer Pressekonferenz des Senats erklärte der ebenfalls Vorsitzende des Politischen Koordinierungsausschusses (Jucopo), dass er weiterhin daran arbeiten werde, die Sympathie der Bürger zu erlangen. Er wünschte dem Präsidenten der Hauptstadt jedoch zwei Jahre nach den Wahlen, in denen der nächste oder als nächstes wird der Leiter der Exekutive entschieden.

„Jeder weiß, dass sie eine Aspirantin ist, von dem Moment an, als der Präsident sie vor einem Jahr angekündigt hat. Es scheint mir nicht ungewöhnlich, es scheint mir normal, dass sie sich in diesem Prozess befindet und dass sie kämpft, damit sie in Morena teilnehmen kann. Ich werde nicht schlecht über sie sprechen, ich glaube nicht, dass es an der Zeit ist, ich wünsche ihr Glück „, sagte Monreal Ávila.

Ebenso sagte der Gesetzgeber der Guinda-Partei, dass er sich vorerst darauf konzentrieren werde, seine Rolle im Senat voll auszuschöpfen, aber dass er auf den günstigen Zeitpunkt warten werde, um sich 2024 als potenzieller Morena-Kandidat zu registrieren.

„Wir sind nicht verzweifelt, wir arbeiten im Senat und versuchen, das Gesetz einzuhalten. Ich halte mich strikt an das Gesetz, halte mich an die Rechtsstaatlichkeit und schaffe keine Probleme, weil ich an das Gesetz glaube. Ich bin ein Mann, der in der Rechtsdisziplin ausgebildet ist, und wenn Nationen die Rechtsstaatlichkeit und den Grundsatz der Legalität treu einhalten, wird es immer besser sein „, sagte der Präsident von Jucopo.

Im September letzten Jahres war die Einweihung einer Filiale der Banco del Bienestar im Büro des Bürgermeisters Gustavo A. Madero in der Hauptstadt des Landes unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden und des Präsidenten eine Tatsache, die den Ton innerhalb der Kirschparty angab, weil López Obrador die Arbeit von Sheinbaum Pardo an der Spitze von CDMX und sagte, dass er sich von ihr gut vertreten fühle.

„Es ist eine sehr unterstützende Stadt, sehr brüderlich und auch gut von Claudia Sheinbaum regiert“, sagte López Obrador zu der Zeit.

Was jedoch im politischen Bereich des Landes für Lärm sorgte, war, dass López Obrador Sheinbaum Pardos Hand hob und gleichzeitig darauf hinwies. Vor diesem Hintergrund stuften Beamte, Journalisten, Analysten und Akademiker diese Tatsache als mögliche Aufdeckung durch den Tabasqueño ein.

Obwohl Sheinbaum Pardo die Umfragen vor 2024 geleitet hat, hat die Präsidentin der Hauptstadt mehr als einmal gesagt, dass ihre Priorität CDMX sei. Sie hat jedoch auch deutlich gemacht, dass der Kandidat, der Morena auf den Stimmzetteln vertritt, durch eine interne Umfrage ausgewählt werden muss.

„Dies ist, was in den Statuten der Partei festgelegt ist, der wir angehören, nämlich Morena, es ist in den Statuten, dem ich zustimme, aber auch der Präsident der Republik hat es immer beibehalten, noch bevor Morena existierte, es ist etwas, das sogar in den Statuten enthalten ist und ich denke es ist eine geeignete Methode „, sagte der Präsident der Hauptstadt auf einer Pressekonferenz im Jahr 2021.

Laut der Beratungsfirma Enkoll, Claudia Sheinbaum, führt sie die Präferenzen mit 37% der Befragten an, die für sie als Kandidatin stimmen würden, während Marcelo Ebrard, der Leiter des Außenministeriums (SRE), mit 20% an zweiter Stelle steht.

