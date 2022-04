Brasilien erklärte die dritte Welle der Pandemie in einer „Phase des Aussterbens“

Imagen de archivo de pacientes esperando para recibir atención médica y someterse a un examen de COVID-19 en un club donde se levantó una unidad de cuidado de la salud especializada en coronavirus y síntomas de la influenza, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de enero, 2022. REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo

Die dritte Welle der COVID-Pandemie in Brasilien befindet sich „in der Phase des Aussterbens“, sagte die staatliche Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), die mit dem Gesundheitsministerium und dem Hauptzentrum für medizinische Studien des Landes verbunden ist, sagte am Freitag, einer der am stärksten vom Coronavirus betroffenen der Welt.

Laut dem an diesem Freitag veröffentlichten Bulletin des Fiocruz COVID-19 Observatory weisen sowohl die Inzidenz als auch die Sterblichkeit aufgrund von Coronaviren in Brasilien einen starken Rückgangstrend auf, der es den 27 Bundesstaaten des Landes zum ersten Mal seit Mai 2020 ermöglichte, die Sterblichkeitsraten von COVID unter 0,3 zu verzeichnen Todesfälle pro 100.000 Einwohner.

„Mit den neuen Daten können wir bestätigen, dass sich die dritte Epidemiewelle in Brasilien mit der Dominanz der Omicron-Variante in der Phase des Aussterbens befindet“, schloss das Bulletin, in dem die allmähliche Verringerung der Anzahl schwerer Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle hervorgehoben wird.

„Wissenschaftler warnen jedoch davor, dass dieses Szenario nicht das Ende der Pandemie bedeutet und dass es geändert werden kann, wenn neue, tödlichere Varianten auftauchen oder der durch Impfstoffe erzeugten Immunität entgehen“, heißt es in dem Bulletin.

Tanto la incidencia como la mortalidad por coronavirus mantienen una tendencia de fuerte caída en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli) REUTERS

Die Schlussfolgerung stellt eine Erleichterung für Brasilien dar, das nach den USA mit fast 661.000 Opfern das zweitgrößte Land mit den meisten COVID-Todesfällen der Welt und das dritte mit den meisten Fällen nach den USA und Indien mit 30,1 Millionen Infektionen.

Trotz dieser hohen Zahl von Todesfällen und Infektionen sank die durchschnittliche Zahl der COVID-Opfer in Brasilien in der letzten Woche am Donnerstag auf 174 pro Tag, den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten seit dem 17. Januar (154 Opfer pro Tag).

Dieser Durchschnitt liegt deutlich unter der Rekordzahl der täglichen Todesfälle, die Brasilien am 12. April letzten Jahres verzeichnete (3.124 Todesfälle pro Tag), als sich das Land auf dem Höhepunkt der zweiten Welle befand.

Die durchschnittliche Anzahl der Todesfälle durch COVID in einer Woche sank am 6. Januar auf 94 pro Tag, ein Niveau, das dem in den ersten Wochen der Pandemie (März 2020) sehr ähnlich war, aber die Ankunft im Land Omicron, einer viel ansteckenderen Variante, führte dazu, dass der Durchschnitt am 11. Februar auf 951 Opfer pro Tag stieg. wenn es darum geht zu fallen.

La fuerte caída tanto de las muertes y los casos es atribuida al avance de la campaña de vacunación en Brasil (REUTERS/Adriano Machado) REUTERS

Die durchschnittliche Anzahl der Fälle, die im vergangenen Februar 3 aufgrund der raschen Ausbreitung von Omicron und auf dem Höhepunkt der dritten Welle der Pandemie den Rekord von 189.526 pro Tag erreichten, ging in den letzten zwei Monaten stark zurück und betrug am Donnerstag 20.837 tägliche Infektionen, der niedrigste Stand seit dem 6. Januar (15.670 Fälle) täglich).

Der starke Rückgang sowohl der Todesfälle als auch der Fälle ist auf den Fortschritt der Impfkampagne in Brasilien zurückzuführen, wo 162 Millionen Menschen bereits den gesamten Impfverlauf (die beiden Dosen oder den Einzeldosis-Impfstoff) haben, was 76% der Bevölkerung entspricht.

Durch die Impfung konnte die COVID-Todesrate in Brasilien, die 2021 bis zu 3% der Infizierten erreichte, laut Fiocruz derzeit unter 0,8% liegen.

Eine weitere Tatsache, die vom als größten Zentrum für medizinische Studien in Lateinamerika angesehenen Tatsache gefeiert wird, ist die Bettenauslastung von COVID-Patienten, die in allen Bundesstaaten des Landes die dritte Woche in Folge unter 60% blieb.

(Mit Informationen von EFE)

Lesen Sie weiter: