Bereiten Sie eine reichhaltige Pasta in Bolognese-Sauce mit dem folgenden peruanischen Rezept zu

Ein neues Rezept für die Zubereitung zu Hause mit der Vielfalt der Nudeln, die es in Peru gibt, gibt es keinen besseren Weg, weiterhin Gerichte zu probieren, die die Gastronomie ernähren. Diesmal geht es um Bolognese-Sauce mit einem peruanischen Rezept, das Sie auf die Probe stellen müssen, um Ihre kulinarischen Fähigkeiten weiter zu üben.

In diesem Sinne bringt Acomer.pe ein praktisches Rezept mit, das leicht zu verstehen ist, falls Sie Unterstützung von einem Familienmitglied oder Freund benötigen. Die Idee ist, dass Sie wissen, wie man eine Pasta in Bolognese-Sauce zubereitet, ohne etwas zu verbrennen oder es nicht zu versuchen. Sie sollten motiviert sein, diese Barriere des Nichtkochens zu durchbrechen, da der Tag kommen wird, an dem Sie alleine leben und nicht mehr Fast Food oder von außen essen können.

Denken Sie daran, dass es wichtig ist, Barrieren zu durchbrechen und weiter zu üben. Achten Sie daher auf die Inhaltsstoffe, verpassen Sie keine davon. Befolgen Sie die Vorbereitung in der richtigen Reihenfolge und vergessen Sie keine Details. Testen Sie selbst, dass es Zeit zum Kochen ist.

ZUTATEN

- Olivenöl (3 Esslöffel)

- Hackfleisch (150 Gramm)

- Gemahlenes Schweinefleisch (! 50 Gramm)

- Weiße Zwiebel (1/2 Einheit)

- fein gehackter Sellerie (2 Esslöffel)

- Gehackter Knoblauch (1 Teelöffel)

- Karottenwürfel (1/2 Einheit)

- 1 Glas italienische Tomatenkonserven

- Trocken gefärbter Wein

- 1 trockenes Lorbeerblatt

- 1 Zweig Rosmarin

- 2 Tassen Wasser oder Rinderbrühe

- Salz und Pfeffer (nach Geschmack)

- Zahnpasta (220 Gramm)

ZUBEREITUNG

- In einen Topf 3 Esslöffel Olivenöl geben. 150 Gramm Hackfleisch und 150 Gramm gemahlenes Schweinefleisch hinzufügen. Letzteres liefert das notwendige Fett, um die Sauce schmackhaft und saftig zu machen. Bei mittlerer Hitze 5 Minuten braten.

- 1/2 Einheit weiße Zwiebel dazugeben und bei schwacher Hitze 5 Minuten braten. 2 Esslöffel fein gehackter Sellerie im Topf. Dann einen Teelöffel gehackten Knoblauch dazugeben und 5 Minuten bei schwacher Hitze braten. 1/2 Einheit gewürfelte Karotte dazugeben.

- 1 Glas italienische Tomate in Dosen einsetzen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, können Sie es durch 6 gut reife Tomaten ohne Samen und ohne Haut ersetzen.

- Fügen Sie der gesamten Mischung einen guten trockenen Rotwein hinzu und braten Sie, bis der Alkohol verschwindet.

- Vergessen Sie nicht 1 trockenes Lorbeerblatt und 1 Zweig Rosmarin. Der nächste Schritt besteht darin, 2 Tassen Wasser oder Rinderbrühe in den Topf zu geben. 40 Minuten köcheln lassen.

- Die aromatischen Kräuter entfernen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn das Salz zu trocken wird, fügen Sie mehr Wasser oder Rinderbrühe hinzu. Dann kommt die Hauptsache, Pasta al dente.

- Es sind 220 Gramm, die Sie mit der Mischung in den Topf geben müssen, um sie zu integrieren. Auf einem Teller servieren und mit geriebenem Parmesan oder Petersilie garnieren.

ERKLÄRVIDEO

Hausgemachtes Rezept zur Zubereitung einer köstlichen Pasta in Bolognese-Sauce. Video: Acomer.pe.

VORTEILE VON PASTA

Laut La Vanguardia ist es aufgrund seines hohen Energiewerts ein ideales Lebensmittel für Menschen mit hoher körperlicher Aktivität. Darüber hinaus werden Hydrate langsam absorbiert, sodass nach und nach Energie freigesetzt wird. Andererseits hilft der Fasergehalt der Nudeln bei der Regulierung des Darmtransits und bekämpft Verstopfungsprobleme.

Aufgrund seines hohen Glutengehalts ist es jedoch kein Lebensmittel für Zöliakie geeignet, es sei denn, es wird eine Sorte konsumiert, die diese Substanz nicht enthält. Selbst mit mehr Eigenschaften basiert es auf einer langsameren und leichteren Verdauung, wodurch es weniger schwer wird.

Auf der anderen Seite, laut Pastas Doria, enthalten Nudeln Kohlenhydrate, damit der Körper richtig funktioniert, bekannt als Zucker oder Kohlenhydrate. Es hat einen hohen Eisenanteil, bei dem das Mineral in organische Prozesse im ganzen Körper eingreift:

- Hilft bei der Bildung roter Blutkörperchen.

- Nimmt am Transport von Sauerstoff im Blut teil.

- Es ist ein Verbündeter der Konzentration und der kognitiven Funktionen.

Darüber hinaus stellt das Portal fest, dass die Paste Vitamin A, Folsäure und Zink enthält. Letzteres ermöglicht unter anderem Eingriffe in die DNA-Synthese und eine gute Heilung.

