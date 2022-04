Ayacucho FC gegen São Paulo: Miranda erzielte 2-2 mit einem Kopfball in einem Eckstoß

Das Glück hielt für Ayacucho FC nicht lange an. Wenige Minuten nach dem Umdrehen des Spiels gleicht Sao Paulo das Ergebnis mit einem Kopfball von Joao Miranda aus. Im Moment spielen „Zorros“ und Brasilianer in einem der attraktivsten Duelle der Copa Sudamericana die Hauptrolle und teilen sich die Punkte in Lima.

Es ist um 23 Uhr passiert. Sao Paulo hatte eine Ecke zugunsten des richtigen Sektors, und der Fußballer, der für die Einlösung verantwortlich war, war für den Flügelspieler João Moreira Souza, der sich auf den zweiten Posten konzentrierte.

Miranda erschien dort, um den Ball mit dem Kopf zu schlagen und Torhüter Italo Espinoza zu schlagen. Der ehemalige Fußballspieler von Inter Milan übergibt die Teilauslosung an die brasilianische Mannschaft. Bisher haben die Ayacuchanos unter oben und vor allem unter den festgenommenen Bällen gelitten.