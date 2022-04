Aníbal Torres verteidigt seine Position zu Hitler: „Selbst der erfahrenste Kriminelle kann positive Arbeit leisten“

Aníbal Torres verteidigt Hitlers Rede in Puno | VIDEO: Canal N

Der Premierminister von Pedro Castillo leitet die 5. Sitzung des dezentralen Ministerrates in Puno. Während seiner Rede verteidigte Aníbal Torres seine Rede, in der er Adolf Hitler trotz nationaler Verurteilung erwähnte und die jüdische Gemeinde, deutsche und internationale, aber dieses Mal machte er einen nationalen Vergleich mit dem ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori und wies darauf hin, dass „selbst der erfahrenste Kriminelle positive Dinge tun kann“.

„Gestern habe ich ein Beispiel gegeben, wie der erfahrenste Kriminelle positive Arbeit leisten kann, aber jetzt werde ich ein Beispiel aus Peru geben. Einer der erfahrensten Herrscher, der jetzt hinter Gittern ist „, sagte er in seiner Rede.

„Er war der vermittelte Autor für die Entführung, Folter und Zerstückelung der Schüler von La Cantuta sowie für das Verbrennen ihrer Überreste und die heimliche Beerdigung auf dem Weg von Lima nach Cieneguilla. Kann ich einfach sagen, dass du nichts Gutes getan hast? Ich würde die Wahrheit vermissen. Ich bin eine ehrliche Person und sage die Wahrheit. Und ich habe vor nichts Angst, weil ich mein Amt nicht festhalte. Ich habe gelernt, mit meiner Arbeit zu überleben und nicht nur um Jobs zu betteln, wie es andere in 200 Jahren republikanischen Lebens getan haben „, fügte er hinzu.

Auf diese Weise ersetzt Torres den ehemaligen Präsidenten Fujimori und den Völkermord Adolf Hitler in derselben Position. Es sei daran erinnert, dass der Ministerpräsident, nachdem das Verfassungsgericht (TC) zugunsten der Freilassung von Alberto Fujimori entschieden hatte, seine Ablehnung durch einen Vergleich der ehemaliger Präsident des deutschen Diktators.

„Wir müssen seine guten Taten anerkennen, aber ich nenne sie als Beispiel: War es in Deutschland nicht Adolf Hitler, der ihn zur Weltmacht gemacht hat? Er war es, aber er wurde nicht nur von den Deutschen, sondern von der ganzen Welt für die großen Verbrechen, die er begangen hatte, verurteilt. Niemand wird - gerichtlich - für seine guten Werke beurteilt, er wird wegen böser Taten beurteilt „, sagte er damals.

Torres betonte, dass wir trotz der Kritik „die Regierung von Pedro Castillo immer von jedem Ort aus unterstützen werden, weil wir nicht wegen der Arbeit hier sind, sondern um die Interessen des Landes zu verteidigen.“

„Wir wenden keine kommunistische, marxistische Wirtschaft an, wir praktizieren die von Konrad Adenauer in Deutschland geschaffene soziale Marktwirtschaft und hoffentlich werden sie sie studieren, denn ich habe diese Gesellschaft persönlich gesehen und bin durch diese Realität gereist. Ich spreche mit Kenntnissen, die nicht nur in Büchern gewonnen wurden, sondern auch aus diesem riesigen Buch gewonnen wurden, das niemand überwinden kann „, betonte der Premierminister der linken Regierung von Castillo Terrones

BERÜCHTIGTE REDE

Während seiner Rede vor dem Dezentralen Ministerrat am 6. April in Huancayo verwendete Torres als gutes Beispiel für den Bau von Autobahnen verwalten den Nazi-Völkermord Adolf Hitler in den 1930er Jahren.

„Einmal besucht Adolf Hitler Norditalien und Mussolini zeigt ihm eine von Mailand aus gebaute Autobahn. Hitler sah das, ging in sein Land und füllte es mit Autobahnen und Flughäfen und machte es zur ersten Wirtschaftsmacht der Welt „, sagte er.

Es sei darauf hingewiesen, dass seine Aussagen nicht nur in sozialen Netzwerken stark kritisiert wurden, sondern auch von Historikern als „ungenau“ angesehen wurden. Der kritisierte Philosoph und Radiomoderator Fernando Carvallo erklärte, dass dies nicht korrekt sei, da Konrad Adenauer, der damals Bürgermeister von Köln (1917-1933) war, den Bau mehrerer Autobahnen vorschlug.

Er fügte hinzu, dass Hitler dann vorschlug, mehr Straßen zu bauen, um sich auf den Zweiten Weltkrieg vorzubereiten, der Millionen von Todesfällen verursachte.

