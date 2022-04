Aníbal Torres und sein Lob für Adolf Hitler gingen um die Welt: So berichtete die internationale Presse

Aníbal Torres lobte Hitler in einer kontroversen Rede im Ministerrat | VIDEO: Canal N

Perus Ministerkabinettschef, Aníbal Torres, hat am Donnerstag eine Welle der Kritik ausgelöst Erwähnung als Vorbild für Adolf Hitlers Autobahnbauprogramm im nationalsozialistischen Deutschland.

„Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Italien und Deutschland waren genau wie wir. Aber einmal besucht Adolfo Hitler Norditalien und [Benito] Mussolini zeigt ihm eine Autobahn, die von Mailand nach Brescia gebaut wurde „, sagte Torres, rechte Hand des linken Präsidenten Pedro Castillo.

„Hitler sah das, ging in sein Land und füllte es mit Autobahnen und Flughäfen und machte Deutschland zur ersten Wirtschaftsmacht der Welt“, fügte Torres während einer Sitzung des öffentlichen Kabinetts am Donnerstag in der Andenstadt Huancayo hinzu, der Castillo später beitrat.

Seine Worte führten sofort zur Ablehnung von Oppositionspolitikern und Regierungsbeamten sowie der deutschen und israelischen Botschaften in Lima, was Torres veranlasste, sich Stunden später zu entschuldigen.

Ebenso war die Reaktion so, dass sie Grenzen überschritt. Medien wie The Guardian und die Washington Post berichteten unter anderem über die unglücklichen Worte des peruanischen Politikers.

„Perus Premierminister zitierte Adolf Hitler am Donnerstag als Modell für die Infrastrukturentwicklung, das Deutschland zu einer „führenden Wirtschaftsmacht der Welt“ machte, ein Kommentar, der Empörung auslöste, als sein Land weiterhin in politisches Chaos geriet „, berichtete die Washington Post.

Er fügt hinzu, dass die Kommentare des Premierministers die jüngste Kontroverse seien, die die Castillo-Regierung betrifft, die von Korruptionsvorwürfen und Kritik an ihren Kabinettsbestellungen geplagt wurde. „In den acht Monaten seit dem Amtsantritt des unerfahrenen ehemaligen Lehrers hat er zwei Amtsenthebungsstimmen überlebt. Sein Landwirtschaftsminister war in zwei Morde verwickelt, aber nicht verurteilt, Vorwürfe, die er bestreitet. Sein Bildungsminister wurde beschuldigt, seine Doktorarbeit plagiiert zu haben. Sein Gesundheitsminister, der ein aromatisiertes Wasser als Anti-Aging-Behandlung verkaufte, wurde kürzlich angeklagt.“

Während The Guardian schrieb: „In einer Woche, in der die Regierung von Pedro Castillo in eine politische Krise gestürzt ist, die durch den Anstieg der Kraftstoff- und Düngemittelpreise verursacht wurde, der durch die russische Invasion in die Ukraine verursacht wurde, und die ungeschickten Bemühungen des Präsidenten, die Unruhen zu beruhigen, ist Torres vorzeitig Kommentar am Donnerstag erregte Vorwürfe von allen Seiten.“

Andere Medien berichteten ebenfalls darüber.

SPÄTERE ENTSCHULDIGUNG

Der Leiter des Ministerkabinetts entschuldigte sich beim israelischen Botschafter in Peru und erklärte, dass er zu keinem Zeitpunkt die Figur von Adolf Hitler erhöhen wollte, von dem er bekräftigte, dass er ein Krimineller sei.

„Wir dürfen die Dinge nicht missverstehen, ich nehme Hitler nicht als Beispiel, weil ich auch gesagt habe, dass er ein großer Verbrecher war. Herr Botschafter Israels, wenn Sie glauben, dass ich Sie beleidigt habe, entschuldige ich mich, wir werden persönlich sprechen „, sagte er.

