25 Fotos von Yahidne, dem geplünderten ukrainischen Dorf, in dem die Russen mehr als 300 Einwohner in einen Keller sperrten: Viele überlebten nicht

Die Einwohner von Yahidne in der Nordukraine sagen, dass sich die Russen zu Beginn der Invasion gut benommen hätten, angeboten hätten, ihr Essen zu teilen, und äußerten sich überrascht über das Erscheinen der Stadt. Aber es dauerte sehr kurz. Sie fingen fast sofort an zu stehlen. „Sie haben angefangen zu plündern, sie haben alles genommen, was sie konnten“, sagte Petro Hlystun, 71, der die Szene miterlebt hat. „Es gab eine Taschenlampe, ein Tablet, das mein Sohn aus Polen mitgebracht hatte. Sie haben alles mitgenommen.“

Se ve un dibujo en una pared dentro del sótano de la escuela de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Am 5. März sagten die Bewohner, dass sie angewiesen wurden, in den Keller der Schule zu gehen, wo sie die nächsten 25 Tage mit kurzen Pausen verbringen würden, um sich zu entlasten oder die Beine zu strecken. Die russischen Soldaten sagten ihnen, dass die Haft zu ihrem eigenen Schutz diene.

Sie beschrieben, Eimer als Toilette zu teilen und abwechselnd in den kleinen, überfüllten Räumen zu schlafen, da nicht genug Platz für alle war, um sich hinzulegen.

Petro Hlystun, de 71 años, hace gestos frente a las casas destruidas de su pueblo, Yahidne REUTERS/Marko Djurica REUTERS

„Es war fast unmöglich zu atmen“, sagte Olha Meniaylo, eine Agronom, die sagte, sie sei mit ihrem 32-jährigen Sohn, ihrer Frau und ihren Enkelkindern, einem 4 Monate alten Baby und einem 11-jährigen Jungen im Keller.

Sie sagte, dass russische Soldaten eine Liste von Personen im Keller verlangten, um das Essen zu organisieren, und sie habe 360 gezählt. Andere sagten, es seien mehr als 300 Menschen gewesen.

„Für ältere Menschen war es schwierig, ohne frische Luft im Dunkeln zu bleiben, daher starben hauptsächlich ältere Menschen.“

La gente se para fuera de la entrada al sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Uno de los estrechos lugares donde pasaron 25 días los residentes de Yahidne Olha Meniaylo/Handout via REUTERS via REUTERS

Ivan Balanovych fuma un cigarrillo con sus amigos frente a una escuela dañada, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Se ven camas improvisadas dentro del sótano de la escuela (REUTERS/Marko Djurica) REUTERS

Sie sagte, dass die erste Beerdigung nach dem Mord an einem Mann und vier älteren Menschen, die im Keller starben, am 12. März stattgefunden habe. Russische Soldaten erlaubten einigen jungen Leuten, flache Gräber zu graben.

„Sobald sie anfingen zu graben, gab es Beschuss“, sagte Meniaylo. „Die Leute, die gruben, mussten auf den Leichen in den Gräbern liegen, um sich vor Beschuss zu schützen. Mein Mann war da.“

Oleksandra Potii llora mientras observa los restos del pueblo frente a la escuela donde estuvieron confinados en Yahidne REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Vitalii Udod, un voluntario llegado desde Kiev, ayuda a recolectar cuerpos de las víctimas de la guerra en Yahidne. El número es aún indeterminado REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Ivan Balanovych, sentado en un rincón ahora liberado del sótano que albergó a más de 300 personas durante la invasión rusa REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Eines Morgens wurde eine Frau, die eine Kuh hatte, begleitet, um Milch für die Kinder zu bringen. Andere durften nach den Launen russischer Soldaten gelegentlich gehen. Als sie nach Hause zurückkehrten, hatten russische Soldaten alles vom Fernseher bis zur Damenunterwäsche mitgenommen.

Las palabras "marzo del 2022" están grabadas en una pared dentro del sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Se ve un dibujo en una pared dentro del sótano de una escuela, con las palabras "Underground, bank and boom",(sótano, bunker, boom) mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS /Marko Djurica REUTERS

Se ven sillas y mesas dentro del sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Más camas improvisadas dentro del sótano de la escuela REUTERS/Marko Djurica REUTERS

La entrada al sótano de una escuela está inscrita con las palabras "Tengan cuidado, niños" REUTERS/Marko Djurica BUSCAR REUTERS

Tamara Klymchuk, de 64 años, sentada en el sótano de la escuela REUTERS

Das letzte Opfer, das an den Kellerwänden aufgezeichnet wurde, Nadiya Budchenko, starb am 28. März, sagte Tolochina, zwei Tage bevor sich russische Truppen aus dem Dorf zurückzogen, als ihr Vormarsch in die ukrainische Hauptstadt aufhörte.

Zusätzlich zu denen, meist älteren Menschen, die unter erstickenden und überfüllten Bedingungen an Erschöpfung starben, nannte Tolochina andere, die sagten, sie seien von russischen Soldaten getötet worden, darunter Viktor Shevchenko und sein Bruder Anatolii, bekannt als Tolya.

Se ve a los residentes de Yahidne dentro del sótano de una escuela, un día después de que las tropas rusas se fueran, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania. 31 de marzo de 2022. Los residentes continuaron durmiendo en el sótano de la escuela ya que sus casas habían sido destruidas. Olha Meniaylo/Folleto via REUTERS

Como en una prisión, las marcas de los días que iban pasando fueron dejadas en esta pared del sótano REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Halyna Tolochina está frente a una pared en la que se colocó un calendario y los nombres de las personas que fueron muriendo den tro del sótano en el que estaban confinadas. a la izquierda de la puerta, las personas asesinadas por las tropas rusas, a la derecha, las de las que murieron por causas "naturales" debido al encierro y sus patologías previas. El primero de ellos, Dmytro Muzyka, falleció el 9 de marzo REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Tolochina muestra el sitio en el que pasó buena parte de su encierro REUTERS

Uno de los edificios de Yahidne quedó destruido por un incendio durante la invasión REUTERS

Otro sector del pueblo en el que se ven las ruinas y un vehículo destruido REUTERS

Tamara Klymchuk, de 64 años, acarrea las pertenencias que le han quedado tras la invasión rusa: "Teníamos una buena vida" dijo. Su sobrino de 50 años, Viktor Shevchenko, fue uno de los habitantes del pueblo asesinados por los rusos. "Nunca pensamos que tanto dolor podía caer sobre nosotros" REUTERS

Alle Fotos der Agentur Reuters von Marko Djurica, sofern nicht anders angegeben

LESEN SIE WEITER: