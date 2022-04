Yina Calderón, unerträglich: Nachbarn riefen sie zu einem Treffen wegen „schlechtem Benehmen“ in ihrem Haus

In der kolumbianischen Telenovela „Vecinos“ gewinnt Oscar Leal, ein Taxifahrer, der in einer beliebten Nachbarschaft lebt (gespielt von Robinson Díaz), im Lotto und beschließt, eine neue Wohnung in einem exklusiven Sektor zu kaufen. Dort werden die Parteien so konstant, dass die anderen Bewohner es nicht ertragen ihr Verhalten und gehen zu Maßnahmen neugierig ihn aus dem Gebäude zu werfen, weil das Fest für viele unerträglich war.

Ähnliches passiert mit Yina Calderón, deren Verhalten in ihrer neuen Wohnung in Medellín dem von Oscar Leal ähnelt. Vor Monaten hatte die Influencerin das neue Anwesen in ihren sozialen Netzwerken geprahlt und darauf hingewiesen, dass sie auf ihrem Balkon ein DJ-Set installieren würde, um zu üben und ihre Rolle als Guaracha-Botschafterin weiter auszubauen.

Diese „Praktiken“ sind zu Parteien geworden, die für ihre Nachbarn bereits ärgerlich geworden sind, bis sie Maßnahmen zur Verbesserung ihres Verhaltens umsetzen. Aus diesem Grund gab dieselbe Geschäftsfrau auf ihrem Instagram-Profil bekannt, dass ein Teil der Gemeinschaft der Wohneinheit, in der sie lebt, ihre Farras bereits satt hat, und deshalb wurde sie zu einem außerordentlichen Treffen von Miteigentümern gerufen.

In einem Video las Calderón einen Brief ihrer Nachbarn, der ihr kürzlich zugestellt wurde. In dem Schreiben heißt es, dass das Koexistenzkomitee der Gruppe, in der sie wohnt, gegen sie vorgegangen ist.

Das könnte Sie interessieren: „Natalia arbeitet mit all der Liebe der Welt und das funktioniert bei mir nicht“: Aida M. ' s Anspruch in „MasterChef Celebrity“

„Nach mehreren Beschwerden, die wir erhalten haben, beruft das Koexistenzkomitee der Gruppe es zur Erfüllung der in den Vorschriften des Sets zugewiesenen Funktionen am Dienstag, den 19. April - um 12.00 Uhr zu einer Sitzung ein, um die von den mehreren Rumbas eingereichten Beschwerden zu veröffentlichen“, heißt es in der Erklärung Zustände der Einheit. Während sie das Datum las, an dem sie zitiert wurde, sagte Yina, sie könne nicht teilnehmen, da sie nach Kuba reisen werde.

Sie warf auch dem Ruf der Gemeinde vor und argumentierte, dass sie seit sehr kurzer Zeit dort lebe und dass die Anzahl der ausgeführten Rumbas nicht proportional zu dem Aufruf zur Aufmerksamkeit sei.

„Ich meine, ich bin seit vier Monaten in dieser Gruppe, ich hatte zwei Partys, eine nachts (...) Wie gut hätten mich deine Nachbarn schon einmal gekannt?“ , sagte die Influencerin, die vor einigen Tagen mit ihrer Schwester über die Hochzeit von Andrea Valdiri und Felipe Saruma gescherzt hat.

Später fragte er seine Follower auf Instagram, was sie darüber denken, und wiederholte, dass er in der Zeit, in der er in dieser Wohnung gelebt hat, nur zwei Partys hatte. Sie kündigte übrigens an, dass sie auch Maßnahmen im Zusammenhang mit ihrem Aufenthalt im Gebäude ergreifen werde.

„Ich verstehe, dass man in Gebäuden natürlich in Geselligkeit leben muss und dass sich die Nachbarn beschweren können, aber ich schwöre, ich habe zwei Partys gehabt (...) Nein, ich gehe in ein Haus, es war nicht hier „, rief Yina aus.

Diese Geschichten wurden von mehreren Unterhaltungskonten wie „Info Show Colombia“ repliziert, und dort reagierten Hunderte von Benutzern schnell und stellten die Aktionen des Erstellers von Inhalten in Frage.

Reaktionen wie „Was für ein Segen geht er!“ ; „Kaufe besser ein Haus, wenn du nicht weißt, wie man respektiert“; „Sie verbringt es mit Partys und Grillabenden und laut ihr gab es nur zwei. Ja, natürlich“; „Lass sie es da rausnehmen, damit es keine Bochinchera ist und die letzte Coca-Cola nicht entsteht“ und „Lass es wie die Valdiri machen, die ein Haus außerhalb der Stadt gebaut haben“, hervorgehoben in der Post.

Schließlich hat Yina Calderón das Thema nicht noch einmal kommentiert und es wird erwartet, dass sie bekannt geben wird, ob sie zur einberufenen Sitzung gehen wird oder nicht.

LESEN SIE WEITER: