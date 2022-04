Yellen sagt, ein digitaler Dollar würde Jahre der Entwicklung erfordern

(Bloomberg) Finanzministerin Janet Yellen sagte, dass die Entwicklung eines digitalen Dollars Jahre dauern würde, wenn die Vereinigten Staaten beschließen würden, mit einem fortzufahren, und unterstrich einen bewussten Ansatz der politischen Entscheidungsträger bei der Entwicklung ihrer Regulierungspläne zur Bekämpfung der raschen Verbreitung digitaler Vermögenswerte.

Die US-Aufsichtsbehörden führen derzeit eine sechsmonatige Überprüfung durch, um Empfehlungen zu einer Reihe von Fragen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten vorzulegen, einschließlich einer digitalen Version der US-Staatswährung. Die Initiative wurde durch eine Durchführungsverordnung von Präsident Joe Biden ins Leben gerufen.

„Ich weiß noch nicht, zu welchen Schlussfolgerungen wir kommen werden, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Herausgabe eines CBDC wahrscheinlich eine große Herausforderung für Design und Technik darstellen würde, die jahrelange Entwicklung und nicht Monate erfordern würde“, sagte Yellen in Erklärungen, die für eine Veranstaltung am Donnerstag in Washington vorbereitet wurden. Die digitalen Währungen der Zentralbanken sind als CBDC bekannt, im Fall der USA der digitale Dollar.

In ihrer Rede beschrieb Yellen eine Reihe allgemeiner Prinzipien, die ihrer Meinung nach die Schaffung eines neuen Rahmens zur Regulierung digitaler Vermögenswerte leiten sollten, um Innovationen zu fördern und Verbraucher, Investoren und finanzielle Stabilität zu schützen.

„Unsere regulatorischen Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass sie verantwortungsvolle Innovationen unterstützen und gleichzeitig Risiken managen, insbesondere solche, die das Finanzsystem und die Wirtschaft stören könnten“, sagte Yellen.

„Technologieneutral“

Er betonte, dass die Regeln, die sie schaffen, „technologisch neutral“ sein müssen, da die Regulierungsbehörden bestrebt sind, mit der Innovation Schritt zu halten.

„Dieser Prozess sollte sich an den Risiken orientieren, die mit Dienstleistungen für Haushalte und Unternehmen verbunden sind, und nicht von der zugrunde liegenden Technologie“, sagte er.

Emittenten und Dienstleister digitaler Vermögenswerte in der Branche müssen Verbraucher und Investoren vor Betrug und irreführenden Informationen schützen, eine ordnungsgemäße Verwahrung von Vermögenswerten sicherstellen und angemessene Steuerinformationen bereitstellen, sagte er.

Die Rede folgt auf eine im März erlassene Durchführungsverordnung, mit der mehrere Bundesbehörden, darunter das Finanzministerium, der Untersuchung und der voraussichtlichen Regulierung digitaler Vermögenswerte, zu denen eine Reihe von Kryptowährungen gehören können, wie Bitcoin, stabile Festwertkryptowährungen und digitale von Zentralbanken ausgegebenes Geld.

Die politischen Entscheidungsträger, fügte Yellen hinzu, sollten auf mögliche Änderungen in der Struktur der Finanzmärkte vorbereitet sein und mögliche Änderungen anführen, die durch die Distributed-Ledger-Technologie verursacht werden.

„Während dies die Märkte weniger anfällig für Insolvenzen machen könnte als jedes bestimmte Unternehmen, ist es wichtig sicherzustellen, dass wir den Überblick über potenzielle Anhäufungen systemischer Risiken behalten und weiterhin über wirksame Instrumente verfügen, um Exzesse dort zu kontrollieren, wo sie auftreten“, sagte er.

