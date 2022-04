Widerruf des Mandats: Widerspruch legte der OAS Stellung gegen AMLOs „falsche Konsultation“ vor

QUI17 - QUITO (ECUADOR) - 06/06/04 - Vista general de la inauguraciÛn de la XXXIV Asamblea General de la OrganizaciÛn de Estados Americanos (OEA) realizada la noche de hoy, domingo 6 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. EFE/Guillermo Legaria

An diesem Sonntag, dem 10. April, findet der Konsultationsprozess für den Widerruf des Mandats statt, der die Amtszeit von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) in dem Amt bestimmen könnte, für das er gewählt wurde. Mitglieder der Opposition wandten sich jedoch an die Organisation der Amerikaner Staaten (OAS) müssen ihre Position vor dieser Konsultation und den Kontext, in dem sie stattfinden wird, festlegen.

Angesichts der Nähe dieser bürgerlichen Aktivität haben Jesús Zambrano, nationaler Koordinator der Partei der Demokratischen Revolution (PRD); Adriana Díaz, Generalsekretärin der Partei; und Ángel Ávila, Vertreter der PRD beim Nationalen Wahlinstitut (INE) nahm an der OAS-Mission in Mexiko teil und stellte ihre Sicht auf den aktuellen Kontext in Bezug auf die Konsultation vor.

Beim Empfang der Perredisten waren Fernando Tuesta, Leiter der OAS-Mission in Mexiko; Brenda Santamaría, Leiterin der Wahlbeobachtungsabteilung der OAS-Abteilung für Zusammenarbeit und Beobachtung bei Wahlen; und Yerutí Méndez, stellvertretender Leiter der OAS-Mission für ausländische Besucher in Mexiko.

El PRD acudió ante la OEA para presentar su postura respecto a la Revocación de Mandato (Foto: Cortesía / PRD)

Zambrano Grijalva beschrieb dieses Treffen als „transzendent“, da die Wahlspezialisten der internationalen Organisation daran interessiert waren, den Kontext der Umstände eines für sie außergewöhnlichen Ereignisses zu kennen.

Der Vorsitzende der Aztekensonne betonte, wie wichtig es sei, diese Informationen dem Generalrat der OAS und seinem Präsidenten Luis Almagro zur Verfügung zu stellen, damit die Organisation ihre Version mit „lauter Stimme“ habe, da sie davon überzeugt sind, dass der Widerruf des Mandats eine „Farce“ ist.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, fue a la OEA para llevar quejas del INE y el TEPJF relacionadas a la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

Adriana Díaz selbst hob die Position der PRD zur Ausübung der Konsultation zum Widerruf des Mandats hervor: „Wir zeichnen alle Forderungen in den Wahlgremien auf, hoffentlich werden sie einen Bericht vorlegen, der dem von uns gelieferten Dokumentarfilm beigefügt ist.“

Schließlich kündigte Ángel Ávila an, dass er alle von der Partei eingereichten Wahlbeschwerden sowie die Resolutionen der INE-Beschwerdekommission und der Obersten Kammer des Wahlgerichts der Federation Judiciary (TEPJF) vorlegen werde, die zugunsten der PRD beschlossen wurden .

Esperan que sus quejas lleguen hasta Luis Almagro (Foto: EFE / Lenin Nolly) EFE

Er erklärte auch, dass diese Partei weiterhin alle ihr zur Verfügung stehenden Rechtsinstrumente nutzen werde, um Gesetzesverstöße von Präsident López Obrador, den Beamten, die das sogenannte 4T fördern, und der Führung der Morena Regeneration Movement (Morena) anzuprangern.

Es sei darauf hingewiesen, dass Claudia Sheinbaum, Regierungschefin von Mexiko-Stadt, eine Kundgebung am Monument to la Revolución einberufen hat, um die elektrische Reform zu fördern, die in Ausschüssen der Abgeordnetenkammer erörtert wird. jedoch während der Veranstaltung im Viertel Tabacalera des Bürgermeisteramtes von Cuauhtémoc förderte der Aktivismus von Regeneration Nacional den Konsultativakt.

In einer Botschaft zugunsten der partizipativen Demokratie wies Epigmenio Ibarra auf Lorenzo Córdova und Ciro Murayama, Mitglieder des INE, als Verräter der Demokratie hin, die aus ihrer Sicht gegen die Übung vorgehen, der der Leiter des Bundesvorstands am Sonntag unterzogen wird.

In ähnlicher Weise sagte Mario Delgado, der nationale Präsident der Kirschpartei, dass sich Mexiko derzeit in einem Kampf um die Souveränität befindet. Daher werden die Genehmigung der Elektrischen Reform und der Widerruf des Mandats Säulen sein, um „die letzte Lücke“ des Neoliberalismus zu beseitigen. Ebenso sagte Gabriela Jiménez, Morenas Fahnenträgerin, dass „wir am Sonntag sagen werden, dass AMLO „Liebe mit Liebe wird bezahlt“.

