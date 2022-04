Widerruf des Mandats: 5.000 Stimmzettel wurden in San Luis Potosí gestohlen

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Am frühen Mittwoch wurden drei Pakete mit Stimmzetteln gestohlen, die für die Konsultation zum Widerruf des Mandats bestimmt waren, die nächsten April 10 stattfinden wird.

Dies wurde vom National Electoral Institute (INE) in einer Erklärung berichtet. Dieser Raub fand in den Lagerhäusern des Bezirks 01 von Matehuala in San Luis Potosí statt. Die Pakete enthielten etwa fünftausend 2 Stimmzettel, die aufgefüllt werden sollen.

Die entnommenen Pakete wurden mit den folgenden Seiten aufgezeichnet, die den folgenden Feldern entsprachen, gemäß den Sicherheitsstandards der Wahlinstitution:

- 558-C1-Folios 136.003 al 137.822

- 566-C1-Folios 142.475 al 144.053

- 580-C1-Folien 156.321 al 157.923

Beamte einer autonomen Stelle informierten die INE-Zentralstellen, um den Ersatz dieser Büros für die Nutzung in der Gemeinde Mexquitic zu beantragen, um die Beteiligung der Bürger an dieser Abgrenzung zu gewährleisten.

Sie betonten auch, dass die anderen Pakete an den Rest der Einrichtung in Gewahrsam des Personals der öffentlichen Sicherheit des Staates verteilt werden.

In Bezug auf die Konsultation der Bevölkerung ist es zu mehreren Zusammenstößen zwischen den Direktoren des INE und Beamten der Regierung gekommen, die selbst als vierte Transformation (Q4) bezeichnet wurden, darunter Präsident Andrés Manuel López Obrado (AMLO) selbst, wegen der Vorwürfe der angeblichen Sabotage dass das Institut mit der Konsultation versucht, da es auf das Fehlen von Stimmzetteln und Boxen sowie auf den Standort der abzustimmenden Module hingewiesen hat.

Laut INE-Direktor Ciro Murayama, der in seinen sozialen Netzwerken aktiv war, um das Institut zu verteidigen, werden etwa 57.000 Plätze an regulären Orten platziert.

„Zugängliche und bekannte Orte in den Kolonien, dieses Mal haben wir seit dem 26. März die Anwendung 'Locate your box' veröffentlicht, wir haben uns bemüht geben Sie den Bürgern die Informationen, wo Sie Ihre Box finden „, argumentierte, dass das Institut Gegenstand zahlreicher unbegründeter Kritik und Disqualifikationen gewesen sei.

In ähnlicher Weise während der Veranstaltung zugunsten der Elektrizitätsreform, die organisiert wurde Anhänger des Präsidenten im Denkmal für die Revolution am Mittwochnachmittag sprachen sich nicht nur für die Reformation, sondern auch gegen das INE aus.

Die Veranstaltung begann mit der Intervention des Filmemachers Epigmenio Ibarra, der sich als einer der leidenschaftlichsten Verteidiger des vierten Quartals positioniert hat, und die Berater Lorenzo Córdova und Ciro Murayama als Verräter der mexikanischen Demokratie gebrandmarkt hat, weil sie gegen die Konsultation zum Widerruf des Mandats vorgegangen sind.

Also wies er darauf hin, dass Änderungen über die Wahlurne erfolgen sollten, „um wieder aufzustehen, aber nicht mit Waffen, es ist nicht mehr notwendig, aber aus gutem Grund“

Ebenfalls in den letzten Tagen kündigten die Senatoren der Parteibank Movimiento Regeneración Nacional (Morena) die Schaffung der Nationalen Front von People's Communicators, mit denen sie argumentierten, versuchen, den Bürgern echte Informationen zu geben und die verschiedenen Errungenschaften der Präsidentschaft von López Obrador zu fördern.

Es zielt auch darauf ab, die Bürger wahrheitsgemäß über den Widerruf des Mandats zu informieren, da sie erwähnten, dass die INE-Ratsmitglieder ein Bündnis mit rechten Parteien unterhielten, um den Konsultationsprozess durch eine politische und mediale Operation zu sabotieren, indem sie Oppositionsparteien erlaubten, Spots gegen die Widerruf, aber nicht seiner Förderung.

