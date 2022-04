Video: Vicente Fernández Jr. besucht Cartagena und singt mit dem Straßenverkäufer

Vicente Fernandez junior überraschte seine Anhänger in sozialen Netzwerken, indem er anlässlich des Geburtstages der Geschäftsfrau einige Bilder durch seine „InstaStories“ veröffentlichte, die er mit seinen Freunden und seiner Partnerin Mariana Gonzápez Padilla in der magischen Walled City teilte.

„Wenn Sie in Bora Bora ankommen, sehen Sie, wie süß es ist“, sagt die mexikanische Geschäftsfrau in ihren Geschichten. Im Hintergrund sagt ihm eine andere Person „das ist Kolumbien“.

In den Geschichten von Chentes Sohn steht er neben einer der Töchter von Mariana Gonzápez, der Geschäftsfrau und Influencerin, die 2019 berühmt wurde, als sie ihre Beziehung zu Vicente Fernández Jr. begann, die seinen 25. Geburtstag feiern würde.

„Birthday Girl 25 Jahre...“ , ruft Mariana Gonzáez aus, später weist die Tochter des Influencers scherzhaft darauf hin, dass sie nicht 25, sondern 29 Jahre alt sind und auf ihr Gesäß zeigen.

Ein weiterer Moment, den Vicente Fernández Jr. in seinen „InstaStories“ teilte, amüsierte sich in einer Bar im Zentrum der Stadt sowie der Aussicht, dass sie den Glockenturm in der ummauerten Stadt überblickte.

Später veröffentlichten sie einige Bilder des Ortes, an dem sie wohnten, im Bora Bora Beach Club Komplex, einem der Privatstrände der berühmten Rosario-Inseln, wo sie immer die Qualität der Menschen, die sie getroffen haben, und die Schönheit der kolumbianischen Sonnenuntergänge hervorhoben.

Der Sohn von Vicente Fernández ging mit seinem Partner durch die Straßen der ummauerten Stadt

Während seiner Tour durch die Straßen von Cartagena hatte der Sohn von Vicente Fernández die Gelegenheit, sich an seinen verstorbenen Vater zu erinnern, als er einen seiner Anhänger traf und ihn bat, das Lied „Acá entre nos“ im Chor zu singen. Am Ende der Aufführung erzählte ihm der Mann, dass „El Charro de Huentitan“ nicht gestorben ist und dass er ist immer noch in den Herzen all seiner Fans.

„Vicente Fernández ist nicht gestorben und wird für immer in unseren Herzen leben. Ich habe die gesamte Sammlung von 30 Filmen von Vicente Fernández, alle habe ich, sie waren alle gut und der einzige, den ich nicht mochte, war 'Eineinhalb gegen die Welt', der Rest war alles gut „, sagte der Anhänger von 'Chente '.

Es ist erwähnenswert, dass Vicente Fernández während seiner gesamten Karriere als Künstler mehr als hundert Alben aufgenommen hat, etwa 20 Filme während des Goldenen Zeitalters des mexikanischen Kinos und mehrere Auszeichnungen erhielt, darunter drei Anglo Grammy Awards, acht Latin Grammy Awards, 14 Lo Nuestro Awards und ist Inhaber eines Stars auf dem Hollywood Walk of Fame.

Von der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, findet die 64. Ausgabe der Grammys statt, bei der der mexikanische Sänger Vicente Fernández posthum für sein neuestes Aufnahmematerial aus dem Jahr 2020 ausgezeichnet wurde.

Die National Academy of Recording Arts and Sciences zeichnete das Album „A mis 80′s“ als „Bestes mexikanisches Regionalalbum“ aus. Dieses Plattenmaterial enthält 13 Songs seiner Autorschaft, darunter La Barca, Ya No Insistas Corazón, ich schwöre, dass ich niemals zurückkehren werde oder A Mi Nieto.

Während der Gala, die bereits außerhalb der üblichen Fernsehsendung stattfindet, wurde das Erbe des mexikanischen Idols in seiner neuesten Musikproduktion von 2020 ausgezeichnet: „Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner des besten mexikanischen regionalen Musikalbums 'A Mis 80′s'“, schrieb er auf Twitter

