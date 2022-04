Tulio Gómez gab Juan Carlos Osorio erneut einen Stock: „Er kam offen an den Beinen heraus“

Nach mehreren Meinungsverschiedenheiten mit den Richtlinien und den Fans verließ Juan Carlos Osorio letzte Woche die technische Leitung von América de Cali. Der Trainer Risaralda hatte in 49 Spielen das Kommando, konnte jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse im „Scarlet“ -Team erzielen und hinterließ eine Leistung von nur 38%.

Einer der Aspekte, für die Osorio kritisiert wurde, waren die ständigen Rotationen, eine Strategie, die ihn während seiner gesamten Karriere geprägt hat, die ihm jedoch in Amerika einige Kopfschmerzen bereitete. Laut den Kommentaren der Fans führte dieser Ansatz dazu, dass er wichtige Akteure auf der Ersatzbank ließ, um zu versuchen, seine gesamte Gehaltsliste zu nutzen. Ein weiteres Problem, mit dem sich „La Mecha“ befassen musste, sind Verletzungen, da es im Laufe des Semesters nicht mit seiner vollständigen Liste rechnen konnte.

Nachdem er die Institution verlassen hatte, sprach Osorio mit den Medien „Sport ohne Tapujo“ und drückte seine Traurigkeit darüber aus, dass er kein erfolgreiches Projekt haben könne. Er betonte jedoch, dass er „ruhig“ sei, weil er versucht habe, bestmöglich zu arbeiten: „Ich habe nichts zu beanstanden, ich bin für alles verantwortlich, was passiert ist. Heute kann ich sagen, dass ich für alle ruhig bin: meine Familie, meine Leute, den Verein, das Sportprojekt und für mich selbst. Das Leben ist so.“

In den letzten Monaten hatte die Beziehung zwischen Amerikas Top-Aktionär und dem kolumbianischen Trainer mehrere Spannungen. Am 19. März, zum Beispiel nach der 1:0 -Niederlage gegen Independiente Medellín, kritisierte Tulio über seinen Twitter-Account heftig an Osorio: „Der schlechte Arbeiter gibt dem Tool die Schuld, weil Die Mittelmäßigen akzeptieren ihre eigenen Fehler nicht und beschuldigen andere für ihre Unfähigkeit!!“ .

Der Anführer „Scarlet“ sprach jedoch erneut über das Management des Strategen „Cafetero“, nachdem das Team Millionarios bis zum 14. Tag der BetPlay League mit 3:2 besiegt hatte. Laut Tulio ist das Problem der Verletzungen in einem Interview mit dem Programm „El Alargue“ von Caracol Radio Realität, und dies hat die Möglichkeiten der Institution verringert.

„Ich habe eine sehr gute Gehaltsabrechnung. Was passiert ist, dass wir die Spieler verletzt haben oder auf der Bank waren. Sie haben gesehen, wie wir Millonarios besiegt haben, mit Zahlungsfähigkeit haben wir ohne sechs oder acht Starter gewonnen, weil wir in diesem Semester zwischen sechs und acht Spieler in der medizinischen Abteilung gehalten haben „, sagte er in erster Linie.

Später wies er darauf hin, dass der Sieg zustande gekommen sei, weil das Team eine defensivere Strategie verfolgt habe, was anscheinend nicht die Stärke von Juan Carlos Osorio war: „Wir mit einer Dreierlinie waren fast alle Tore gleich, bei einem Gegenangriff erwischen sie den Torhüter alleine und sie erschießen ihn nicht, also Ich sagte zu Pompilio: 'Bitte, eine Verteidigung von vier, geh nicht, um eine Dreierlinie zu setzen, die uns schlägt. 'Wenn einer auf den Platz springt, den er bereits mit einem Punkt betritt, sucht einer nach den beiden Punkten, aber Osorio ist auf seinen Beinen offen geblieben.“

An diesem Mittwoch hat America de Cali die Rückkehr von Alexandre Guimarães über seine sozialen Netzwerke offiziell gemacht. Der brasilianische Trainer ist in den „Red Devils“ gut in Erinnerung geblieben, da er Champion des Endturniers 2019 war.

„Der Lehrer hat bereits unterschrieben und wird voraussichtlich an diesem Freitag seine erste Trainingseinheit am Veranstaltungsort Cascajal Sports leiten“, kündigte die 'Escarlata' an Team am Nachmittag dieses 6. April.

Die Mission des Trainers wird es sein, die nächsten sechs Termine der BetPlay League optimal zu nutzen, um sich für die Homeruns im Halbfinale zu qualifizieren. In der Vorschau auf den nächsten Tag rangiert Amerika mit 18 Punkten auf Platz 12, drei weniger als Atletico Bucaramanga, das in der Endphase der Meisterschaft den letzten Platz belegt.

Alexandre Guimaraes retornó a la dirección técnica de América. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez REUTERS

